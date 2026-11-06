قائد الجيش اللبناني: الحفاظ على السلم الأهلي أولوية.. والاحتلال الإسرائيلي الخطر الأول

أكد قائد الجيش اللبناني أن الحفاظ على السلم الأهلي وصون الأمن الداخلي يمثلان أولوية المؤسسة العسكرية، مشددا على أن الجيش لن يسمح بأي محاولات لزعزعة الاستقرار أو تهديد الأمن في البلاد.

وأوضح قائد الجيش، في تصريحات نقلتها قناة «العربية»، أن المؤسسة العسكرية لا تتبنى أي توجهات سياسية خارج إطار السياسة الوطنية اللبنانية، بما يعكس تمسكها بدورها الوطني ومسؤوليتها في حماية البلاد والحفاظ على استقرارها الداخلي.

وأشار إلى أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي يمثل الخطر الأول الذي يواجه لبنان، في ظل التحديات الأمنية التي تشهدها البلاد، مؤكدا ضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار وتجنب أي تطورات من شأنها تهديد السلم الأهلي.

تأتي هذه التصريحات في ظل أوضاع أمنية وسياسية دقيقة يمر بها لبنان، وسط تحديات تتعلق بالوضع على الحدود الجنوبية وتداعيات المواجهات مع إسرائيل، إلى جانب الملفات الداخلية المرتبطة باستقرار المؤسسات وحماية الأمن الوطني.