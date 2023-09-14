الجمهور يطالب باللقب الأول | ما موعد مباراتي الأهلي وسيمبا في دوري السوبر الإفريقي ؟

الأولى يا أهلي.. نداء أطلقته صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بجماهير النادي الأهلي، تحث خلاله الفريق لحسم لقب النسخة الأولى من دوري السوبر الأفريقي، من البداية، بالفوز على سيمبا التنزاني، في المباراة المرتقبة قريبا.

مشوار الأهلي في الدوري التاريخي

أسفرت قرعة بطولة السوبر الإفريقي، التي تُنظم من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، في نسختها الأولى، عن مواجهة بين الأهلي ونظيره سيمبا في دور ربع النهائي.

وحددت اللجنة المنظمة لمسابقة الدوري الأفريقي لكرة القدم، أمس الأربعاء، موعد مباراتي النادي الأهلي وسيمبا التنزاني في إطار دور ربع النهائي.

الاهلي وسيمبا

ويبدأ الأهلي مهمة في المنافسة على لقب النسخة الأولى من الدوري الأفريقي، أمام سيمبا، الذي يلتقيه أولا، ثم ينتظر حال تفوقه في مجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا، الفائز بين ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي وبترو أتلتيكو الأنجولي، في نصف نهائي الدوري الأفريقي.

موعد مبارتي الأهلي وسيمبا

كشفت صفحة الدوري الأفريقي الرسمية عبر فيسبوك، عن موعد مباراتي الأهلي وسيمبا ذهابًا وإيابًا.

يحل الأهلي ضيفًا على سيمبا في العاصمة التنزانية دار السلام، في لقاء الذهاب الذي يقام 20 أكتوبر المقبل، في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة، وفي الإياب يستضيف الأهلي منافسه سيمبا في العاصمة القاهرة، في لقاء يقام 24 أكتوبر، في تمام الساعة 5 بتوقيت القاهرة.

مباريات الذهاب بربع نهائي دوري السوبر الأفريقي

جاءت مواعيد مباريات ربع النهائي كاملة كالتالي:

الترجي التونسي

الأهلي وسيمبا التنزاني ستقام في تمام الساعة 6 مساء يوم 20 أكتوبر.

مازيمبي الكونغولي والترجي التونسي ستقام في تمام الساعة 4 عصرا يوم 21 أكتوبر.

بترو أتليتكو الانجولي وصن داونز الجنوب افريقي ستقام في تمام الساعة 6:30 مساء يوم 21 أكتوبر.

إنيمبا النيجيري والوداد المغربي ستقام في التاسعة مساء يوم 22 أكتوبر.

مباريات الإياب بربع نهائي دوري السوبر الأفريقي

الأهلي وسيمبا التنزاني في تمام الساعة 5 مساء يوم 24 أكتوبر.

صن داونز

صن داونز وبترو أتليتكو ستقام في تمام الساعة 8 مساء يوم 24 أكتوبر.

الترجي ومازيمبي ستقام في تمام الساعة 6 مساء يوم 25 أكتوبر.

الوداد وإنيمبا ستقام في تمام الساعة 9 مساء يوم 25 أكتوبر.

نظام دوري السوبر الأفريقي

تنطلق مسابقة دوري السوبر الأفريقي بنظام الذهاب والإياب، لتبدأ المنافسة من الدور ربع النهائي بخروج المغلوب، ويتبعها الدور نصف النهائي والنهائي يتم لعبها جميعًا على مباراتين.

السوبر الإفريقي

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، كشف عن التفاصيل الكاملة الخاصة ببطولة دوري السوبر الأفريقي المقرر إقامتها خلال شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين، بنسخته الأولى بمشاركة الأهلي.

الوداد المغربي

ويخوض بطولة دوري السوبر الأفريقي كل من الأهلي والترجي التونسي والوداد المغربي وصن داونز الجنوب أفريقي وسيمبا التنزاني وإنيمبا النيجيري وبترو أتلتيكو الأنجولي ومازيمبي الكونغولي.

نهائي السوبر الافريقي

يستهل فريق المدرب مارسيل كولر، موسمه 2023-2024، غدٍ الجمعة 15 سبتمبر، عندما يواجه اتحاد العاصمة الجزائري في نهائي السوبر الأفريقي.

أول مران للأهلي في المملكة

مران الاهلي

وخاض الأهلي أول تدريباته في السعودية أمس، بعد وصوله في الساعات الأخيرة من مساء أمس الاول، وحصل اللاعبون على راحة بعد رحلة السفر.