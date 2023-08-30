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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

صعب أسامح أبويا| ما سبب تصريحات أنغام القاسية ضد والدها

صدى البلد

اعترفت الفنانة أنغام بأنها تحاول طول الوقت تجاوز أزمتها مع والدها، الموسيقار محمد علي سليمان، لكنها لم تتمكن من ذلك حتى الآن، مؤكدة  خلال لقائها مع الإعلامي أنس بوخش 
في برنامج ABtalks: "بحاول طول الوقت أسامحه لكن صعب، ومش عايزة أقول كلام مش حاساه ومش عايزة أكذب ومش مضطرة".

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ماذا قالت أنغام عن والدها؟

قالت انغام: "هو بنى صورة مشوهة عني عند الناس، والناس لغاية اللحظة دي بتعاملني على أساس الصورة دي، وبعض الناس بيستغلوها ضدي، وعايشة في ده كل يوم".

انغام ووالدها

وتابعت: "أنا واخدة قرار من زمان إني مش هاصلح الصورة المشوهة دي، مش بسبب العند أو الكبر، لكن مش بحب أكذب ولا ألوم حد، ده قدر اتكتب عليا وأنا مسلمة". 

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طفولة قاسية

تحدثت النجمة أنغام عن طفولتها، وقالت إن طفولتها كانت بها أجمل أيام وذكريات، إضافة إلى أصعب أيام حياتها في نفس الوقت، وإنها لم تعش طفولة عادية، لأنها كانت تدرس الموسيقى بشكل احترافي بعد وصولها إلى 6 سنوات، واستمرت في الدراسة في معهد الموسيقى طوال سنوات طفولتها، حتى أنها كانت تدرس مع زملاء كبار ومن أعمار مختلفة، وهو الامر الذي كان غريباً عليها في تلك المرحلة، وجعلها تدرك أمور كثيرة لم يكن عليها أن تعرفها في طفولتها.

انغام ووالديها

وعبرت أنغام عن غضبها من سلبيات طريقة تعلمها ودراستها، ما دفعها لتعلم أمور كان من المبكر عليها أن تتعرض لها، خاصة انها تعرضت لمواقف صعبة عديدة في فترة دراستها في الطفولة، مثل اضطرارها للعزف رغم عدم قدرتها على تحريك أصابعها بسبب برودة الطقس، إضافة إلى قلة النوم بسبب المسافة الكبيرة التي تقطعها يومياً من أجل الدراسة في معهد الموسيقى، مشيرة إلى أن أفضل شيء في هذه المرحلة هو دراستها للموسيقى وتنمية موهبتها مما ساعدها في مسيرتها الاحترافية بعد ذلك.

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خلافاتها المبكرة مع والدها

وتحدثت أنغام أيضاً عن حياتها الأسرية منذ الطفولة، وقالت إنها عاشت طفولة قاسية أيضاً بسبب أن والدتها كانت تشعر بالقهر من علاقتها بوالدها، وأنها نشأت بين زوجين لا يحبان بعضهما، وهو ما أثر كثيراً على طفولتها وشبهت الأمر بأنها كانت مثل "حقل التجارب" بالنسبة إليهما، وقالت في تصريحاتها: "أنا استوعبت أمور وأنا صغيرة أنا ما كنتش عايزة أستوعبها، بس هو ده كان الوضع، أبويا وأمي مكانوش سعداء مع بعض وأمي كانت مقهورة ومش سعيدة ومش عايشة سنها ومش محبوبة كفاية من أبويا، ومكانش حنون ولا عطوف عليها، وده انعكس عليا، وأي عصبية بتطلع وغضب ولوم كان بيطلع عليا وأنا طفلة".

انغام ووالدها

وتابعت أن هناك موقف لا تستطيع نسيانه وتتحدث عنه لأول مرة، وهو عندما رأت والدها وهو يعتدي بالضرب على والدتها، وقالت إن بعد ذلك الموقف لم تستطع التعامل مع والدها مثل السابق ورفضت الحديث معه أو تقبيله، وهو الأمر الذي جعله يشعر بالصدمة منها في تلك الفترة، مضيفة أنها كانت تحب والدها "بشكل هيستيري" ولكن الأمر تغير بعد ذلك الموقف، وحملت على عاتقها مهمة حماية والدتها، مشيرة إلى أن كل هذه الأمور كانت أكبر من سنها وأنها أستوعبت أشياء لم تكن ترغب في استيعابها، وتحاول إلى الآن أن تسامح والدها ولكن الأمر صعب، خاصة أنه رسم صورة سلبية ومشوهة عنها مازالت مستمرة إلى الآن لدى البعض، موضحة أن والدتها لم يكن لديها أي خيار آخر سوى الاستمرار في الزواج، خاصة أن أسرتها تركتها، إضافة إلى أنها تركت عملها بعد الزواج من والدها.

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الاكتئاب ووفاة عمها عماد عبد الحليم

كشفت أنغام عن معاناتها لسنوات من الإكتئاب، حيث مرت بفترات اكتئاب كتيرة في حياتها، في سنوات طويلة كانت مكتئبة ووصلت لأدوية الاكتئاب، وظلت تتناول أدوية اكتئاب وفشلت في إحداث فارق، وما دفعها للتشبث بالحياة أولادها فقط.

وأكدت أنغام أن وفاة عمها الفنان عماد عبد الحليم كان أصعب فراق في حياتها، خاصة أنها كانت تحبه كثيراً وكانت متعلقة به كثيراً، وأضافت في حديثها عنه: "كان شخصية مجاش زيها في كل حاجة، وكان صاحبي وكنت مهمة أوي عنده، وهو فتى أحلامي والراجل اللي بحب شكله، وكان دمه خفيف وطيب جدا وحنون على الكل، وعمي مات صغير وعمره 35 سنة".

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فشل زيجات أنغام

تحدثت أنغام عن تجاربها السابقة في الزواج، مؤكدة أنها كانت تمنح الشخص الذي تتعامل معه حجم وقدر لا يستحقه، وتسعى إلى أن يكبر بجانبها، مشيرة إلى انها لم تكن حذرة بالشكل الكافي، وأن بعض أزواجها يكتشفون أنها سيدة عادية وليست نجمة في المنزل أيضاً.

انغام وعز
انغام وأحمد ابراهيم
انغام وزوجها الاول
انغام وفهد

وتطرقت أنغام إلى الحديث عن أختها الراحلة غنوة، بأنها كانت تعتبرها بمثابة ابنتها، وأن الخلاف الذي حدث بينهما في السابق لم يكن من ناحيتها ولم تكن المتسببة به، مشيرة إلى أنها لم تكن تريد أن تغضب منها، ولو طال بها العمر كان من الممكن أن تتغير علاقتها بها.

صعب أسامح أبويا تصريحات أنغام القاسية ضد والدها زيجات أنغام عماد عبد الحليم الموسيقار محمد علي سليمان أنس بوخش

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