كاف يفسخ عقده مع بي إن سبورتس| هانشوف ماتشات الأهلي فين؟.. تفاصيل

ظلت قنوات بي إن سبورت القطرية، هي السيطرة والمهيمنة على كافة بطولات الاتحاد الأفريقي "كاف" سواء على مستوى المنتخبات أو الاندية، ولم يتخيل أبرز المتشائمين ان ينفصل عقد الشراكة بين الشبكة القطرية والكاف، خاصة أن التعاقد بينهما يستمر لمدة 12 عاما، بداية من 2017.

انتهاء شهر العسل بين بي إن سبورت والكاف

أكدت تقارير صحفية إنجليزية، إلغاء الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الاتفاق المبرم مع شبكة القنوات bein sports الناقل الحصري لمباريات القارة السمراء في مختلف البطولات.

وأوضحت شبكة "بي بي سي" الشهيرة أن الشؤون القانونية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أبلغت بي إن سبورتس قبل أيام وتحديدًا في الأول من سبتمبر الجاري بإلغاء العقد المبرم بينهما فورًا، بداية من شهر سبتمبر الجاري.

اتهامات للشبكة القطرية ومطالب برد 80 مليون دولار

أشارت التقارير، إلى أن كاف وجه اتهامات لشبكة القنوات بانتهاك بنود العقد، كما طالب باستعادة مدفوعات مستحقة تصل قيمتها إلى حوالي 80 مليون دولار.

وتعد هذه المرة هي الثانية خلال أربع سنوات التي يلغي فيها الاتحاد الإفريقي تعاقدًا من جانب واحد مع شريك مالي له بعد تعاقد لاجاردير سبورتس لتغطية الفترة 2017-2028.

الشبكة القطرية: جاهزون للدفاع عن موقفنا القانوني

نقل التقرير الإنجليزي، رد قنوات بي إن سبورتس، التي اعترفت بوجود عدد من الأزمات أثرت على العلاقة بين الطرفين، إلا أنه حال عدم موافقة كاف على العودة لمناقشة الأمر على طاولة واحدة فستقوم برفع دعاوى قضائية.

يوسف العبيدلي

وفي الوقت ذاته نقلت "بي بي سي" رد يوسف العبيدلي المدير التنفيذي لشبكة قنوات بي إن سبورتس، إذ قال: "نتخذ جميع الخطوات اللازمة للدفاع بقوة عن موقفنا القانوني، ويجب أن أوضح أن beIN لا تقبل هذا الإنهاء وستتخذ جميع الخطوات القانونية اللازمة للطعن فيه وإلغائه".

وأضاف: "لدينا مخاوف كبيرة من أن هذا القرار الكبير المتعلق بالعقد التجاري الأكثر قيمة للكاف ربما تم اتخاذه دون التدقيق اللازم والموافقات المطلوبة، بموجب اللوائح الداخلية للكاف".

هانشوف الماتشات فين؟

جاء قرار الاتحاد الافريقي، قبل 10 أيام فقط من مباراة نهائي كأس السوبر القاري بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري، الذي يأتي بعد أيام من مباريات الجولة الختامية من تصفيات كأس الأمم.

هانشوف الماتشات فين

وأوضحت التقارير، أن الاتحاد الأفريقي يمتلك حتى الآن 3 عروض من شركات عربية لشراء البطولات الأفريقية وبث للمباريات، ومن المقرر مناقشة هذه العروض في الاجتماع المقرر عقده يوم الخميس 7 سبتمبر 2023.

وتعد شبكة قنوات السعودية الرياضية SSC، هي الأكثر جاهزية لنيل حق البث، حيث تقدمت بملف ضخم من حيث الامكانيات والأرقام التي تجعلها في مقدمة العروض، تليها قنوات أبو ظبي التي تنافس بقوة الملف السعودي.

الاهلي

وستكون أولى البطولات التي يمتلكها كاف في الفترة المقبلة مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري المقرر لها 15 سبتمبر المقبل.