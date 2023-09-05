مفاجأة مدوية.. كاف يصدم قنوات بي إن سبورتس

كشف ماهر همام نجم الكرة المصرية، اليوم الثلاثاء، أن هناك نية من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، لفسخ عقده مع شبكة قنوات «بي إن سبورتس» القطرية، التي تمتلك حقوق بث مباريات الاتحاد القاري.

وكتب ماهر همام عبر حسابه علي فيسبوك "هناك اجتماع طارئ للمكتب التنفيذي للإتحاد الإفريقي يوم الخميس المقبل للإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بفسخ التعاقد مع شبكه قنوات بي ان سبورتس، وهناك أيضا عروض جادة من قنوات آخري للحصول علي البطولات الإفريقية".



وكانت شبكة (بي إن سبورتس»، تمتلك حقوق بث مباريات الاتحاد الإفريقي، لمدة 12 عامًا مقبلة، بعقد جرى توقيعه عام 2017.