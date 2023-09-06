رجل أعمال يعرض مبلغًا ضخمًا لبقائه.. تصاعد الإثارة في العرض السعودي لنجم الزمالك

لا تزال أصداء رغبة نادي الشباب السعودي في الحصول على خدمات لاعب الزمالك أحمد سيد زيزو، تلقي بظلالها على إدارة وجماهير نادي الزمالك، في ظل أنباء عن رغبة اللاعب في الرحيل وخوض تجربة احترافية جديدة، ليظل القرار معلقا بين اللاعب واللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة شئون النادي.

أوسوريو رفض رحيل زيزو

أبلغت اللجنة الثلاثية بنادي الزمالك، والد أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بالقرار النهائي بشأن عرض نادي الشباب السعودي، لضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

زيزو

وكشف مصدر مسئول داخل النادي، عن إبلاغ عبد الواحد السيد مدير الكرة بالزمالك، اللجنة الثلاثية برفض خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق، رحيل أحمد سيد زيزو، خلال الفترة الحالية بشكل نهائي، مشيرا إلى أن اللاعب مستمر مع الفريق.

ضغوط والد زيزو لم تفلح

ومارس والد أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ضغطا كبيرا خلال الأيام القليلة الماضية، من أجل الموافقة على العرض المقدم من نادي الشباب السعودي، لضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وتدعيم صفوف الفريق، بعد المستوى الذي ظهر به في البطولة العربية.

احمد سيد زيزو

وجاء رد عبدالواحد السيد، بأن المدير الفني لنادي الزمالك، أكد على صعوبة الموافقة على رحيل أحمد سيد زيزو لاعب الفريق، خاصة أن اللاعب أحد الركائز الأساسية، وفكرة رحيله عن النادي غير مطروحة بصورة نهائية خلال الفترة الحالية بشكل كامل.

رسالة العميد حسام حسن لـ زيزو

وجه نجم الكرة المصرية الأسبق حسام حسن، رسالة الى أحمد سيد زيزو، نجم الفريق الأول الكروى بالنادى، معربا عن حبه للاعب، لأنه مهم جدا، وأفضل ما فى الكرة المصرية خلال الموسمين الماضيين.

حسام حسن

واشار خلال تصريحات صحفية، الى انه صعبان عليه جماهير الزمالك، ولديهم الحق في الاحتفاظ بموهبة مثل زيزو، لانهم تحملوا الكثير مؤخراً، مؤكدا أن الابيض فى احتياج الى زيزو هذا الموسم، والاحتراف يأتى بعد ذلك لان سنه صغير، وجماهير القلعة البيضاء تستاهل الاستمرار معها.

زيزو وشيكابالا

وشدد العميد على ضرورة مساندة الجمهور والفرقة، لحين مرور الأزمة الحالية، وزيزو تحمل كثيرا وتحمل كثيرا برفقة محمود شيكابالا، موضحا أن زيزو حاول يشيل عدم الاستقرار المتواجد حالياً بالقلعة البيضاء، الله يكون بعونه وعقب هذا الموسم يمكنه الرحيل.

ترضية زيزو بمبلغ مالي كبير للبقاء

كشف أسامة حسن، نجم نادي الزمالك السابق، عن مصير أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول بالقلعة البيضاء، في الاستمرار مع الأبيض من عدمه.

أسامة حسن

وقال أسامة حسن في تصريحات تلفزيونية: «أحمد زيزو لن يرحل عن نادي الزمالك، ولدي معلومة أن أحد رجال الأعمال قام بترضيته بمبلغ مالي كبير، من أجل الاستمرار مع القلعة البيضاء في الموسم المقبل من أجل الحفاظ على القوام الأساسي للفريق».

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