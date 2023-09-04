ضخ 150 مليون دولار لشراء المواد الخام.. هل تنتهي أزمة السجائر خلال أسبوع؟

تصدر نبأ صفقة استحواذ شركة جلوبال للاستثمار الإماراتية، على 30% من أسهم الشركة الشرقية للدخان إيسترن كومباني، على اهتمام عدد كبير من المصريين، خاصة المدخنين، الذين ينتظرون انفراجة في أزمة أسعار السجائر، بعد الارتفاع الجنوبي في أسعارها في الآونة الأخيرة.

انفراجة في أزمة السجائر

حصلت شركة جلوبال للاستثمار الإماراتية، على نصيب أسهم بلغ 30% من الشركة الشرقية للدخان ايسترن كومباني، بقيمة 625 مليون دولار.

انفراجة أزمة السجائر

وقال وزير قطاع الأعمال، إنه بموجب الاتفاقية الموقعة تستحوذ شركة "جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة" على 30 % من إجمالي أسهم الشركة الشرقية (ايسترن كومبانى) بمبلغ 625 مليون دولار أمريكي، بما يعادل مبلغ تسعة عشر مليارا وثلاثمائة وستة وثلاثين مليونا وستمائة وخمسة وعشرين ألف جنيه مصري "19.336.625.000 جنيه"، مع قيام المشتري بتوفير مبلغ 150 مليون دولار لشراء المواد التبغية اللازمة للتصنيع.

مصير أسعار السجائر خلال اسبوع

كشف منصور عبد الغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة قطاع الأعمال، عن مصير أسعار السجائر بعد استحواذ شركة جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة الإماراتية على 30 % من إجمالي أسهم الشركة الشرقية للدخان.

سجائر كليوباترا

وأكد عبد الغني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة “صدى البلد”، أن هذا الاستحواذ لن يؤثر على أسعار السجائر أو المعسل في الفترة المقبلة أو على ميزانية الدولة، مشيرا إلى أن أزمة السجائر ستنتهي في غضون أسبوع، حيث سيتم شراء التبغ والمواد الخام اللازمة لزيادة الإنتاج.

تأثير الصفقة على البورصة المصرية

أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة قطاع الأعمال، أن قيمة الصفقة التي بلغت 625 مليون دولار، سيعزز البورصة المصرية ويزيد من التداول، ويظهر مصداقية الدولة في عمليات التخارج من بعض القطاعات.

أزمة السجائر

ولفت إلى أن اتفاقية الاستحواذ تتضمن أيضًا ضخ 150 مليون دولار لشراء المواد الخام اللازمة لصناعة الدخان في مصر، وسيتم زيادة الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدي لزيادة الأسعار.

هيكل ملكية الشركة الشرقية للدخان

كشف المهندس هاني أمان رئيس الشركة الشرقية للدخان، عن هيكل الملكية للشرقية للدخان بعد صفقة الاستحواذ التي تمت أمس، باستحواذ الشركة الإماراتية على نسبة 30% من أسهم الشركة الشرقية للدخان، الذي سيتوزع كالآتي:

هاني امان

30 % من أسهم الشركة لـ شركة جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة الإمارتية

20.9 % من الأسهم للشركة القابضة للصناعات الكيماوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام

7.2 % من الأسهم لصندوق استثمار ألان جراي

5.2 % من الأسهم لاتحاد العاملين المساهمين

36.7 % حصص باقية حرة للتداول في البورصة المصرية

أسعار السجائر

تأتي هذه الاتفاقية لتتماشى مع التوجهات الحالية بشأن طرح الشركات المملوكة للدولة في البورصة المصرية، بهدف توسيع قاعدة الملكية وتنشيط التداول بالبورصة، وتعزيز فرص الاستثمار، والاستفادة من عوائد طرح الأسهم في عمليات التطوير والتحديث وإعادة الهيكلة، بالإضافة إلى تحسين المركز المالي للشركات وتحقيق أكبر قدر من الحوكمة.

لا يفوتك