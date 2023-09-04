عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بعد هدف صلاح.. كيف ردت جماهير ليفربول على العروض السعودية

صدى البلد

ارتبط اسم الدولي المصري محمد صلاح، كابتن منتخب مصر وجناح ليفربول، بالانتقال إلى اتحاد جدة، وسط رفض يورجن كلوب رحيله وكذلك ناديه ليفربول، رغم العروض المغرية من الدوري السعودي، حيث يحتل ليفربول حاليًا المركز الرابع برصيد 10 نقاط، بعد تحقيق 3 انتصارات والتعادل في الجولة الأولى ضد تشيلسي، وتضع الجماهير امالا كبيرة على صلاح للعب في دوري الأبطال، وعودة ليفربول لمنصات التتويج.

txt

دبابة إفريقيا تنهي الأزمة.. كولر يوافق على ضم مهاجم الأهلي الجديد

txt

الدبابة الجديدة| صفقة الأهلي مفاجأة للجميع .. من هو؟

هدف واسيست للفرعون أمام استون فيلا

ساهم كابتن منتخب مصر وجناح ليفربول محمد صلاح، في فوز فريقه ليفربول أمام أستون فيلا، مساء الأحد، خلال منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

هدف صلاح

وأحرز محمد صلاح الهدف الثالث لليفربول في الدقيقة 55، في مواجهة حسمها فريقه بالفوز بثلاثية نظيفة، بالجولة الرابعة للبريميرليج، 
إضافة إلى اسيست للمهاجم داروين نونيز، الذي لعبها لترتد من القائم، واودعها مدافع استون فيلا ماتي كاش في المرمى.

txt

بعد ريا وسكينة| لماذا أثارت أسرة سفاح الجيزة جدلا ضد المسلسل؟..والمؤلف: مش بعمل فيلم تسجيلي

txt

البنك المركزي يطلق عملة مصرية رقمية جديدة| ما السبب وما قصتها؟

جماهير الريدز ترد على عروض صلاح

علقت جماهير ليفربول عبر "تويتر" على أداء محمد صلاح في مباراة اليوم أمام أستون فيلا، مع ارتباطه بالرحيل إلى اتحاد جدة السعودي.

صلاح أمام استون فيلا

ووقع اختيار الجماهير على النجم المصري محمد صلاح كرجل مباراة ليفربول، ضد أستون فيلا، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وقدم محمد صلاح أداءً رائعًا في اللقاء ضد كتيبة أوناي إيمري، حيث سجل هدفًا وصنع آخر، وساهم في فوز ليفربول.

txt

قرار لحظي ومقلب كبير.. القصة الكاملة لطلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني

txt

حذفت البوست بعد النشر| بماذا علقت سمية الخشاب على طلاق أحمد سعد؟

txt

أسبوع ريم وطحال سمية ومقلب علياء| نهايات درامية لأحمد سعد مع الستات

txt

صعب أسامح أبويا| ما سبب تصريحات أنغام القاسية ضد والدها

كلوب: صلاح ملتزم ومستمر معنا 

أكد يورجن كلوب المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بنادي ليفربول، استمرار محمد صلاح مع النادي الإنجليزي، مجددًا بعد التأكيدات خلال الفترة الأخيرة.

صلاح و كلوب

وقال كلوب في تصريحات عبر شبكة "سكاي" البريطانية: "محمد صلاح لعب مباراة رائعة، كان عليه أن يعمل بجهد كبير وقد فعل ذلك".

تسديدة الفرعون

وأضاف: "لم يكن لدي أي شك بشأن التزام محمد صلاح تجاه نادينا، لا يمكنك أن تتخيل مدى الضجة التي أثارها العالم حوله، ولكن مدى هدوءنا معه، إنه لاعبنا ويريد أن يستمر معنا".

txt

انتهت يا كلوب| محمد صلاح يحسم قراره لهذا السبب .. التفاصيل

txt

حقيقة تواجد محمد صلاح في دبي للكشف الطبي| التفاصيل الكاملة

txt

غياب إجباري لنجم الأهلي عن السوبر.. وكولر يحدد بقاءه مع الفريق

txt

الظهور الأول لسيد عبد الحفيظ منذ إقالته| هل أحرج مجلس إدارة الأهلي؟

txt

مفاجأة| لماذا لم يحضر سيد عبد الحفيظ احتفالية الأهلي؟ وهذه رسالة الخطيب له

txt

مشهد المعلمة والطالب| طفل مسلم يثير أزمة عالمية بالهند.. ما قصته ؟

txt

إجراءات جديدة لضبط أسعارها.. بتشتري علبة سجاير كليوباترا بكام؟

txt

ما نصيب الفرد؟ قائمة أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر 2023 بعد رفع الأرز من البطاقة

أرقام صلاح تتحدث

أصبح محمد صلاح، أول لاعب يسجل أو يساهم في صناعة الأهداف في 10 مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز بين أغسطس وديسمبر، منذ رقمه السابق في عام 2021 (15 مباراة على التوالي).

