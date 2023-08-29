قرار لحظي ومقلب كبير.. القصة الكاملة لطلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني

دائما ما تحمل الحياة صدمات قد يتحملها البعض، وقد لا يتحملها آخرون، منها الطلاق الذي يدمر أسرة من المفترض أن أساسها المودة والرحمة.. صدمت خبيرة الأزياء علياء بسيوني، محبي وعشاق المطرب أحمد سعد بنبأ انفصالها عنه بعد عامين من الزواج، وانجاب طفلتين، ونجاحات مدوية للمطرب الأشهر حاليا.

طلاق لحظي وتدمير أسرة

أعلنت مصممة الأزياء علياء بسيوني، انفصالها عن الفنان أحمد سعد، عبر خاصية الاستوري على حسابها بموقع إنستجرم.

وكتبت علياء بسيوني: "الحمد لله على كل شيء، تم الطلاق بيني وبين أحمد من شوية بناءً على رغبته، حابة أشكر أحمد جدًا على أصله غير الطيب ومعدنه السيء، وحابه اقوله شكرًا على قرارك اللحظي غير الموفق في خراب بيتنا وتدمير أسرتنا الجميلة، اللي أنا حقيقي تعبت فيها لوحدي تمامًا، وحاولت وعديت بمواقف مفيش حد في مكاني يقبلها عشان الأسرة دي، وعشان المشوار اللي أنا ابتديته ومكنتش حابه إنه ينتهي".

الساحل سبب أكبر مقلب في حياة علياء

وأضافت علياء: "شكرًا على توقيتك الجميل، وأنا قاعدة ببنتي 3 أيام وأنت مش عارف حاجة عشان مشغول في الساحل وخروجات وبعدها شغلك".

علياء بسيوني

وتابعت: "أكبر شكر على المقلب اللي أنا أخدته في العلاقة دي، واللي كنت فاهمه إن ليها قيمة، ببني وبضحي وبتنازل عشانها وانت طلعتها ولا تسوى، وربنا معايا أنا وبناتي في اللي جاي، وينتقم منك ويديلك على قد كل حاجة حصلت".

زواج أشعل السوشيال ميديا

ظهرت علياء بسيوني في فترة حرجة جدا من حياة المطرب أحمد سعد، عام 2020، بعد انفصاله المدوي عن زوجته الثالثة سمية الخشاب، ومعاركه الكلامية مع زوجته الثانية الفنانة ريم البارودي.

زواج سعد وعلياء بسيوني

وفي سرعة البرق، نجحت علياء في منح أحمد سعد "انطلاقة جديدة" اعتمدت على تغيير شكله وإطلالاته، والتركيز التام على أعماله الفنية، ليحقق في فترة قصيرة نجاحات متتالية وضعته على قمة قائمة الأكثر استماعا طوال السنوات الثلاث الماضية.

سعد وعلياء

ما فعلته علياء في فترة الخطوبة لم يمنع من حدوث أزمات بينها وبين أحمد سعد وصلت حد إعلان فسخ الخطوبة وإلغاء حفل الزفاف، لكن مع وساطة أصدقاء مقربين، تم الصلح وأقيم حفل زفاف أسطوري بنفس توقيت احتفال سعد بيوم ميلاده وهو نفس يوم إعلان الخطوبة.

محاولات الوقيعة والتمسك بالحياة

كشف أحمد سعد وقتها عن محاولات الوقيعة بينه وبين خطيبته، كان آخرها إرسال رسالة لها تتضمن صور له من مكان للسهر، وادعاء إنه يخونها، لكنه نجح في كشف الحقيقة، وتأكيد أن الصورة قديمة ومر عليها 3 سنوات.

وكشف سعد، عن أسباب استمراره مع مصممة الأزياء علياء بسيوني، على الرغم من تعرضهما للكثير من الشائعات حول انفصالهما، قائلا: "مش هانسيب بعض عشان في حاجات كتير ربطانا أول مرة أحس كده، أول مرة أكون مع حد مابيعملش شو، إحنا لنفسنا وبس، اللي مخلي العلاقة قوية، مفاهيمي عن الست بقت متطورة وناضجة، زمان كنت بدور على الست المحجبة وبعديها على الست الحلوة، وعمري ما أبص على الشخصية ببص على الإطار اللي بره، وياما محجبات كويسيين وناس بشعرها مش كويسين".

وأضاف: "بشوف نجاحي في عينيها، هي برج الأسد وأنا كمان، إحنا ناريين جدًا، أنا بحب حياتها وروحها، وعجبتني الحياة اللي فيها ناس طبيعيين جدًا وحقيقيين ومش بيمثلوا، حياة سهلة".

طفرة مهمة في حياة سعد

بعد حفل الزفاف، توارت أنباء الخلافات بين أحمد سعد وعلياء بسيوني، واحتفلا بعد عام واحد بأول طفلة لهما، وأطلقا عليها اسم عليا، واحتفل سعد وقتها بيوم ميلاد زوجته أثناء مشاركته في حلقة خاصة من برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس، وقال سعد إن زوجته تتمتع بالكثير من الأمور الهامة التي يجب أن تتوافر في النساء جميعا.

عيد ميلاد الطفلة الاولى

وأوضح سعد أن علياء صاحبة طفرة في حياته مهمة جدًا، وأنه مستسلم تمامًا لأفكارها، مضيفا: "ساعات بيكون أنت عندك قدر كافي من الذكاء إنك تخلي اللي قدامك يتصرف لك، هي عندها شخصية وزنانة، والزن ده لما يتحول لمصلحتك بيبقى مهم، وهي عندها ذوق، ولكن طريقة الإلقاء تضايق أوي".

زيجات أحمد سعد

الزوجة الأولى للفنان أحمد سعد كانت لبنى بيومي وهي أم أولاده أحمد وجودي، لكن لم تستمر الزيجة، وبعدها أعلن خطوبته من الفنانة ريم البارودي عام 2011.

سعد و ريم البارودي

العلاقة بين أحمد وريم شهدت عدة أزمات، ونفت الفنانة أن الزواج تم سرًا، لكنه كشف عن إتمام الزواج واستمر 6 أيام فقط، ثم حدث الانفصال.

سعد و سمية الخشاب

وتزوج سعد الفنانة سمية الخشاب عام 2017، لكن الزواج لم يستمر سوى عامين فقط، وحدث الانفصال بعد خلافات بينهما ومشادات على الهواء وبالبرامج التلفزيونية.

احمد و جودي

ورزق أحمد سعد بـ أحمد وجودي من زوجته الأولى لبنى بيومي، ومريم وعليا من زوجته الثانية علياء بسيوني.