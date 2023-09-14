حذر إمام عاشور.. هل يفاجئ كولر اتحاد العاصمة بالدفع بـ مسمار النص وموديست؟

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره اتحاد العاصمة الجزائري، في الساعة التاسعة مساء غدٍ الجمعة، في المباراة التي ستجمعهما على ستاد مدينة الملك فهد الرياضية، في السوبر الإفريقي، والتي ينتظرها الأهلاوية بشوق لمتابعة الصفقات الجديدة، خاصة إمام عاشور ورضا سليم وموديست.

اجتماع جهاز كولر بشأن الصفقات الجديدة

عقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع جهازه المعاون، للتنسيق لمباراة السوبر الإفريقي، أمام اتحاد العاصمة الجزائري، في المباراة التي ستجمعهما غد الجمعة، بالمملكة العربية السعودية.

كولر

وكشف مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي، كواليس جلسة السويسري مارسيل كولر، مع جهازه المعاون، بشأن مشاركة الصفقات الجديدة في اللقاء من عدمه، أو السماح بمشاركة أحدهم خلال جزء من المباراة.

تحذير شديد لإمام عاشور

ذكرت بعض التقارير الصحفية، خلال الساعات القليلة الماضية، وجود تحذير قوي من جانب، السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لصفقة الفريق الجديدة إمام عاشور، وذلك قبل مواجهة اتحاد العاصمة في السوبر الإفريقي.

امام عاشور

وأشارت التقارير، إلى أن مارسيل كولر وجه تحذير شديد إلى إمام عاشور، بضرورة التركيز وعدم خوض اللقاء بخشونة وعنف، لاسيما أنها أول مباراة رسمية له عقب العودة من الإصابة التي لحقت به خلال الفترة الماضية.

مسمار النص بديل حمدي فتحي

وأبدى مارسيل كولر إعجابه بقوة إمام عاشور وشخصيته داخل الملعب، وتحدث مع جهازه المعاون على ضرورة استغلاله في النواحي الهجومية، والتسديد من خارج منطقة الجزاء، خلال مباراة السوبر الإفريقي، لحصد اللقب.

أمام عاشور

وأكد المصدر بالأهلي، أن كولر سيدفع بإمام عاشور الشهير بـ "مسمار النص" من بداية المباراة، بجوار مروان عطية، وأليو ديانج، وسيكون أمام عاشور هو بديل حمدي فتحي، والذي سيلعب أدواره، لتعود خطة كولر من جديد.

تجهيز موديست للسوبر

يجهز الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الفريق الجديد، قبل كأس السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

مويست

وطلب كولر طلب من الجهاز المعاون، تجهيز موديست فنيا ودخوله سريعا في أجواء الفريق، من أجل الدفع به في لقاء السوبر أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

أنتوني موديست

وكان أنتوني موديست، قد حصل علي "فلاشة"، لمباريات الأهلي في الموسم الماضي، من جانب محلل الأداء ياسين المكاري، لدراسة ومعرفة طريقة لاعبي الفريق.

هل يجوز مشاركة موديست؟

بات قيد الفرنسي، أنتوني موديست، مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، بقائمة الفريق لمباراة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، محل شك، بسبب لوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف).

موديست

وتمنع لوائح الاتحاد الإفريقي، مشاركة موديست في مباراة السوبر الإفريقي، بسبب عدم أحقية قيده في قائمة النادي الأهلي للبطولة، وتنص على ألا يحق لأي فريق من طرفي البطولة، قيد لاعب جديد في قائمة الفريق، بعد الميعاد المحدد لإرسال القائمة.

أنتوني موديست

وفي حالة استبدال لاعب بآخر للإصابة، يتم تسجيل لاعب من قائمة الفريق التي أرسلت للاتحاد الإفريقي، في شهر أغسطس الماضي، وهذا يعني أنه لا يحق تسجيل أي صفقة جديدة تم التعاقد معها بعد إرسال القائمة.

هل يعتمد كولر على رضا سليم؟

كشف مصدر بالجهاز الفنى للأهلى، عن تخطيط مارسيل كولر للاعتماد على المغربى رضا سليم فى تشكيل الفريق خلال مباراة السوبر الإفريقى.

رضا سليم

وأكد المصدر، أن رضا سليم ظهر بمستوى متميز خلال تدريبات الفريق بمعسكر النمسا، وخضع رضا سليم لبرنامج تأهيلى مكثف، لتجهيزه للمباراة.