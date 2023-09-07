عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

متزوجة وأخرى محجبة| حكاية متسابقتان بملكة جمال مصر تثيران الانتباه.. صور

صدى البلد

أثار حفل ملكة جمال مصر 2023، الكثير من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب المفاجآت التي شهدها الحفل، وأعلنت عنها مسابقة بنت مصر Miss Egypt 2023″"، التي جاءت مثيرة لاهتمام الكثيرين، خاصة أن المسابقة لآول مرة في تاريخ مسابقات الجمال في مصر أن تكون إحدى الملكات متزوجة، فضلا عن ظهور وصيفة محجبة، وهذا على غير المعتاد عليه خلال مسابقات الجمال.

txt

حقي أحلم بالفوز|كيف يرى مدرب اتحاد العاصمة مواجهة الأهلي.. ومصير إذاعة المباراة بعد أزمة بي إن سبورتس؟

txt

رجل أعمال يعرض مبلغًا ضخمًا لبقائه.. تصاعد الإثارة في العرض السعودي لنجم الزمالك

txt

كفاية بيانات يا خطيب| غضب أهلاوي عارم ضد محمد فضل .. لماذا؟

txt

كاف يفسخ عقده مع بي إن سبورتس| هانشوف ماتشات الأهلي فين؟.. تفاصيل

مفاجآت بالجملة في حفل ملكة جمال مصر

شهد حفل ملكة جمال مصر 2023، مفاجأة كبرى، حيث أعلنت مسابقة بنت مصر Miss Egypt 2023″"،  نتائج المسابقة، التي جاءت متنوعة هذا العام، مع فوز ثلاث ملكات لأول مرة، أحداهن متزوجة وأخرى غير متزوجة، وملكة جمال السياحة والبيئة للمراهقات، ووصيفة محجبة.

توجت شادن جلال ونهلة خالد وسارة ونس بلقب "ملكة جمال بنت مصر" لعام 2023، في حدث كان الأول من نوعه في البلاد، حيث تم اختيار 3 شابات للفوز بالتاج.

txt

كنت بصرف عليه وعايز يورثني.. مسنة بريطانية تكشف سبب طلاق زوجها المصري

txt

مالكته الأجنبية تركته.. قرد طليق يثير حالة من الجدل في مدينة دهب

txt

بعد ريا وسكينة| لماذا أثارت أسرة سفاح الجيزة جدلا ضد المسلسل؟..والمؤلف: مش بعمل فيلم تسجيلي

txt

صعب أسامح أبويا| ما سبب تصريحات أنغام القاسية ضد والدها

منافسة قوية بين 29 متسابقة

أعلنت المسابقة، عن تتويج شادن ونهلة وسارة باللقب، بعد منافسة قوية استمرت أكثر من 4 أشهر، وضمت العشرات من المشاركات في المسابقة.

ملكات جمال مصر

ومنح القائمون على المسابقة هذا العام اللقب لـ3 ملكات، الأولى متزوجة، والثانية غير متزوجة، والثالثة مطلقة وأم لطفل.

ملكة جمال مصر

فازت شادن جلال بلقب "ملكة جمال مصر" لغير المتزوجات، بينما نالت نهلة خالد، التي تعمل خبيرة تسويق رقمي، لقب "سيدة جمال مصر" كأول متزوجة تحصل على اللقب بعد السماح بمشاركة المتزوجات والمحجبات في المسابقة لأول مرة في تاريخها، وفازت سارة كأول مطلقة تشارك في المسابقة.

فيما فازت جنا السبع بلقب ملكة جمال المراهقات، واختيرت الوصيفة الأولى نيروز أحمد، بينما جاءت هنا هيثم ورنا إيهاب في مركز الوصيفة الثانية.

txt

مرعوبون من الأهلي.. رد فعل جماهير اتحاد جدة بعد قرعة كأس العالم للأندية

txt

السعودية أطلقت الشعار| اعرف منافس الأهلي المحتمل في المونديال.. وموعد سحب القرعة

txt

دبابة إفريقيا تنهي الأزمة.. كولر يوافق على ضم مهاجم الأهلي الجديد

txt

الدبابة الجديدة| صفقة الأهلي مفاجأة للجميع .. من هو؟

txt

حقيقة تواجد محمد صلاح في دبي للكشف الطبي| التفاصيل الكاملة

txt

بعد هدف صلاح.. كيف ردت جماهير ليفربول على العروض السعودية

وصيفة محجبة

مفاجأة أخرى شهدها الحفل، حيث جاءت لأول مرة مروة حلمي وصيفة ثالثة  "محجبة"، والتي أثارت جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض، الا انها تبقى في النهاية نقلة كبيرة في تاريخ مسابقات الجمال ظهور محجبة.

