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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

8 آلاف جنيه انخفاضا في طن الحديد| أسعار مواد البناء تفاجئ المصريين.. تفاصيل

صدى البلد

انخفضت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

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انخفاض أسعار الحديد والأسمنت

يبحث عدد كبير من المواطنين عن أسعار الحديد و الاسمنت اليوم الأربعاء 6 سبتمبر، بعد انفراجة فتح المباني في بعض المناطق.

وشهد سعر الحديد والأسمنت في مصر، انخفاضا ملحوظا، إذ وصل سعر الأخير في السوق المصرية إلى 1935.21 جنيه.
 

وبلغ سعر طن الحديد الاستثماري 34984 جنيها، بانخفاض 80 جنيها، وسعر طن حديد عز 35808 جنيها، بانخفاض 373 جنيها، فيما سجل سعر طن الأسمنت الرمادي 1935 جنيها، بانخفاض نحو 13 جنيها.

وبلغ سعر أسمنت السويدى أرض المصنع 1350 جنيهًا للطن، والمخصوص 1380 جنيهًا للطن، والممتاز 1480 جنيهًا للطن، وحلوان 587.37 جنيه للطن.

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كيف انخفض سعر الحديد في مصر؟

كان سعر الحديد في مصر ارتفع 20 ألف جنيه، بعد أن سجل ما يقرب من 43 ألف جنيه خلال مايو 2023، وسجل سعر الحديد في مصر خلال الشهرين الماضيين ارتفعا بقيمة 18 ألف جنيه بعد موجة الارتفاع الجنونية التي ضربت سوق الحديد في مصر.

وعاد سعر طن الحديد للانخفاض مرة أخرى بعدما سجل في السوق المصرية  أغسطس 2023، نحو 35 ألف جنيه، ما يعني أن الطن خسر 8 آلاف جنيه.

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أسعار الحديد في مصر اليوم

وجاءت أسعار الحديد اليوم، لعدد من الشركات المصنعة كالتالي:

حديد تسليح

- سعر حديد بيانكو 31,700 جنيه
- حديد مصر ستيل 31,500 جنيه
- حديد الجارحي 32,500 جنيه
- حديد الجيوشي 33,000 جنيه
- حديد المدينة 32,500 جنيه
- حديد السويس للصلب 33,000 جنيه
- حديد اركو ستيل 32,500 جنيه
- حديد عز 36,000 جنيه
- حديد المصريين 32,500 جنيه
- حديد بشاي 34,000 جنيه
- حديد العتال 33,000 جنيه
- حديد عطية 32,000 جنيه
- حديد سرحان 31,500 جنيه
- حديد المراكبي 33,000 جنيه
- حديد الكومي 32,000 جنيه
- حديد المعادي 31,500 جنيه
- حديد العشري 32,500 جنيه

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سعر طن الأسمنت اليوم 

ترتبط أسعار مواد البناء بآليات العرض والطلب بالسوق، ويتم إعلان أسعار مواد البناء، للكميات التي لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وأسعار الحديد والأسمنت ليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها تضم مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.

أسمنت

وجاءت أسعار الأسمنت اليوم، لعدد من الشركات المصنعة كالتالي:-

- أسمنت المصريين 2060 جنيه
- أسمنت الصعيد 2070 جنيه
- أسمنت اسيوط 1880 جنيه
- أسمنت النهضة 1800 جنيه 
- أسمنت وادي النيل 1860 جنيه
- أسمنت المسلح 1990 جنيه 
- أسمنت النصر 1920 جنيه
- أسمنت الممتاز 2060 جنيه
- أسمنت التعمير 1750 جنيه
- أسمنت المنيا 1880 جنيه

 

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