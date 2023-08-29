الدبابة الجديدة| صفقة الأهلي مفاجأة للجميع .. من هو؟

لا تزال صفقات النادي الأهلي تسيطر على مجريات الحديث بين جماهير الأحمر، خاصة المهاجم المنتظر؛ في ظل رحيل محمد شريف وشادي حسين، ليظل محمود كهربا وصلاح محسن، والأخير لا ترضى عنه جماهير الأهلي بشكل تام، حيث ترغب الجماهير في قناص سوبر، وهو ما يبحث عنه مارسيل كولر المدير الفني السويسري للقلعة الحمراء.

التوصل إلى اتفاق مع مهاجم الأهلي الجديد

استطاع مسؤولي النادي الأهلي التوصل إلى اتفاق نهائي مع لاعب بشكتاش التركي، بشأن انتقاله إلى صفوف القلعة الحمراء، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، ليكون هو مهاجم المارد الأحمر الجديد في الموسم المقبل.

موليكا

جاء اتفاق الأهلي على المهاجم السوبر بناءً على توصيات المدير الفني السويسري مارسيل كولر، الذي ما زال مصرًا على أن يتم التوقيع مع لاعب أجنبي متميز في مركز قلب الهجوم.

الأهلي يحسم صفقة الدبابة جاكسون موليكا

كشف مصدر مسؤول في النادي الأهلي، عن تمكن المسؤولين بالفعل من الحصول على توقيع اللاعب الكونغولي جاكسون موليكا، ليكون هو مهاجم القلعة الحمراء الجديد، وذلك بعد أيام من فشل صفقة التعاقد مع اللاعب البرازيلي جوسفالدو سوزا.

لاعب بشتكاش

وبحسب التقارير، فإن الأهلي قد تمكن من إقناع اللاعب بالانتقال لصفوف الفريق مقابل حصوله على راتب سنوي يصل لنحو مليون دولار، بجانب بعض الحوافز والإضافات الأخرى، ليكون بذلك هو اللاعب الأعلى أجرا في النادي، بجانب كلًا من حارس المرمى محمد الشناوي والجنوب أفريقي بيرسي تاو.

كم تتكلف خزينة الأهلي في صفقة موليكا؟

وفقًا لمصادر مطلعة في الأهلي، فمن المتوقع بأن يدفع المارد الأحمر نحو 3 ملايين دولار، من أجل الحصول على توقيع اللاعب من نادي بشتكاش التركي، الذي كان يرفض في البداية فكرة بيع اللاعب، ولكن إصرار الشياطين الحمر على التعاقد مع اللاعب؛ قد يجبر النادي التركي عن التخلي عن خدماته.

جاكسون موليكا

ويواجه الأهلي عدة أزمات قبل مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في منتصف سبتمبر المقبل، في إطار منافسات مباراة كأس السوبر الأفريقي التي تنطلق في السعودية.

الاهلي

وظهرت على السطح أزمة تلوح في الأفق بين الأهلي والجهاز لفني للمنتخب القومي المصري، جراء مباراة السوبر الأفريقي، حيث طلب الأهلي من اتحاد الكرة ضرورة إعفاء لاعبيه من التواجد في معسكر منتخب مصر خلال شهر سبتمبر المقبل، إذ تتمسك إدارة الأهلي بتواجد اللاعبين الدوليين في مباراة السوبر الأفريقي باعتباراها مباراة مهمة في تاريخ المارد الأحمر، وترى إدارة النادي الأهلي ان منتخب مصر حسم التأهل إلى نهائيات أمم أفريقيا وان مباراة إثيوبيا مجرد تحصيل حاصل، وليس لها أهمية، بل أن المارد الأحمر يسعى إلى حصد جميع البطولات وتحقيق إحصائية على المستوى المحلي والقاري.

غيابات الأهلي قبل السوبر الإفريقي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر للمواجهة المرتقبة أمام نادي اتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الأفريقي.

كولر

وقرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي استبعاد عدد كبير من لقاء السوبر الإفريقي، عقب اقتصار قائمة الأحمر في المباراة على 18 لاعبًا فقط، بعد استبعاد «حمزة علاء، مصطفى مخلوف، إمام عاشور، أكرم توفيق، كريم فؤاد، عمرو السولية، خالد عبدالفتاح، كريم الدبيس، محمد فخري، أحمد نبيل كوكا، محمد الضاوي كريستو».

أمام عاشور

وجاء استبعاد الثلاثي إمام عاشور، وأكرم توفيق، وكريم فؤاد؛ نظرًا لغيابهم فترة طويلة، بسبب الإصابة، وعمرو السولية، وخالد عبدالفتاح، بسبب الإصابة، اللذان تعرضا لها مؤخرًا.

بيرسي تاو

ديانج ومعلول

ويواجه المارد الأحمر، غيابات قبل مواجهة السوبر الأفريقي، إذ يفقد الأهلي خدمات الثلاثي المحترف المالي إليو ديانج، والتونسي على معلول، والجنوب إفريقي بيرسي تاو؛ بسبب خوضهم لمباريات مع منتخبات بلادهم في تصفيات كأس الأمم الإفريقية، سواء الرسمية أو الودية خلال فترة التوقف الدولي في سبتمبر المقبل.