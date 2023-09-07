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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

حقي أحلم بالفوز| كيف يرى مدرب اتحاد العاصمة مواجهة الأهلي.. ومصير إذاعة المباراة بعد أزمة بي إن سبورتس؟

صدى البلد

لا يزال مصير إذاعة مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري، مجهولا بعد أزمة «كاف» و«بي إن سبورتس»، والأنباء التي أكدت بأن مسئولي الاتحاد الإفريقي قرروا فسخ التعاقد مع القناة البنفسجية، بسبب انتهاك القناة القطرية العقد المبرم بينهما.

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كاف» يفسخ عقده مع «بي إن سبورتس»

ذكرت شبكة «بي بي سي» أمس، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قرر فسخ التعاقد مع «بي إن سبورتس» من جانب واحد، بسبب انتهاك القناة القطرية العقد المبرم بينهما.

وشددت الشبكة، بأن «كاف» أبلغت إدارة قنوات «بي إن سبورتس» بفسخ العقد من جانب واحد في الأول من شهر سبتمبر الجاري، وجاري العمل بالطرق القانونية لإكمال خطوات فك الارتباط بينهما.

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مصير مباراة السوبر الأفريقي 

كشف مصدر بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، اليوم الأربعاء، عن مصير مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري، قائلًا: حتى الآن حقوق نقل المباراة مع «بي إن سبورتس» إلى أن يجد جديد بشكل رسمي، وحتى وقتنا هذا المباراة على «بي إن سبورتس» إلا إذا تغيرت الأمور.

وأضاف المصدر: «قد نراها على إس إس سي السعودية، لكن قد تجد "بي إن سبورتس" حلا للأمر، ننتظر لنرى لأن الأمر ليس سهلًا على الإطلاق كما يرى البعض».

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مدرب الاتحاد: من حقي احلم بالفوز

علق عبدالحق بن شيخة المدير الفني لنادي اتحاد العاصمة الجزائري، على المواجهة المرتقبة مع النادي الأهلي في مسابقة السوبر الإفريقي خلال الفترة المقبلة، التي من المقرر أن تقام في منتصف شهر سبتمبر المقبل بالمملكة العربية السعودية.

عبد الحق بن شيخة

وأكد عبدالحق بن شيخة المدير الفني لنادي اتحاد العاصمة في تصريحات عبر حساب النادي، أنه يتمني الفوز على النادي الأهلي في مباراة السوبر من أجل تحقيق اللقب, مضيفا: «من حقنا نحلم بالفوز وتحقيق اللقب، خاصة أن فرص الناديين واحدة خلال المباراة».

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مباراة استعراضية لتحقيق السوبر الافريقي

وأضاف، المواجهة التي تجمع الأهلي واتحاد العاصمة مباراة استعراضية، وسنعمل على تشريف الكرة الإفريقية، خاصة أن المباراة تقام في المملكة العربية السعودية في 15 سبتمبر، وهدفنا هو الخروج بمباراة جيدة بين الفريقين.

الاهلي
اتحاد العاصمة

وأكمل، أتمني أن يتسم لاعبي نادي اتحاد العاصمة بالروح في مباراة الأهلي، من أجل تحقيق لقب مسابقة السوبر الإفريقي خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن النادي يمتلك لاعبين مميزين في كافة المراكز.

فوز الاهلي بدوري الابطال
بطل الكونفيدرالية

ونجح الأهلي في تحقيق دوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي، فيما نجح اتحاد العاصمة الجزائري في تحقيق لقب الكونفدرالية على حساب يانج أفريكانز التنزاني.

 

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