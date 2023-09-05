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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

مرعوبون من الأهلي.. رد فعل جماهير اتحاد جدة بعد قرعة كأس العالم للأندية

صدى البلد

حرص نادي اتحاد جدة السعودي، على تهنئة النادي الأهلي، بحصوله على بطولة إفريقيا، متمنيا له التوفيق على أمل اللقاء في كأس العالم، ولم يكن يتصور أحد أن النبوءة ستتحقق بتلك الصورة.

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القرعة تضع الأهلي في مواجهة الاتحاد

أسفرت قرعة كأس العالم للأندية 2023، المقامة في المملكة العربية السعودية، صباح اليوم الثلاثاء، بمشاركة 7 أندية من مختلف قارات العالم، على رأسها الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا، عن مواجهة الأهلى مع الفائز من مواجهة الاتحاد وأوكلاند سيتي.

وأكد الفيفا أن مباراة الافتتاح ستجمع اتحاد جدة السعودي مع أوكلاند سيتي النيوزلندي يوم 12 ديسمبر، على أن يلتقي الفائز منها مع الأهلي بطل أفريقيا أو مع أوراوا رد دايموندز الياباني بطل آسيا أو مع ليون المكسيكي بطل الكونكاكاف يوم 15 ديسمبر.

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مباراة الأهلي والاتحاد صعبة

أكد حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أن فريق الاتحاد السعودي يمتلك امكانيات مذهلة جدًا وصفقات قوية، أتوقع مواجهته، ستكون مباراة قوية جدًا وصعبة، ولكن الأهلي دائمًا ما يمتلك حافز ورغبة قوية لتحقيق الفوز والذهاب لأبعد مدى.

حسام غالي

ويضم الاتحاد السعودي بين صفوفه لاعبين على مستوى مميز، منهم عمر هوساوي، برونو هنريكي، إيجور كورونادو، نجولو كانتي، وفي خط الهجوم: عبد الرازق حمد الله، كريم بنزيما، وهو ما يؤكد صعوبة المباراة.

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جماهير الاتحاد مرعوبة من الأهلي

فور إعلان القرعة، واقتراب المواجهة المحتملة بين الأهلي والاتحاد، سادت حالة من الجدل عبر مواقع السوشيال ميديا.

وأبدت جماهير الاتحاد السعودي تخوفهم من لقاء الأهلي، مؤكدين أنه يظهر بقوة في المونديال والبطولات الكبرى، مستشهدين بما حدث في نهائي أفريقيا أمام الوداد المغربي عندما عاد بالبطولة من المغرب على أنغام "سطلانة".

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التاريخ يحسم المواجهة للاتحاد

لعب الأهلي مع اتحاد جدة السعودي مرة واحدة في كأس العالم للأندية كانت في نسخة 2005، التي أقيمت وقتها في اليابان.

وتلقى الأهلي هزيمة من الاتحاد بهدف دون رد في الدور الأول من البطولة، وأحرز الهدف الوحيد محمد نور في الدقيقة 78 من زمن أحداث المباراة، ليخسر الأهلي وقتها بهدف دون رد، ويُقضى على آمال وطموحات الجماهير الحمراء في أول مشاركة مونديالية له في التاريخ.

بعد هزيمة الأهلي من اتحاد جدة السعودي، في الدور الأول، التقى مع فريق سيدني إف سي الأسترالي في مباراة تحديد المركز الخامس والسادس، وتلقى وقتها بطل أفريقيا هزيمة بهدفين لهدف، ووقتها افتتح عماد متعب، أهداف الأهلي في المونديال.

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الجوائز المالية لكأس العالم للأندية 2023

من المقرر أن يحصل البطل على 5 ملايين دولار، ويحصل الوصيف على  4 ملايين دولار، وصاحب المركز الثالث على 2.5 مليون دولار.

ويحصل المركز الرابع على 2 مليون دولار، بينما يحصل صاحب المركز الخامس على 1.5 مليون دولار، ويحصل المركز السادس على مليون دولار، والمركز السابع على 500 ألف دولار.

 

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