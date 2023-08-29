عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الدبابة الجديدة| صفقة الأهلي مفاجأة للجميع .. من هو؟

صدى البلد

لا تزال صفقات النادي الأهلي تسيطر على مجريات الحديث بين جماهير الأحمر، خاصة المهاجم المنتظر؛ في ظل رحيل محمد شريف وشادي حسين، ليظل محمود كهربا وصلاح محسن، والأخير لا ترضى عنه جماهير الأهلي بشكل تام، حيث ترغب الجماهير في قناص سوبر، وهو ما يبحث عنه مارسيل كولر المدير الفني السويسري للقلعة الحمراء.

txt

حقيقة تواجد محمد صلاح في دبي للكشف الطبي| التفاصيل الكاملة

txt

مطالبين بطرده.. تغريدات سعودية تهاجم محمد أبو تريكة.. ماذا قال؟

التوصل إلى اتفاق مع مهاجم الأهلي الجديد

استطاع مسؤولي النادي الأهلي التوصل إلى اتفاق نهائي مع لاعب بشكتاش التركي، بشأن انتقاله إلى صفوف القلعة الحمراء، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، ليكون هو مهاجم المارد الأحمر الجديد في الموسم المقبل.

موليكا

جاء اتفاق الأهلي على المهاجم السوبر بناءً على توصيات المدير الفني السويسري مارسيل كولر، الذي ما زال مصرًا على أن يتم التوقيع مع لاعب أجنبي متميز في مركز قلب الهجوم.

txt

مفاجأة| لماذا لم يحضر سيد عبد الحفيظ احتفالية الأهلي؟ وهذه رسالة الخطيب له

txt

الظهور الأول لسيد عبد الحفيظ منذ إقالته| هل أحرج مجلس إدارة الأهلي؟

الأهلي يحسم صفقة الدبابة جاكسون موليكا

كشف مصدر مسؤول في النادي الأهلي، عن تمكن المسؤولين بالفعل من الحصول على توقيع اللاعب الكونغولي جاكسون موليكا، ليكون هو مهاجم القلعة الحمراء الجديد، وذلك بعد أيام من فشل صفقة التعاقد مع اللاعب البرازيلي جوسفالدو سوزا.

لاعب بشتكاش

وبحسب التقارير، فإن الأهلي قد تمكن من إقناع اللاعب بالانتقال لصفوف الفريق مقابل حصوله على راتب سنوي يصل لنحو مليون دولار، بجانب بعض الحوافز والإضافات الأخرى، ليكون بذلك هو اللاعب الأعلى أجرا في النادي، بجانب كلًا من حارس المرمى محمد الشناوي والجنوب أفريقي بيرسي تاو.

txt

لأول مرة في التاريخ| الأهلي هيلبس أبيض ؟.. شاهد التشيرت الجديد

txt

هل هرب؟.. حقيقة اختفاء عمرو وردة وفسخ تعاقده مع الرجاء المغربي

كم تتكلف خزينة الأهلي في صفقة موليكا؟

وفقًا لمصادر مطلعة في الأهلي، فمن المتوقع بأن يدفع المارد الأحمر نحو 3 ملايين دولار، من أجل الحصول على توقيع اللاعب من نادي بشتكاش التركي، الذي كان يرفض في البداية فكرة بيع اللاعب، ولكن إصرار الشياطين الحمر على التعاقد مع اللاعب؛ قد يجبر النادي التركي عن التخلي عن خدماته.

جاكسون موليكا

ويواجه الأهلي عدة أزمات قبل مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في منتصف سبتمبر المقبل، في إطار منافسات مباراة كأس السوبر الأفريقي التي تنطلق في السعودية.

الاهلي

وظهرت على السطح أزمة تلوح في الأفق بين الأهلي والجهاز لفني للمنتخب القومي المصري، جراء مباراة السوبر الأفريقي، حيث طلب الأهلي من اتحاد الكرة ضرورة إعفاء لاعبيه من التواجد في معسكر منتخب مصر خلال شهر سبتمبر المقبل، إذ تتمسك إدارة الأهلي بتواجد اللاعبين الدوليين في مباراة السوبر الأفريقي باعتباراها مباراة مهمة في تاريخ المارد الأحمر، وترى إدارة النادي الأهلي ان منتخب مصر حسم التأهل إلى نهائيات أمم أفريقيا وان مباراة إثيوبيا مجرد تحصيل حاصل، وليس لها أهمية، بل أن المارد الأحمر يسعى إلى حصد جميع البطولات وتحقيق إحصائية على المستوى المحلي والقاري.

