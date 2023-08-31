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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

حذفت البوست بعد النشر| بماذا علقت سمية الخشاب على طلاق أحمد سعد؟

أحمد سعد وسمية الخشاب
أحمد سعد وسمية الخشاب

تصدر تعليق الفنانة سمية الخشاب على طلاق المطرب أحمد سعد وعلياء بسيوني الترند عبر منصة إكس، تويتر سابقًا، قبل ان تسارع وتحذفه عقب نصيحة بعض المقربين منها.

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يا لهوي.. ليه؟

نشرت سمية الخشاب، مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على منصة إكس، وهو جزء من مشهد لها في مسلسلها الشهير "ريا وسكينة"، حيث ظهرت فيه وهي تقول "يا لهوي ليه؟" لتبدأ في الرقص بعدها مباشرة.

تعليق سمية

ورأى المغردون، أن هذا المقطع هو تعليقها على طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني، لكنها سارعت بحذف الفيديو من على منصة إكس، بعد ان حصد آلاف المشاهدات ومئات الإعجابات.

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طحال سمية الخشاب ضحية سعد

تزوجت الفنانة سمية الخشاب، من الفنان أحمد سعد عام 2017، واستمر زواجهما لمدة عامين، لكن تم الانفصال بعد خلافات بينهما وتبادل الاتهامات.

عقد قران سعد وسمية

واتهمت سمية الخشاب، أحمد سعد بالاعتداء عليها بالضرب، وتسبب لها في عاهة، حيث استئصلت الطحال بسبب ضربه له.

سعد يغني لزوجته الثالثة

وأعلن سعد انفصاله عن زوجته الفنانة سمية الخشاب، عقب سلسلة طويلة من الشائعات، كانا يقومان معا بنفيها فى كل مرة، وبمجرد أن أعلن عن زواجه من سمية أهدى لها أغنية جديدة بعنوان "أجمل حب"، قال فيها إهداء إلى حبيبتى وشريكة عمرى سمية.

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الخيانة سبب الطلاق 

وكشفت الخشاب عن أسباب الطلاق في تصريحات تلفزيونية لها، قائلة: «الراجل الخاين هايفضل خاين طول عمره، لأنه طبع عند بعض الرجال، وصعب الست تعيش مع راجل مش شايفها، وفيه أنواع من الرجالة مقبلش على نفسي أكمل حياتي معاهم».

سمية وسعد واولاده

واستكملت: «منهم الراجل المدمن، وبنصح كل ست جوزها بيتعاطى مخدرات، إنها تبعد عنه ومتضعيش وقتها معاه، لأن النهاية هاتكون صعبة».

سعد وسمية قبل الطحال

وبررت سمية زواجها من سعد بقولها: «أحمد سعد كان عنده ظروف مينفعش أقولها، وكان بيخرج عن وعيه، وحاول يقتلني ويضربني وخلاني أفقد الطحال من الضرب، ومرفعتش عليه قضية وسجنته سبع سنين، وكان هدفه يخسرني جمهوري ويبوظ شكلي قدام الناس».

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طلاق علياء بسيوني من أحمد سعد

أعلنت مُصممة الأزياء علياء بسيوني، الزوجة الرابعة للفنان أحمد سعد، انفصالها عنه عبر خاصية الاستوري على حسابها بموقع إنستجرام، حيث أوضحت أن الطلاق تم بناءَ على رغبة أحمد سعد وبشكل مفاجئ، كما عبرت عن صدمتها من هذا القرار.

سعد وعلياء بسيوني

وجاء في جزء من منشورها الكبير: "أكبر شكر على المقلب اللي أنا أخدته في العلاقة دي، واللي كنت فاهمة إن ليها قيمة، ببني وبضحي وبتنازل عشانها وانت طلعتها ولا تسوى، وربنا معايا أنا وبناتي في اللي جاي، وينتقم منك ويديلك على قد كل حاجة حصلت".

سمية الخشاب أحمد سعد علياء بسيوني طلاق أحمد سعد أحمد سعد وعلياء بسيوني

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