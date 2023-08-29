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الإشراف العام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

زجاجة زيت و2 كيلو سكر.. قائمة أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر.. وموعد الصرف

صدى البلد

ترتفع معدلات البحث على محرك البحث جوجل من قبل المواطنين عن قائمة أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر، عقب إعلان وزارة التموين عن موعد الصرف المقرر  اعتبارًا من أول شهر سبتمبر المقبل.

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سلع جديدة تضاف لبطاقة التموين

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن إضافة 5 سلع تموينية جديدة يتم صرفها عبر منافذ البيع، وتتمثل تلك السلع في «التونة، ودقيق معبأ، ومربى، وطحينة بيضاء، ومسلى نباتي».

سلع تموينية

ويصل عدد المواطنين المستفيدين من دعم السلع والخبز إلى 64 مليون مواطن مقيدين على 23 مليون بطاقة، فيما يحصل عدد يتخطي الـ6 ملايين على دعم الخبز فقط.

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قائمة أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر 

- سعر كيس ملح الطعام، وزن 300 جرام إلى 1 جنيه.

- سعر بسكويت يويوز، السادة نحو 1 جنيه.

- بسكويت يويوز، ويفر أنواع نحو جنيهين.

- كيس سائل غسيل الأواني، وزن 80 جرام إلى 2 جنيه.

- صابون الغسيل، وزن 125 جرام نحو 2.25 جنيه.

- بسكويت تومورو، بأنواعه، نحو 3 جنيهات.

- بسكويت بوو، بأنواعه، إلى 3 جنيهات.

- الشاي الناعم، وزن 40 جرام نحو 3.5 جنيه.

- الخل 5%، الـ 900 مللي نحو 4.25 جنيه.

- الصلصة، وزن الـ300 جرام، إلى 4.75 جنيه.

- المكرونة، وزن الـ400 جرام، نحو 5.25 جنيه.

- صابون التواليت، وزن الـ125 جرام نحو 5.50 جنيه.

- جبنة تتراباك، وزن الـ 250 جرام، إلى 7جنيهات.

- الفول المعبأ، وزن الـ500 جرام، نحو 7.50 جنيه.

- السكر المعبأ، وزن الـ 1 كيلو، نحو 10.50 جنيه.

- الأرز المعبأ، وزن الـ1 كيلو، إلى 10.50 جنيه.

- المسحوق العادي اليدوي، وزن الـ800 جرام، نحو 10.50 جنيه.

- المكرونة، وزن الـ800 جرام، نحو 10.50 جنيه.

- العدس المجروش، وزن الـ500 جرام، إلى 11 جنيهًا.

- جبنة تتراباك، وزن الـ500 جرام، نحو 13 جنيهًا.

- المسحوق الأتوماتيك، وزن الـ800 جرام، إلى 17.50 جنيه.

- اللبن الجاف، وزن الـ125 جرام، نحو 20 جنيهًا.

- زيت الخليط 0.8 لتر، نحو 23 جنيهًا.

- المسلى الصناعي، وزن الـ800 جرام، إلى 24 جنيهًا.

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موعد صرف السلع التموينية

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، صرف السلع التموينية على بطاقة الدعم وعمليات صرف السلع للمواطنين والأسر الأكثر احتياجًا، اعتبارًا من الجمعة أول شهر سبتمبر المقبل.

منافذ صرف السلع

وتبدأ منافذ صرف السلع التموينية للمواطنين لشهر سبتمبر بداية من 1 سبتمبر المقبل وحتى نهاية الشهر، وفقًا لضوابط وإجراءات حددتها وزارة التموين لصرف السلع، وهي كالتالي:

مقررات تموينية

ـ صرف زجاجة زيت 800 جرام لكل فرد على بطاقة الدعم، بحد أقصى 4 زجاجات للبطاقة الواحدة.

ـ صرف 2 كيلو سكر لكل فرد على بطاقة الدعم، بحد أقصى 8 كيلو سكر للبطاقة الواحدة.

ـ صرف 1 كيلو أرز للبطاقة التي يقل عدد أفرادها عن أربعة، و 2 كيلو للبطاقة التى يصل عدد أفرادها إلى 4 افراد فأكثر.

ـ صرف عبوة مكرونة 800 جرام للبطاقة التى يقل عدد أفرادها عن 4، وصرف 2 عبوة 800 جرام مكرونة للبطاقة التي يصل عدد أفرادها إلى 4 أفراد فأكثر.

ويمكن للمواطن صرف باقي المستحق من الدعم من أصناف قائمة السلع وهي: مسلى نباتي (سمنة) ودقيق معبأ، وطحينة بيضاء وتونة، ومربى ليصل عدد السلع التى تصرف لمنافذ التوزيع إلى 30 سلعة.

زجاجة زيت 2 كيلو سكر قائمة اسعار السلع التموينية موعد صرف السلع التموينية وزارة التموين والتجارة الداخلية منافذ صرف السلع التموينية

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