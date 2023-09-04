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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

يضرك في إيه|رد داعية الحج بالإنابة مقابل 4000 جنيه.. وعلاقته بوزارة الأوقاف؟

صدى البلد

عمرة لأحبابك بأقل من 4000 جنيه.. عنوان براق استخدمه الداعية الإسلامي أمير منير، ليتصدر اسمه التريند على شبكات التواصل الاجتماعي، بعد أن نشر فيديو ترويجي لأحد التطبيقات، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ليعلن عن فرصة أداء مناسك العمرة عن أحد الأقارب المتوفيين مقابل مبلغ قدره 4000 جنيهًا، لتُفتح ضده أبواب الانتقاد على مصراعيها، وسادت حالة من الجدل بين الاخذ والرد.

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حج وعمرة بالإنابة بـ4000 جنيه

لاقى مقطع فيديو نشره الداعية الاسلامي أمير منير، اندهاش قطاع كبير من قبل رواد السوشيال ميديا، عن كيفية أداء العمرة عن طريق شخص آخر بمقابل مادي 4000 جنيه، دون معرفة هوية الشخص الذي سوف يقوم بأداء العمرة البديلة، ليضع «منير» نفسه في محل الانتقاد من قبل رواد السوشيال ميديا.

الداعية

وقال الداعية الإسلامي، إن التطبيق يسمح لأي متوفي أو مريض أو عاجز غير قادر على الذهاب لإداء العمرة، أن يقوم بديلًا عنه شخص من التطبيق بأداء المناسك مكانه بمبلغ قدره 4000 جنيهًا.

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خصم خاص لمشتركي التطبيق

أضاف «منير»، أنه يوجد خصم لمن يشترك في التطبيق، ويقوم بحجز أداء عمرة نيابة عن شخص أخر.

منشور أمير منير

وأثار الفيديو، حالة من الجدل بين مستخدمي السوشيال ميديا، لتبدأ مرحلة من الهجوم والانتقاد للداعية، حيث أعرب البعض عن تأييده للفكرة، مشيريين إلى أنها تساعد الناس على أداء مناسك العمرة، حتى لو لم يتمكنوا من الذهاب، فيما شدد البعض الآخر على رفض الفكرة، معتبرين أنها مخالفة للشريعة الإسلامية، مستندين في رأيهم إلى الحديث النبوي الذي رواه مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة واجبة مرة على كل مسلم يقدر عليها».

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حكم الشرع في عمرة البدل

قال الداعية أشرف عبدالجواد، من وزارة الأوقاف: «بالنسبه للإنابه في الحج أو العمرة، فإنه جائز باتفاق أئمة أهل العلم، بدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي رزين العقيلي أنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال "يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمره ولا الضعن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حجة عن أبيك واعتمر"، وأيضا بدليل أن امرأة جاءت إلى النبي عليه أفضل الصلاة والسلام فقالت "إن أبي شيخا كبيرًا لا يثبت على الراحلة، أحج عنه فقال لها صلى الله عليه وسلم. نعم».

الداعية أشرف عبدالجواد

وأضاف «عبدالجواد»: «ومن هذين الحديثين أخذ العلماء بجواز الإنابه في الحج أو العمرة، ولا فرق في ذلك بين رجل وامرأة، أي يجوز في النيابة أو الإنابة أو التوكيل في الحج أن يكون أن يكون رجلا أو إمرأة».

الحج

وأشار «عبدالجواد» إلى أنه بالنسبة للابلكيشن الذي تستطيع من خلاله إنابه أو استئجار أحد يقوم بالحج أو العمرة، فبعض العلماء وضع شرطا وهو إنابة شخص معروف بالصلاح والثقة والامانة، حتى يتسنى له أداء العمرة أو الحج بضوابطها وشروطها، وإن كان من باب الأمانة العلمية بعض العلماء أجاز في حالة ضيق ذات اليد أن يستأجر رجلا من أهل مكة أو من المقيمين بالمملكة، فهذا هو الافضل لأن أمور العبادات اشترط فيها الحيطة والحذر، وألا يتساهل أو يتهاون في اختيار من يؤدي هذه الفريضه أو هذه المناسك، حتى لا يتطور الامر إلى اتخاذه حرفه ووسيله للتكسب والتربح، وقد يمتهنها بعض الذين لا دين لهم ولا أخلاق، فهو يريد الحصول على المال فقط.