أرقام صلاح

سجل محمد صلاح اليوم الهدف 188 خلال 150 مباراة من إجمالي 309 مباراة لعبها مع ليفربول بجميع البطولات، كما ساهم صلاح بالهدف رقم 202 في الدوري الإنجليزي الممتاز "141 هدفًا، 61 تمريرة حاسمة".

 

لا يفوتك

txt

زجاجة زيت و2 كيلو سكر.. قائمة أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر.. وموعد الصرف

txt

الأسعار تتراجع| تفاصيل انخفاض 5 سلع أساسية بالأسواق.. ومفاجأة الذهب واللحوم

txt

العلبة نزلت 30 جنيها| تراجع كبير في أسعار السجائر بالأسواق.. وموعد انتهاء الأزمة

txt

نزلت 10 جنيهات.. تراجع ملحوظ في أسعار اللحوم بعد توافرها

txt

العلبة نزلت 20 جنيه.. أسعار السجائر في النازل والكليوباترا تُباع بهذا السعر

txt

مطالبين بطرده.. تغريدات سعودية تهاجم محمد أبو تريكة.. ماذا قال؟

txt

ده عري وليس رقصا وربنا قال احتشموا| لماذا هاجمت نجوى فؤاد الراقصات الروسيات في مصر ؟

txt

أنجب الطفل التاسع| من هي زوجة رضا البحراوي؟ .. صور

txt

توخوا الحيطة..عاصفة تغطي السماء وامتداد منخفض البحر الأحمر.. كيف يؤثران على الطقس؟

txt

فيضانات وسيول| سحابة "سوبر سيل" الخارقة على الحدود الغربية.. هل تصل مصر؟

txt

هل هرب؟.. حقيقة اختفاء عمرو وردة وفسخ تعاقده مع الرجاء المغربي

txt

لأول مرة في التاريخ| الأهلي هيلبس أبيض ؟.. شاهد التشيرت الجديد

محمد صلاح منتخب مصر ليفربول اتحاد جدة يورجن كلوب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023.. درجاتك هنا

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 برقم الجلوس| بدء تحميلها على موقع التعليم

عبر هذا الرابط.. نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني برقم الجلوس بعد قليل

أمطار خلال ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس

بعد صفقة الشركة الإماراتية؟.. مصير أسعار السجائر

رابط مباشر .. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 الآن

دبابة إفريقيا تنهي الأزمة.. كولر يوافق على ضم مهاجم الأهلي الجديد

موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

موضوعات متعلقة

دبابة إفريقيا تنهي الأزمة.. كولر يوافق على ضم مهاجم الأهلي الجديد

بعد ريا وسكينة| لماذا أثارت أسرة سفاح الجيزة جدلا ضد المسلسل؟..والمؤلف: مش بعمل فيلم تسجيلي

البنك المركزي يطلق عملة مصرية رقمية جديدة| ما السبب وما قصتها؟

حذفت البوست بعد النشر| بماذا علقت سمية الخشاب على طلاق أحمد سعد؟

ما نصيب الفرد؟ قائمة أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر 2023 بعد رفع الأرز من البطاقة

غياب إجباري لنجم الأهلي عن السوبر.. وكولر يحدد بقاءه مع الفريق

صعب أسامح أبويا| ما سبب تصريحات أنغام القاسية ضد والدها

أسبوع ريم وطحال سمية ومقلب علياء| نهايات درامية لأحمد سعد مع الستات

ترشيحاتنا

بعد هدف صلاح.. كيف ردت جماهير ليفربول على العروض السعودية

أوكرانيا تعلن عن حدث مفاجئ قبل لقاء بوتين وأردوغان.. تفاصيل

7.7 مليار دولار.. شركة إيني الإيطالية صاحبة الاكتشافات الأكبر في مصر |أرقام

لمحبي الفلاجشيب.. أفضل موبايلات من وان بلس OnePlus تنافس آيفون وسامسونج

رابط مجاني .. نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

ما حكم الصلاة على النبي عند ذكر اسمه في الفرائض.. وهل يأثم تاركها؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأحمر القصير.. منى زكي تظهر بإطلالة جذابة في أحدث ظهور

الأبيض X أسود.. هيفاء وهبي تثير الجدل بإطلالة ملفتة على حمام السباحة

هشام خرما وغالية بن على يتألقان على مسرح المحكي في الليلة الـ11 من المهرجان

بعد دعمها له في سفاح الجيزة.. 10 صور تجمع بين هنا الزاهد وأحمد فهمي| شاهد

فيديو

شيرين شيكاغو أول مدربة دراجات نارية للفتيات أعرف حكايتها..فيديو

حكاية 50 مهاجما رفضهم كولر.. وكلام نهائي في صفقة سوزا بالأهلي

«صوته حلو».. لاعب بيراميدز يفاجئ زملاءه ورد فعل غير متوقع من اللاعبين| فيديوجراف

إنعام سالوسة تكذّب حوار منى الشاذلي.. والأخيرة: شكرًا على رفع الحرج| «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

اﻟﻤﺰﻳﺪ