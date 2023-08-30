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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

أسبوع ريم وطحال سمية ومقلب علياء| نهايات درامية لأحمد سعد مع الستات

صدى البلد

بعد إعلان مصممة الأزياء علياء بسيوني، الزوجة الأخيرة للفنان أحمد سعد نبأ انفصالهما، بناء على رغبته، وكشفت عن العديد من التفاصيل المفاجئة في منشور لها عبر إنستجرام، بدأ متابعو مواقع التواصل الاجتماعي التكهن بسبب الانفصال واسترجاع تفاصيل زيجات “سعد” السابقة، وركزوا على الأيام الستة مع ريم البارودي، وعامين مع سمية الخشاب انتهت بمحاكم وتلاسن من كلا الطرفين.

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طلاق لحظي وتدمير أسرة

أعلنت مُصممة الأزياء علياء بسيوني، انفصالها عن الفنان أحمد سعد، عبر خاصية الاستوري على حسابها بموقع إنستجرم.

وكتبت بسيوني: "الحمد لله على كل شيء، تم الطلاق بيني وبين أحمد من شوية بناءً على رغبته، حابة أشكر أحمد جدًا على أصله غير الطيب ومعدنه السيئ، وحابه أقوله شكرًا على قرارك اللحظي غير الموفق في خراب بيتنا وتدمير أسرتنا الجميلة، اللي أنا حقيقي تعبت فيها لوحدي تمامًا، وحاولت وعديت بمواقف مفيش حد في مكاني يقبلها عشان الأسرة دي، وعشان المشوار اللي أنا ابتديته ومكنتش حابه إنه ينتهي".

سعد وعلياء في الحج

وأضافت علياء: "شكرًا على توقيتك الجميل، وأنا قاعدة ببنتي 3 أيام وأنت مش عارف حاجة عشان مشغول في الساحل وخروجات وبعدها شغلك".

علياء بسيوني

وتابعت: "أكبر شكر على المقلب اللي أنا أخدته في العلاقة دي، واللي كنت فاهمه إن ليها قيمة، ببني وبضحي وبتنازل عشانها وانت طلعتها ولا تسوى، وربنا معايا أنا وبناتي في اللي جاي، وينتقم منك ويديلك على قد كل حاجة حصلت".

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زيجات وأزمات أحمد سعد

في حياة المطرب احمد سعد 3 زيجات سابقة قبل علياء بسيوني، حيث تعد مصممة الأزياء الزوجة  الرابعة.

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لبنى بيومي أم أحمد وجودي

تزوّج الفنان أحمد سعد للمرة الأولى من السيدة لبنى بيومي، وهي أم أولاده أحمد وجودي، وتزوجها عام 2006 وانفصل عنها عام 2011.

س وزوجته الاولى

وعبّر عن حبه لها ولأولاده فى عدة مناسبات، إلى أن تطورت الخلافات بينهما وطلقها 3 مرات، كانت المرة الأولى لطلاق لبنى من سعد فى عام 2010، عبر الهاتف المحمول، وقام بردها فى 26 يونيو فى نفس العام، والمرة الثانية بسبب خلافات جمعتها بشقيقته.

سعد وابنائه

وطلقها للمرة الثالثة فى 24 مايو 2011، شفويًا، بعد اكتشافها علاقته العاطفية مع صديقتها الفنانة ريم البارودى، ووصل الحال بينهما إلى المحاكم، من خلال رفع دعوى خلع.

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زواج 6 أيام فقط من ريم البارودي

الزوجة الثانية لأحمد سعد هي ريم البارودي عام 2011، ورغم قصة الحب التي جمعت بينهما لسنوات إلا أن العلاقة شهدت أزمات عديدة، حيث بدأت علاقة سعد وريم فى كواليس مسلسل "احنا الطلبة"، التى ربطتها علاقة صداقة بسعد وزوجته الأولى، ثم تحولت صداقتها بسعد إلى علاقة عاطفية.

خطوبة سعد وريم

وتزوّج الثنائى 6 أيام فقط، بحسب ما ذكره "سعد"، فى برنامج "شيخ الحارة"، لكن وقعت بينهما الخلافات والاتهامات عبر وسائل الإعلام بعد ذلك.

ريم البارودي وسعد

وفى لقاء تليفزيونى عام 2017 بكت الفنانة ريم البارودى، فى حلقة مع ريهام سعيد، حين تحدثت عن طلاقها من الفنان أحمد سعد ودورها فى علاقته بالفنانة سمية الخشاب، وقالت إنها كانت وسيطًا لتعارفهما فى إحدى الأعمال الفنية، مضيفة: "ماكنوش أصحاب.. قربتكم من بعض"، وشهدت العلاقة بين أحمد وريم عدة أزمات، ونفت الفنانة أن الزواج تم سرًا، لكنه كشف عن إتمام الزواج واستمر 6 أيام فقط، ثم حدث الانفصال.

