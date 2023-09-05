السعودية أطلقت الشعار| اعرف منافس الأهلي المحتمل في المونديال.. وموعد سحب القرعة

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق، عن إعلان عن شعار مونديال الأندية 2023 في السعودية، حيث كتب عبر حسابه بموقع “فيس بوك”: “رسميًا.. الإعلان عن شعار مونديال الأندية 2023 في السعودية”.

الكابيتانو ممثلا للأهلي في قرعة المونديال

كشف الصقر أحمد حسن، عن قرار محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي المشرف العام علي الكرة، بتكليف حسام غالي، عضو مجلس الإدارة؛ لتمثيل بطل القرن في قرعة كأس العالم للأندية 2023.

حسام غالي

وكتب أحمد حسن، عبر حسابه الشخصي على “فيس بوك”: "حسام غالي ممثلًا عن الأهلي في قرعة كأس العالم للأندية"، والمقرر أن تبدأ مراسمها في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

منافس الأهلي في المونديال

يتعرف النادي الأهلي على منافسه في كأس العالم للأندية، اليوم الثلاثاء؛ عندما يُجري الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، القرعة في الحفل الذي يقام في مدينة جدة.

كأس العالم للأندية

وتستضيف المملكة العربية السعودية منافسات كأس العالم للأندية 2023، لأول مرة، حيث تنطلق منافسات المسابقة التي تجمع أبطال القارات حول العالم، في مدينة جدة، في الفترة من 12 ديسمبر حتى 22 من الشهر ذاته.

الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية

- الأهلي "بطل دوري أبطال أفريقيا".

- مانشستر سيتي الإنجليزي "بطل دوري أبطال أوروبا".

- أوراوا رد دايموندز الياباني "بطل دوري أبطال آسيا".

- كلوب ليون المكسيكي "بطل دوري أبطال الكونكاكاف".

- أوكلاند سيتي النيوزيلندي "بطل دوري أبطال أوقيانوسيا".

- الاتحاد السعودي "المستضيف".

- بطل كوبا ليبرتادوريس “لم يحدد بعد”.

الفرق المشاركة بالمونديال

منافسات كأس العالم للأندية

يلتقي أوكلاند سيتي "بطل أوقيانوسيا" مع الاتحاد "المستضيف" في الدور الأول من كأس العالم للأندية.

فريق الاهلي

وفي الدور الثاني في كأس العالم للأندية، تقام مباراتين إقصائيتين، يتم تحديدها وفق قرعة فيفا، بين 4 فرق، هي الأهلي "بطل أفريقيا" أو أوراوا "بطل آسيا" أو ليون "بطل الكونكاكاف"، إلى جانب المتأهل من الدور الأول.

ويبدأ بطل القارتين الأوروبية والأمريكية الجنوبية، المنافسة في كأس العالم للأندية من دور نصف النهائي.

ماذا ينتظر الأهلي في مونديال الأندية؟

ينتظر الأهلي 6 سيناريوهات مختلفة في منافسات كأس العالم للأندية، عقب سحب قرعة فيفا.

الاهلي

الأول: مواجهة الفائز بين الاتحاد وأوكلاند، ومانشستر سيتي في نصف النهائي حال التأهل.

الثاني: مواجهة أوراوا الياباني، ومانشستر سيتي في نصف النهائي حال التأهل.

الثالث: مواجهة ليون المكسيكي، أو مانشستر سيتي في نصف النهائي حال التأهل.

الرابع: مواجهة الفائز بين الاتحاد وأوكلاند، وبطل كوبا ليبرتادوريس في نصف النهائي حال التأهل.

الخامس: مواجهة أوراوا الياباني، وبطل كوبا ليبرتادوريس في نصف النهائي حال التأهل.

السادس: مواجهة ليون المكسيكي، وبطل كوبا ليبرتادوريس في نصف النهائي حال التأهل.

ويحدد فيفا، جدول مباريات كأس العالم للأندية في وقت لاحق من مساء اليوم الثلاثاء، بعد نهاية القرعة، حسبما كشف الموقع الرسمي.

توقيت قرعة مونديال الأندية والقنوات الناقلة

تتجه الأنظار صوب مدينة جدة السعودية، عند الساعة الحادية عشرة ظهرًا بتوقيت المملكة ومصر، حيث سبق وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، عن نظام البطولة ومسارات القرعة التي ستقام اليوم.

شعار البطولة

وتنقل شبكة قنوات "SSC" التليفزيونية حدث سحب القرعة على الهواء مباشرة، إلى جانب منصات فيفا الرقمية، ويشارك في سحب القرعة كل من الإيفواري يايا توريه، والسعودي مناف أبو شقير.