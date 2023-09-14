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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

حكاية لاعب طلبه الأهلي ورفض فرج عامر| من هو وأين ذهب ؟

صدى البلد

تصدر اسم رجل الأعمال فرج عامر، رئيس نادي سموحة محرك البحث خلال الساعات الماضية، بعدما تحدث عن النادي الأهلي وتحديدا عن لاعب رفض رحيله إلى الأهلي، لتسود حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي عن سبب رفض عامر لرحيل اللاعب، في ظل العلاقة الجيدة التي تربطه بإدارة الأهلي، وتحديدا الخطيب.

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لاعب رفض رئيس سموحه رحيله للأهلي

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة، مفاجأة بشأن لاعب رفض رحيله إلى النادي الأهلي خلال الموسم الماضي، بعدما تواصل معه المسؤولون بالقلعة الحمراء من أجل التعاقد معه.

صديق ايبولا

وقال عامر في تصريحات تليفزيونية: «أول الموسم الأهلي سأل على صديق إيبولا ودي حاجة محدش يعرفها نهائيا، قلتلهم معنديش غيره هو ولاعب آخر وصعب التفريط فيه نهائيا، وقدروا ذلك حينها ولم يرحل، وبعد ذلك تقرر بيعه قبل انطلاق الموسم المقبل لصالح نادي سيراميكا كليوباترا».

ايبولا

وأتم عامر: صديق أيبولا انتقل إلى صفوف نادي سيراميكا كليوباترا مقابل 26 مليون جنيه، والأهلي لم يتواصل معنا خلال الفترة الأخيرة بشأنه، لذلك قررت الموافقة على رحيله من النادي بشكل رسمي ونهائي وبيعه من الفريق خلال الفترة الحالية.

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لاعبين ضمهم الأهلي من سموحة

قبل ضم الظهير خالد عبد الفتاح، من سموحة، تعاقد الاهلي مع حسام حسن، لكنه لم يستمر ورحل عن الفريق.

حسام حسن
خالد عبد الفتاح

وكان النادي الأهلي نجح في ضم خالد عبدالفتاح لمدة 6 أشهر قادما من نادي سموحة خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

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مقدرش أقول لـ “بيبو” لأ

قال فرج عامر في تصريحات عبر برنامج “اللعيب”: “محمود الخطيب، عندما يدخل في أي صفقة بيكون مفاوض صعب جدًا، صعب بالأصول، الأهلي عنده أولاً وثانيًا وثالثًا ورابعًا وخامسًا، مفيش أي نوع من العاطفة مع الخطيب في عمله على الإطلاق”.

الخطيب وعامر

وتابع فرج عامر: "علاقتي مع محمود الخطيب، منذ سنوات طويلة مقدرش أقول لمحمود الخطيب «لأ» على أي صفقة ولا حسن حمدي، كنت أقدر أقول له كده، ولكن ممكن أقول له إن اللاعب الذي يرغب في التعاقد معه ليس له بديل في سموحة”.

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الأهلي له أفضال عليّ

وأضاف فرج عامر: “الأندية الأخرى ممكن أقول لأ، لأن الأهلي له أفضال عليّ، عندما نحتاج أي لاعب الأهلي يوافق على انضمامه لسموحة”.

عامر والخطيب

واختتم فرج عامر: “في بداية الموسم، محمود الخطيب، سأل على صديق أيبولا، وقلت له الفرقة مفيهاش لعيبة غير صديق ايبولا، ولاعب آخر، وهو قدّر ذلك، حيث كان يعتقد أن هذا اللاعب تحت السن”.

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استبعاد نيدفيد من تشكيل لقاء السوبر

خرج كريم نيدفيد، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي من حسابات مارسيل كولر، المدير الفني للمارد الأحمر بمباراة اتحاد العاصمة الجزائري، في كأس السوبر الإفريقي.

كريم نيدفيد

ولم يظهر نيدفيد في قائمة السوبر الإفريقي، حيث جاء سبب استبعاد اللاعب بسبب شعوره بآلام في العضلة الأمامية، عقب نهاية المران، الذي خاضه الفريق مساء الثلاثاء.

لاعب طلبه الأهلي ورفض فرج عامر رجل الأعمال فرج عامر رئيس نادي سموحة النادي الأهلي صديق إيبولا سيراميكا كليوباترا

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