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أزمة أحمد سعد مع طحال سمية الخشاب

الثالثة كانت مع سمية الخشاب وعلاقتهما استمرت لمدة عامين وانتهت بالطلاق والفضائح بالبرامج التليفزيونية، بعد أن اتهمته بالاعتداء عليها بالضرب.

عقد قران سمية الخشاب

وتزوج أحمد سعد وسمية من عام 2017، وأعلن سعد انفصاله عن زوجته الفنانة سمية الخشاب، عقب سلسلة طويلة من الشائعات، كانا يقومان معا بنفيها فى كل مرة، وبمجرد أن أعلن عن زواجه من سمية أهدى لها أغنية جديدة بعنوان "أجمل حب"، قال فيها إهداء إلى حبيبتى وشريكة عمرى سمية.

سعد وسمية

وكشفت الخشاب عن أسباب الطلاق في تصريحات تلفزيونية لها، قائلة: «الراجل الخاين هايفضل خاين طول عمره، لأنه طبع عند بعض الرجال، وصعب الست تعيش مع راجل مش شايفها، وفيه أنواع من الرجالة مقبلش على نفسي أكمل حياتي معاهم».

واستكملت: «منهم الراجل المدمن، وبنصح كل ست جوزها بيتعاطى مخدرات، إنها تبعد عنه ومتضعيش وقتها معاه، لأن النهاية هاتكون صعبة».

وبررت سمية زواجها من سعد بقولها: «أحمد سعد كان عنده ظروف مينفعش أقولها، وكان بيخرج عن وعيه، وحاول يقتلني ويضربني وخلاني أفقد الطحال من الضرب، ومرفعتش عليه قضية وسجنته سبع سنين، وكان هدفه يخسرني جمهوري ويبوظ شكلي قدام الناس».

تعليق سمية على تويتر

وفور علمها بنبأ طلاق أحمد سعد وزوجته الرابعة، نشرت سمية الخشاب صورة لها عبر تويتر من مسلسل ريا وسكينة، وهي تضرب على صدرها، فسرها المغردون بأنها شماتة في طليقها. 

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مقلب علياء بسيوني الكبير

الزوجة الرابعة لأحمد سعد، علياء بسيوني، من مواليد برج الأسد وكانت تعيش في منطقة هليوبوليس بمصر الجديدة وتعمل في مجال الأزياء وتمتلك معرضًا بإحدى المناطق الراقية في القاهرة. 

زواج سعد وعلياء

وقاما أحمد سعد وعلياء بسيوني بالتجهيز للحفل في سرية وسرعة تامة، حيث قاما بشراء الفستان وخاتم الزواج من أحد محلات المجوهرات الشهيرة بالقاهرة الكبرى.

رقصة الزواج

واحتفل أحمد سعد بخطبته على علياء بسيوني يوم عيد ميلاده، ثم قرّر عقد قرانه أيضًا مع الاحتفال بعيد ميلاده، ليظل اليوم مميزًا بالنسبة له.

ونجحت علياء في منح أحمد سعد "انطلاقة جديدة" اعتمدت على تغيير شكله وإطلالاته، والتركيز التام على أعماله الفنية، ليحقق في فترة قصيرة نجاحات متتالية وضعته على قمة قائمة الأكثر استماعًا طوال السنوات الثلاث الماضية.

عيد ميلاد ابنة سعد وعلياء

ومنذ ساعات، أعلنت مصممة الأزياء علياء بسيوني، انفصالها عن الفنان أحمد سعد، عبر خاصية الاستوري على حسابها بموقع أنستجرام بناء على رغبته، وكتبت في فقرة من المنشور "شكرًا على توقيتك الجميل، وأنا قاعدة ببنتي 3 أيام، وأنت مش عارف حاجة عشان مشغول في الساحل وخروجات وبعدها شغلك".

شهر العسل

وتابعت: "أكبر شكر على المقلب اللي أنا أخدته في العلاقة دي، واللي كنت فاهمه إن ليها قيمة، ببني وبضحي وبتنازل عشانها وانت طلعتها ولا تسوى، وربنا معايا أنا وبناتي في اللي جاي، وينتقم منك ويديلك على قد كل حاجة حصلت".

طحال سمية نهايات درامية لأحمد سعد مع الستات علياء بسيوني سمية الخشاب ريم البارودى لبنى بيومي طلاق لحظي

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