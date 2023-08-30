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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

غياب إجباري لنجم الأهلي عن السوبر.. وكولر يحدد بقاءه مع الفريق

صدى البلد

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بنبأ غياب عمرو السولية، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذي بات في حكم المؤكد غيابه عن تشكيلة المارد الأحمر في مباراة السوبر الأفريقي، أمام اتحاد العاصمة الجزائري، المقرر إقامتها منتصف الشهر المقبل بمدينة الطائف بالسعودية، بسبب الإصابة.

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السولية يغيب 4 أسابيع للإصابة  

تعرض عمرو السولية لاعب وسط الاهلي، للإصابة بتمزق على مستوى العضلة الخلفية، خلال تدريبات الفريق قبل السفر إلى النمسا، ضمن برنامج الفريق للموسم الجديد.

وكشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، عن حاجة عمرو السولية الى فترة لا تقل عن 4 أسابيع حتى يعود للتدريبات والتعافي من إصابة العضلة الخلفية، ومن ثم فهو خارج حسابات الجهاز الفني في مباراة السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة، والتي يتبقى عليها ما يقرب من 17 يومًا فقط.

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موقف السولية بعد الاستقرار على القائمة

أكد المصدر، أن السويسري مارسيل كولر، استقر بنسبة كبيرة على قائمة الفريق لخوض السوبر الأفريقي، التي ستتكون من 18 لاعبا فقط، إلا أن إصابة «السولية» أنهت بشكل كبير فرصته في اللحاق بالمباراة.

ولفت المصدر إلى أنه حتى لو عاد عمرو السولية من إصابة العضلة الخلفية قبل السوبر، سيكون من الصعب مشاركته، لأنه لم يخض فترة الإعداد للموسم الجديد بشكل كامل، ولن يكون جاهزًا من الناحية الفنية.

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قائمة الأهلي الأفريقية استعدادا للموسم الجديد

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر على قائمة الفريق الأفريقية استعدادا للموسم الجديد، التي تضم 32 لاعبا.

وضمت القائمة محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف لحراسة المرمى، وخالد عبد الفتاح وكريم الدبيس ومعتز محمد وعلي معلول ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومحمود متولي ورامي ربيعة ومحمد هاني وأكرم توفيق وكريم فؤاد للدفاع، ورضا سليم وإمام عاشور ومروان عطية وأليو ديانج وعمرو السولية وأحمد نبيل كوكا ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد وحسين الشحات ومحمد فخري ورأفت خليل وبيرسي تاو وأحمد عبد القادر ومحمد الضاوي كريستو وطاهر محمد طاهر لخط الوسط، وفي الهجوم صلاح محسن ومحمود كهربا.

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كولر يرهن التجديد لـ السولية بالكشف الطبي

رهن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لنادي الأهلي، الموافقة على تجديد عقد عمرو السولية بإجراء الكشف الطبي على اللاعب، ومعرفة طبيعة الإصابة التي يعاني منها، خاصة أنها تكررت أكثر من مرة في الموسم الماضي.

ويرغب كولر في التأكد من سلامة اللاعب وجاهزيته لخوض غمار الموسم المقبل، قبل منح لجنة التعاقدات الضوء الأخضر لتجديد عقده لمدة موسمين، خاصة أنه حتى هذه اللحظة لم تتحرك إدارة الاهلي في ملف عمرو السولية، انتظارا لكلمة المدير الفني السويسري مارسيل كولر، الذي يحدد تجديد عقد أي لاعب أو تأجيل هذه الخطوة لوقت لاحق، والفترة المقبلة سوف تحسم ذلك.

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