وصيفة محجبة
مروة حلمي

وقالت مروة حلمي الفائزة بلقب الوصيفة الثالثة، والبالغة من العمر 28، وطبيبة أمراض دم وأورام: "من قديم الزمان معروف إن مسابقة ميس إيجيبت مش للمحجبات، وعندما تم الإعلان عن قبول المحجبات، لقيت انها فرصة كويسة للاشتراك وخوض المنافسات"، مضيفة: "الجمال مش بالشكل فقط ومش بالشعر ولا الفساتين فقط".

 

لا يفوتك

txt

8 آلاف جنيه انخفاضا في طن الحديد| أسعار مواد البناء تفاجئ المصريين.. تفاصيل

txt

البنك المركزي يطلق عملة مصرية رقمية جديدة| ما السبب وما قصتها؟

txt

يضرك في إيه|رد داعية الحج بالإنابة مقابل 4000 جنيه.. وعلاقته بوزارة الأوقاف؟

txt

ضخ 150 مليون دولار لشراء المواد الخام.. هل تنتهي أزمة السجائر خلال أسبوع؟

txt

إجراءات جديدة لضبط أسعارها.. بتشتري علبة سجاير كليوباترا بكام؟

txt

أسعار اللحوم في انخفاض مستمر| تراجُع يقترب من 100 جنيه.. وهذا سعر الكيلو البلدي

txt

نزلت 10 جنيهات.. تراجع ملحوظ في أسعار اللحوم بعد توافرها

txt

حذفت البوست بعد النشر| بماذا علقت سمية الخشاب على طلاق أحمد سعد؟

txt

قرار لحظي ومقلب كبير.. القصة الكاملة لطلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني

txt

أسبوع ريم وطحال سمية ومقلب علياء| نهايات درامية لأحمد سعد مع الستات

txt

ما نصيب الفرد؟ قائمة أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر 2023 بعد رفع الأرز من البطاقة

txt

غياب إجباري لنجم الأهلي عن السوبر.. وكولر يحدد بقاءه مع الفريق

txt

زجاجة زيت و2 كيلو سكر.. قائمة أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر.. وموعد الصرف

txt

مشهد المعلمة والطالب| طفل مسلم يثير أزمة عالمية بالهند.. ما قصته ؟

txt

الأسعار تتراجع| تفاصيل انخفاض 5 سلع أساسية بالأسواق.. ومفاجأة الذهب واللحوم

txt

ده عري وليس رقصا وربنا قال احتشموا| لماذا هاجمت نجوى فؤاد الراقصات الروسيات في مصر ؟

txt

أنجب الطفل التاسع| من هي زوجة رضا البحراوي؟ .. صور

txt

مطالبين بطرده.. تغريدات سعودية تهاجم محمد أبو تريكة.. ماذا قال؟

متزوجة وأخرى محجبة ملكة جمال مصر Miss Egypt 2023 وصيفة محجبة ملكة جمال السياحة والبيئة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من المحكمة بشأن دعوى الخطيب ضد مرتضى منصور

رسميا الآن.. سعر الدولار في البنوك بعد قرار الحكومة الأخير

الحضور إلزامي.. مرتضى منصور ينتظر قراراً عاجلاً من القضاء |تفاصيل

سيف الدين الجزيري يفجر مفاجأة مثيرة حول انتقال إمام عاشور إلى الأهلي

ارتحتله وسلمتله نفسي.. ننشر اعترافات فتاة عين شمس

تعليق ناري من شوبير بعد هجوم جماهير الأهلي على محمد بركات

انخفض أكثر من 100 جنيه| كيلو اللحمة البلدي بسعر زمان.. وهذه المنافذ الأرخص

20 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

الناتو: لا يمكن لروسيا منع أوكرانيا من الانضمام للحلف

تعاون بين المجلس الصحي المصري وشركة GMCSI في مجال التعليم الطبي المهني

حل قوات الدعم السريع.. تحول مفاجئ في الأزمة السودانية| هل اقتربت نهاية الصراع؟

كنت بهزر في عزاء سعيد الجدي.. فاروق جعفر يستعين بالأهلى ويستعرض أزمات الزمالك ويعلن موقفة من الترشح لرئاسة النادي

رئيس الكنيست الإسرائيلي: إلغاء قوانين أساس «قد يجرنا إلى الهاوية»

حادث يجبر طائرة سعودية متجهة لـ جدة على العودة إلى تركيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متزوجة وأخرى محجبة| حكاية متسابقتان بملكة جمال مصر تثيران الانتباه.. صور

أعراض وأسباب تخبرك بأنك مصاب بعرق النسا

تقترب من الـ50.. تفاصيل ساعات اللهيب ودرجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات

أسباب حرقان البول عند النساء وطرق علاجه

فيديو

غوريلا تثير الفزع في حفل زفاف عروسين بقاعة الفرح.. ما القصة؟| فيديوجراف

تفاصيل تعرض الفنانة شيرين عبدالوهاب للسرقة وبلاغها إلى النائب العام |فيديوجراف

هل الهضبة ديكتاتور؟.. الملحن محمد يحيى يكشف سر شخصية عمرو دياب

وليد توفيق يكشف سر سعادته الحقيقية وأول لقاء مع مصطفى كامل.. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