txt

مشهد المعلمة والطالب| طفل مسلم يثير أزمة عالمية بالهند.. ما قصته ؟

txt

الأسعار تتراجع| تفاصيل انخفاض 5 سلع أساسية بالأسواق.. ومفاجأة الذهب واللحوم

txt

نزلت 10 جنيهات.. تراجع ملحوظ في أسعار اللحوم بعد توافرها

txt

توخوا الحيطة..عاصفة تغطي السماء وامتداد منخفض البحر الأحمر.. كيف يؤثران على الطقس؟

txt

ده عري وليس رقصا وربنا قال احتشموا| لماذا هاجمت نجوى فؤاد الراقصات الروسيات في مصر ؟

txt

أنجب الطفل التاسع| من هي زوجة رضا البحراوي؟ .. صور

txt

العلبة نزلت 30 جنيها| تراجع كبير في أسعار السجائر بالأسواق.. وموعد انتهاء الأزمة

txt

العلبة نزلت 20 جنيه.. أسعار السجائر في النازل والكليوباترا تُباع بهذا السعر

txt

سوء التنظيم أغضب الموسيقار.. سر انسحاب عمر خيرت من حفل التجمع

txt

مهمة مستحيلة في انتظار رجل المهام الصعبة| من هو رئيس الزمالك الجديد ؟

txt

يهدد استقرار الفريق.. بيراميدز يتراجع عن صفقة بن شرقي بسبب 3 ملايين دولار

txt

مفاوضات الأهلي مع نجم بايرن ميونخ.. وكولر يستطيع التتويج بكأس العالم للأندية

غيابات الأهلي قبل السوبر الإفريقي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر للمواجهة المرتقبة أمام نادي اتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الأفريقي.

كولر

وقرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي استبعاد عدد كبير من لقاء السوبر الإفريقي، عقب اقتصار قائمة الأحمر في المباراة على 18 لاعبًا فقط، بعد استبعاد «حمزة علاء، مصطفى مخلوف، إمام عاشور، أكرم توفيق، كريم فؤاد، عمرو السولية، خالد عبدالفتاح، كريم الدبيس، محمد فخري، أحمد نبيل كوكا، محمد الضاوي كريستو».

أمام عاشور

وجاء استبعاد الثلاثي إمام عاشور، وأكرم توفيق، وكريم فؤاد؛ نظرًا لغيابهم فترة طويلة، بسبب الإصابة، وعمرو السولية، وخالد عبدالفتاح، بسبب الإصابة، اللذان تعرضا لها مؤخرًا.

بيرسي تاو
ديانج ومعلول

ويواجه المارد الأحمر، غيابات قبل مواجهة السوبر الأفريقي، إذ يفقد الأهلي خدمات الثلاثي المحترف المالي إليو ديانج، والتونسي على معلول، والجنوب إفريقي بيرسي تاو؛ بسبب خوضهم لمباريات مع منتخبات بلادهم في تصفيات كأس الأمم الإفريقية، سواء الرسمية أو الودية خلال فترة التوقف الدولي في سبتمبر المقبل.

الدبابة الجديدة صفقة الأهلي النادي الأهلي رحيل محمد شريف مارسيل كولر محمود كهربا صلاح محسن السوبر الإفريقي اتحاد العاصمة الجزائري منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجنيه راجع| الدولار يخسر 400 قرش بالسوق السوداء بعد انضمام مصر لـ«بريكس»

ظاهرة جوية تضرب البلاد خلال ساعات.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس اليوم

في ستين داهية.. حسن شاكوش يهاجم جمهور حفلته بالساحل الشمالي.. فيديو

الأرصاد تعلن موعد تحسن الأحوال الجوية وتحذر من طقس هذا الأسبوع

يخفف من أزمة الدولار.. قرار مرتقب من البنك المركزي بشأن الجنيه المصري

800 جنيه| زلزال يضرب أسعار الذهب بعد البريكس وعيار 21 الآن مفاجأة

إثيوبيا تصدر بيانا حول سد النهضة.. بعد انتهاء مفاوضات القاهرة

احترس من هذه الظواهر.. الأرصاد تحذر من الطقس خلال الأيام المقبلة| تفاصيل

ترشيحاتنا

477.5 مليار جنيه لدعم محدودي الدخل.. إجراءات جديدة لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية

عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى" في حماية مشددة من قوات الاحتلال

اتباع في ساعتين.. موبايل Realme الجديد يحدث زلزالا في سوق الهواتف الذكية 

وزير الجيش الإسرائيلي: احتمالات التصعيد مع حزب الله تتزايد

بشاير الخير في 2024|هدية من بنك التنمية التابع لتجمع بريكس إلى مصر

التموين: توافر الأرز بالمنافذ التابعة بسعر 22 جنيها للكيلو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الدبابة الجديدة| صفقة الأهلي مفاجأة للجميع .. من هو؟

زجاجة زيت و2 كيلو سكر.. قائمة أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر.. وموعد الصرف

10 أطعمة تحمي البشرة من أضرار أشعة الشمس.. أبرزها الشاي الأخضر

بعد تضارب الأقاويل.. محمد صلاح يرد على أنباء تعاقده مع اتحاد جدة

فيديو

قصة المسلم الصغير والمعلمة التي هزت الهند/ فيديو جراف

أنهت حياته بالفياجرا.. اعترافات مثيرة لـ زوجة وصديقها في جريمة عجوز روض الفرج

انهيار عقار في الإسماعيلية .. محاولات انتشال ضحايا من تحت الانقاض

٪15 مرة واحدة.. موعد تطبيق الزيادة الجديدة للمعاشات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