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رد الداعية أمير منير على منتقديه

رد أمير منير الداعية الإسلامي، على انتقاد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي له، واتهامه بالتربح باسم الدين، من خلال بث مباشر عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلا: "فيه واحد يقولك دي طريقة جديدة لتجميع الأموال للإخوان والسلفيين بعد ما خلصنا عليهم، قالوا طريقة جديدة لجمع المال، فيه ناس معندهمش مخ، أحب أقولهم إن التطبيق سعودي وتابع لشركة سعودية مراقبة من الجهات السعودية، والموضوع لا فيه إخوان ولا سلفيين وهما في السعودية في غاية الدقة والشفافية، إذن لا إخوان ولا سلفيين".

أمير منير يرد

وأضاف: "ناس قالت طيب وبكام بقى حد يدعيلي، وبكام حد يصوم ويصلي عني وهكذا، فالإنابة في الشرع أجازها العلماء لبعض العبادات، وبعض العبادات ليس فيها إنابة؛ بمعنى أنا ممكن أنيب حد عني بالزكاة، أعطي له مال الزكاة يخرجه عني، إذًا بعض العبادات يجوز فيها الإنابة مثل ذبح النسك، فمش لازم أحضر الذبح بنفسي ممكن شخص مكاني يحضر، والزكاة، والحج والعمرة، وتوجد عبادات لا تجوز فيها الإنابة مثل الصلاة، أو الصيام، والدعاء فتقدر تدعي لنفسك، فيا جماعة الخير أنا حبيت أوضح عشان في ناس كتير بتهزر في الموضوع ده، فبعض العبادات لا تجوز فيها الإنابة".

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ايه يضايقك اني أخدت مقابل؟

وتابع الداعية: تكون الإنابة في بعض العبادات، وفي بعضها لا تجوز، والناس قالت أخدت كام يا أمير على الفيديو ده؟ ولو أنا أخدت فلوس فيضرك في إيه؟ وهذا الأمر نحتاج أن نتفكر فيه قليلًا.

الداعية المثير للجدل

وأردف: وإيه مشكلتك في إن شخص متدين ياكل أو يشرب كويس، أو يركب حاجة كويسة، أو يعلم ولاده تعليم كويس، ولو افترضنا إنه أخد في مقابل إنه تكلم عن شيء، وأنا معاك إن أنا أخذت مقابل، فما المشكلة في ذلك، وإيه يضايقك في كده؟.

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الأوقاف تنفي علاقتها بالداعية

أمير منير أحد مشاهير السوشيال ميديا، ويتابعه أكثر من 5 ملايين شخص عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، حيث يقدم محتوى دينيا يتضمن نصائح وقصصا من السيرة النبوية.

الداعية أمير منير 

وتضمنت الكثير من فيديوهاته التعليق على التريندات المنتشرة على السوشيال ميديا، مثل الساحل الطيب والساحل الشرير، والتعليق على فساتين الجونة، حيث يظهر أمير منير في الكثير من الفيديوهات ليدعو متابعيه للتبرع لبعض الجهات والمساهمة في أعمال الخير.

أمير منير

وخلال شهر رمضان قدم سلسلة من الفيديوهات عبر قناته الرسمية على اليوتيوب تحت عنوان «رمضان مع أمير».

ونفت وزارة الأوقاف، أن يكون منير من الدعاة التابعين للوزارة، وقد صدر بيان قبل عدة أعوام، يفيد بأن منير  ليس له علاقة بالأوقاف، وغير مصرح له بالخطابة أو أداء الدروس الدينية.
 

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يضرك في إيه داعية الحج بالانابة وزارة الأوقاف الحج بالانابة مقابل 4000 جنيه عمرة لأحبابك الداعية الإسلامي أمير منير

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