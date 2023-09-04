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الإشراف العام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

أسعار اللحوم في انخفاض مستمر| تراجُع يقترب من 100 جنيه.. وهذا سعر الكيلو البلدي

صدى البلد

شهدت أسعار اللحوم في الأسواق اليوم، تسجيل انخفاضا ملحوظا ما بين 220 و280 جنيها في المنافذ الحكومية المختلفة، بينما يتراوح سعر كيلو اللحوم لدى الجزارين ما بين 300 و400 جنيه حسب المنطقة السكنية، رغم اعلان وزارة  التموين والتجارة الداخلية، عن زيادة ضخ منتجات اللحوم المجمدة والطازجة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، حيث يتم طرح كيلو اللحوم الطازجة السودانية ولحوم جيبوتي بسعر 220 جنيها.

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انخفاض في أسعار اللحوم

واصلت أسعار اللحوم في الأسواق، الانخفاض منذ عيد الأضحى المبارك، بسبب طرح الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة، إضافة إلى تراجع أسعار علف الماشية خلال الايام الماضية.

كبدة

وهبطت أسعار الكندوز إلى ما دون الـ 300 جنيها لليكلو، متراوحة بين 270 و300 جنيها للكيلو.

أسعار اللحوم عالميا

وعالميا، انخفضت أسعار اللحم البقري بنسبة 14% خلال شهر مايو الماضي، لتسجل 5.49 دولار للكيلو وفقا للأسعار العالمية، مقارنة بنفس الشهر من 2022، وكذلك عن شهر أبريل الذي سجلت فيه 5.76 دولار للكيلو، وفقا لتقرير صادر عن  غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية.

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تراجع أسعار اللحوم في مصر

استقرت أسعار اللحوم اليوم الاثنين 4 سبتمبر الجاري، مع بداية التعاملات في محلات الجزارة بمحافظات الجمهورية، بعد التراجع الكبير الذي حدث خلال ساعات أمس الأحد.

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أسعار اللحوم في وزارة الزراعة

تراوح سعر كيلو اللحوم الكندوز من 270 الى 300 جنيها، و بلغ سعر كيلو اللحوم الضأن بين 280 و320 جنيها وفقا للقطعية، فيما بلغ كيلو اللحوم الجملى 200 و 250 جنيه للكيلو.

لحوم وزارة الزراعة

وتراوحت أسعار عرق التربيانكو بين 280و300 جنيه للكيلو، والأستيك والبوفتيك300و320 جنيها للكيلو.

لحوم

فيما تراوحت الكبدة البلدي بين 270 و310 جنيها والكبدة الضأن بين 250 و280 جنيهًا، والكلاوي والقلب 200 جنيه للكيلو، والسجق البلدي 200 جنيه.

لحوم بلدي

وتراوحت أسعار اللحم المفروم العادي بين 200 و230 جنيهًا للكيلو، وفقا لآخر أسعار اللحمة المفرومة اليوم.

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أسعار اللحوم السودانية 

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، ضخ مزيد من اللحوم الطازجة في منافذ التموين والمجمعات الاستهلاكية والسيارات المتنقلة، في المحافظات، بتخفيض 35% مقارنة بأسعارها في الاسواق، حيث تبيع اللحوم الطازجة بـ 220 جنيها للكيلو.

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أسعار اللحوم في منافذ وزارة التموين

في السياق ذاته، قالت وزارة التموين إن الأقاويل التي ظهرت على منصات السوشيال من قبل بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، حول غلق المنافذ الاستهلاكية في مصر هي مجرد شائعات، وأن الدولة مستمرة في طرح لحوم بأسعار مخفضة عن الأسعار المعلنة، في ظل الإجراءات التي تتخذها للحد من تأثير الأزمة الاقتصادية الناجمة عن حرب روسيا على أوكرانيا على المواطنين.

منافذ وزارة التموين

وسجل سعر كيلو اللحمة السوداني 195 جنيها للكيلو، وسعر كيلو اللحمة المجمدة البرازيلية والهندية إلى 160 جنيه و190جنيها للكيلو، فيما سجل سعر كيلو اللحمة البلدي 260 جنيها للكيلو

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أسعار اللحوم المجمدة 

أما اللحوم المجمدة، فيبدأ سعرها من 90 لـ 150 جنيها، وسجل سعر اللحم الضأن 180 جنيها على حسب نوع اللحم، وسجلت الكبدة 155 جنيهًا، أما اللحم المفروم المجمد فيتراوح سعره بين 110 و135 جنيهًا، أما أسعار السجق فتسجل 120 جنيهًا.

لحوم مجمدة

 

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