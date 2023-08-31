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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

ما نصيب الفرد؟ قائمة أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر 2023 بعد رفع الأرز من البطاقة

صدى البلد

أثارت تصريحات وزير التموين بشأن الأرز حالة من الجدل بين المواطنين، قبل أن تحسم وزارة التموين الجدل من خلال المتحدث الرسمي، الذي أكد أن الأرز متاح في المنافذ التموينية عبر بطاقات التموين في شهر أكتوبر، ولا صحة على الإطلاق للأنباء التي تشير إلى رفعه من البطاقات التموينية دائمًا.

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رفع الأرز من بطاقة التموين

قال الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه تم رفع الأرز من قائمة السلع التي تشملها البطاقة التموينية خلال الشهر الحالي، حيث اعتبرت مصادر بشعبة صناعة الأرز في غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أن قرار وزارة التموين هو أحد أفضل القرارات التي اتخذتها الوزارة خلال العام الحالي، وأن الأرز سيكون متوافرا على مدار العام الحالي، والأسعار ستواصل الانخفاض وتصل إلى المواطن بسعر منخفض.

الأرز

وأوضح مسئولون في وزارة التموين، في تصريحات تلفزيونية، أن حصة الدعم ببطاقة التموين للمواطن تبلغ 50 جنيها، وأولوية الصرف للزيت والسكر في البطاقة.

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توقعات بارتفاع إنتاج مصر من الارز

توقعت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) ارتفاع إجمالي إنتاج مصر من الأرز إلى 3.9 مليون طن في موسم العام 2023/ 2024 مقابل 3.7 مليون طن تم تقديرها في الموسم الماضي 2022/ 2023.

ارتفاع إنتاج الأرز

وأوقفت الهند تصدير الأرز الأبيض، ووضعت قيودا على تصدير الأرز البسمتي، التى تُصدر 40% من صادرات الأرز عالميا.

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أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر

بعد قرار وزير التموين برفع الأرز من قائمة السلع التموينية، أقرت الوزارة قائمة أسعار 31 سلعة تموينية يتم صرفها على بطاقة التموين.

سلع تموينية

وجاءت قائمة أسعار السلع التموينية خلال شهر سبتمبر، ليسجل سعر السكر المعبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.
- زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيهًا.

- الدقيق المعبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 18.00 جنيه.

- المكرونة 800 جم بسعر 13.00 جنيه.

- المكرونة 400 جم بسعر 6.5 جنيه.

- اللبن الجاف 125 جم بسعر 25.5 جنيه.

- الطحينة البيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 3.75 جنيه.

- المربى.. أنواع 350 جرامًا بسعر 16 جنيهًا.

- التونة المفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.

- الجبن الأبيض زنة 125 جراما بسعر 4.5 جنيه.

- الجبنة تتراباك 500 جم بسعر 14 جنيهًا.

- الجبنة تتراباك 250 جم بسعر 7.50 جنيه.

- الفول المعبأ 500 جم بسعر 9.00 جنيهات.

- المسلى صناعي 800 جم بسعر 36 جنيهًا.

- العدس المجروش 500 جم بسعر 21 جنيهًا.

- الصلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.

- کیس ملح طعام 300 جم بسعر 1.25 جنيه.

- البسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه.

- البسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

- الصلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.

- الشاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات.

- البسكويت بوو أنواع 3.75 جنيه.

- صابون غسيل 125 جم بسعر 3 جنيهات.

- صابون تواليت 125 جم بسعر 7.50 جنيه.

- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 25 جنيهًا.

- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 16 جنيها.

- کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر 3 جنيهات.

- القهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر 4 جنيهات.

- علبة مرقة دجاج بسعر 6 جنيهات.

- بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر 3 جنيهات.

- البسكويت يويوز سادة بجنيه ونصف.

- الخل 5% 900 ملي بسعر 6 جنيهات.

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نصيب الفرد من السلع التموينية على بطاقة التموين

قال وزير التموين في تصريحات صحفية، إن قيمة دعم الفرد 50 جنيها، يمكن بها صرف زجاجة زيت بسعر 30 جنيها، وكيس سكر بسعر 12.5 جنيه، كما يمكن استكمال باقي مبلغ الدعم من باقي السلع مثل كيس المكرونة.

منفذ بيع سلع

ويصل عدد المستفيدين من الدعم إلى 64 مليون مواطن، ويمكنهم الحصول على 32 سلعة شهريًا من خلال ما يقرب من 40 ألف منفذ تمويني متنوع، ما بين منافذ مشروع «جمعيتى» وبدالي التموين، إضافة إلى المجمعات الاستهلاكية.

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