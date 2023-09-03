دبابة إفريقيا تنهي الأزمة.. كولر يوافق على ضم مهاجم الأهلي الجديد

لا يزال ملف البحث عن مهاجم أجنبي سوبر يؤرق الجهاز الفني بالنادي الأهلي، وكذلك الإدارة التي تسعى إلى تلبية مطالب السويسري مارسيل كولر، ليظهر في الصورة مؤخرا "محمد كوناتي"، البالغ من العمر 25 عامًا، ويلعب في نادي أخمات جروزني الروسي، الذي انتقل اليه في الصيف قبل الماضي، قادمًا من خيمكي الروسي، وخاض مع فريقه الحالي 65 مباراة، أحرز خلالهم 25 هدفًا وصنع هدفين آخرين.

تطورات مفاوضات الأهلي مع مهاجم سوبر

كشفت تقارير صحفية، عن أخر تطورات مفاوضات النادي الأهلي، مع المهاجم الأجنبي الذي سيتم التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم الخط الأمامي للفريق في الموسم الجديد، بعد رحيل الثنائي محمد شريف وشادي حسين.

محمد كوناتي

وذكرت تقارير صحفية روسية، في الساعات الماضية، أن النادي الأهلي أبدى اهتمامه بالتعاقد مع مهاجم بوركينا فاسو محمد كوناتي، لتدعيم خط هجومه، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

كولر يوافق على مهاجم الأهلي الجديد

قالت التقارير، إن محمد كوناتي، مهاجم أخمات جروزني الروسي، تم ترشيحه بالفعل من خلال فيديوهات شاهدها الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر، ولم يرفضه المدرب وطلب فتح المفاوضات معه، وحسم انتقاله إلى القلعة الحمراء.

مارسيل كولر

وأوضح مصدر بالنادي الأهلي، أن هناك مفاوضات بالفعل مع المهاجم البوركينابي محمد كوناتي، خلال الفترة الماضية، لكن المفاوضات لم تحسم بشكل نهائي، في ظل المطالب المالية الكبيرة التي يطلبها النادي الروسي، والراتب الكبير الذي يطلبه اللاعب.

كوناتي

وأشارت المصدر، إلى أن هناك مفاوضات حاليا لتخفيض هذه المطالب المالية لتتناسب مع الرواتب الموجودة داخل الفريق.

اللاعب: لا أهتم سوى بعملي فقط

علّق محمد كوناتي، لاعب أخمات جروزني الروسي، عن احتمالية انتقاله إلى صفوف الفريق الأول بالنادي الأهلي لكرة القدم، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

لاعب أخمات جروزني

وأكد محمد كوناتي في تصريحات لوسائل الإعلام الروسية: “أطلب من وكيل أعمالي عدم إبلاغي بشائعات الانتقالات، لأن مثل هذه المعلومات قد تؤثر سلبًا على مزاجي العملي”.

الانتقال لأي نادي مسئولية وكيل أعمالي

أوضح كوناتي أن الانتقال لأحد الأندية الأجنبية مسئولية النادي ووكيل أعماله، وأركز على التدريبات والمباريات فقط، ولا أتشتت بالمفاوضات.

مهاجم الأهلي المحتمل

وأضاف محمد كوناتي: “إذا أخبرني وكيل أعمالي عن جميع شائعات الصفقات، فسيكون لذلك تأثير سيء عليّ، وأنا لا أحب ذلك، يجب أن يكون ذهني واضحًا، وقلت للوكيل إذا كان هناك شيء محدد، فسنتحدث عنه”.

وأردف: “لدينا هدف أن نكون في قمة جدول ترتيب الدوري الروسي، سنرى كيف ستسير الأمور، لكننا سنعمل ونبذل قصارى جهدنا من أجل تقديم أداء ناجح”.