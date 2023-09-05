مالكته الأجنبية تركته.. قرد طليق يثير حالة من الجدل في مدينة دهب

أثار وجود «قرد» طليق في مدينة دهب، بجنوب سيناء، حالة من الجدل بين قاطني المدينة وزوارها، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتشرت مقاطع فيديو للقرد الذي يتجول بحرية تامة كأنه أحد أفراد المدينة، دون أن يجرؤ أحد على الإمساك به نظرا لشراسته وسرعته الفائقة، مطالبين بسرعة الإمساك بالقرد خوفا من التعرض للإصابة بسببه.

سر تجول القرد بحرية في دهب

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع منشور وصور للقرد، شاركها أحد مستخدمي فيسبوك، حيث التقط صورة للقرد بمنطقة اللايت هاوس، في دهب.

القرد الطليق

وتساءل متابع عبر إحدى المجموعات الرائجة لمدينة السحر والجمال، عن سر وجود القرد وتجوله بحرية، ليوجه تساؤلا عن صاحب القرد، وهل هرب من صاحبه؟.

صاحبة القرد غادرت البلاد

انهالت التعليقات على المنشورات المتداولة عن القرد، حيث أكد السكان على وجوده وظهوره بين الحين والآخر في مناطق مختلفة من دهب.

وكتبت إحدى سكان دهب: «المشكلة أنه مش بيدي فرصة لحد يقدر يقرب منه وييهرب، هو قعد عندي وهرب لما بنتى قربت منه».

اختباء القرد

وأشارت إحدى قاطني المدينة عبر التعليقات، أن صاحبة القرد سيدة أجنبية، وقد غادرت البلاد وتركته بعد أن فر هاربًا. فيما لفتت أخرى أنه على هذا الحال من قبل العيد الماضي.

يتحرك بحرية وشرس

أوضح البعض أن هذا القرد، يتحرك في المدينة بحرية تامة، حيث تردد على أغلب مناطقها، لدرجة أنه بات معروفا لدى السكان.

ولفتت إحدى سكان المدينة، إلى أن القرد يعيش في بيئته الصحراوية الطبيعية التي تتمتع بها منطقة البحر الأحمر، مضيفة: «لو هو واحد شافه حاول ما تتعاملش معاه عشان بيبقى شرس شوية».

مطالب بالقبض على القرد الطليق

وشارك حساب باسم «الكومي» مقطع فيديو، وثق من خلاله تحركات القرد على أسور منازل المدينة، فيما شارك حساب باسم «أحمد حسن»، مقطع فيديو آخر، ظهر خلاله القرد خائفًا فوق أحد الأسوار.

القرد

وطالب السكان البحث عن القرد والإمساك به، من أجل تسليمه للجهات المختصة، لتوفير بيئة طبيعية له، أولا للحفاظ عليه، وثانيا حتى لا يهاجم الأطفال ويتسبب في إصابة لهم.

لا يفوتك