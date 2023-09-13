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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بعد أزمة بي إن سبورت والكاف| ما القنوات الناقلة لمباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد الجزائر؟

صدى البلد

لا تزال مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري في نهائي السوبر الأفريقي، التي تقام على ملعب الملك فهد الرياضي بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية، مساء الجمعة المقبل، بمثابة لغز لعدد كبير من الجماهير الأهلاوية، في ظل الأزمة بين الكاف وقنوات بي إن سبورتس، ومصير نقل المباراة.

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مصير مباراة السوبر الأفريقي 

كشف مصدر بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، عن مصير مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري، قائلًا: حتى الآن حقوق نقل المباراة مع «بي إن سبورتس» إلى أن يجد جديد بشكل رسمي، وحتى وقتنا هذا المباراة على «بي إن سبورتس» إلا إذا تغيرت الأمور.

وأضاف المصدر: «قد نراها على إس إس سي السعودية، لكن قد تجد "بي إن سبورتس" حلا للأمر، ننتظر لنرى لأن الأمر ليس سهلًا على الإطلاق كما يرى البعض».

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«كاف» يفسخ عقده مع «بي إن سبورتس»

كانت شبكة «بي بي سي»، ذكرت أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، قرّر فسخ التعاقد مع «بي إن سبورتس» من جانب واحد، بسبب انتهاك القناة القطرية العقد المبرم بينهما.

وشدّدت الشبكة، بأن «كاف» أبلغت إدارة قنوات «بي إن سبورتس» بفسخ العقد من جانب واحد في الأول من شهر سبتمبر الجاري، وجار العمل بالطرق القانونية لإكمال خطوات فك الارتباط بينهما.

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موعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد العاصمة

حتى الآن تذاع مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري بكأس السوبر الأفريقي على شبكة قنوات bein sport الناقل الحصرى لجميع البطولات الأفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبالتحديد قناة bein sport Hd 6.

وتقام مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل، على ملعب الملك فهد الرياضي بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية.

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موعد انتظام «معلول» و«تاو» في معسكر الأهلي بالسعودية

قال خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الثنائي «علي معلول وبيرسي تاو»، لاعبي الفريق سوف يلحقان ببعثة الأهلي في السعودية عقب انتهاء ارتباطهما مع منتخبي بلادهما.

وأوضح خالد بيبو، أن «معلول» و«تاو» سوف يلحقان ببعثة الفريق في السعودية غدًا؛ استعدادا لمواجهة فريق اتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الإفريقي.

وغادر الفريق عقب مران أمس إلى السعودية؛ استعدادا للمواجهة المرتقبة في بطولة السوبر الأفريقي، التي تقام يوم الجمعة المقبل بالمملكة العربية السعودية.

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