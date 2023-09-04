بعد هدف صلاح.. كيف ردت جماهير ليفربول على العروض السعودية

ارتبط اسم الدولي المصري محمد صلاح، كابتن منتخب مصر وجناح ليفربول، بالانتقال إلى اتحاد جدة، وسط رفض يورجن كلوب رحيله وكذلك ناديه ليفربول، رغم العروض المغرية من الدوري السعودي، حيث يحتل ليفربول حاليًا المركز الرابع برصيد 10 نقاط، بعد تحقيق 3 انتصارات والتعادل في الجولة الأولى ضد تشيلسي، وتضع الجماهير امالا كبيرة على صلاح للعب في دوري الأبطال، وعودة ليفربول لمنصات التتويج.

هدف واسيست للفرعون أمام استون فيلا

ساهم كابتن منتخب مصر وجناح ليفربول محمد صلاح، في فوز فريقه ليفربول أمام أستون فيلا، مساء الأحد، خلال منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

هدف صلاح

وأحرز محمد صلاح الهدف الثالث لليفربول في الدقيقة 55، في مواجهة حسمها فريقه بالفوز بثلاثية نظيفة، بالجولة الرابعة للبريميرليج،

إضافة إلى اسيست للمهاجم داروين نونيز، الذي لعبها لترتد من القائم، واودعها مدافع استون فيلا ماتي كاش في المرمى.

جماهير الريدز ترد على عروض صلاح

علقت جماهير ليفربول عبر "تويتر" على أداء محمد صلاح في مباراة اليوم أمام أستون فيلا، مع ارتباطه بالرحيل إلى اتحاد جدة السعودي.

صلاح أمام استون فيلا

ووقع اختيار الجماهير على النجم المصري محمد صلاح كرجل مباراة ليفربول، ضد أستون فيلا، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقدم محمد صلاح أداءً رائعًا في اللقاء ضد كتيبة أوناي إيمري، حيث سجل هدفًا وصنع آخر، وساهم في فوز ليفربول.

كلوب: صلاح ملتزم ومستمر معنا

أكد يورجن كلوب المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بنادي ليفربول، استمرار محمد صلاح مع النادي الإنجليزي، مجددًا بعد التأكيدات خلال الفترة الأخيرة.

صلاح و كلوب

وقال كلوب في تصريحات عبر شبكة "سكاي" البريطانية: "محمد صلاح لعب مباراة رائعة، كان عليه أن يعمل بجهد كبير وقد فعل ذلك".

تسديدة الفرعون

وأضاف: "لم يكن لدي أي شك بشأن التزام محمد صلاح تجاه نادينا، لا يمكنك أن تتخيل مدى الضجة التي أثارها العالم حوله، ولكن مدى هدوءنا معه، إنه لاعبنا ويريد أن يستمر معنا".

أرقام صلاح تتحدث

أصبح محمد صلاح، أول لاعب يسجل أو يساهم في صناعة الأهداف في 10 مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز بين أغسطس وديسمبر، منذ رقمه السابق في عام 2021 (15 مباراة على التوالي).

أرقام صلاح

سجل محمد صلاح اليوم الهدف 188 خلال 150 مباراة من إجمالي 309 مباراة لعبها مع ليفربول بجميع البطولات، كما ساهم صلاح بالهدف رقم 202 في الدوري الإنجليزي الممتاز "141 هدفًا، 61 تمريرة حاسمة".

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