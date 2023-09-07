متزوجة وأخرى محجبة| حكاية متسابقتان بملكة جمال مصر تثيران الانتباه.. صور

أثار حفل ملكة جمال مصر 2023، الكثير من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب المفاجآت التي شهدها الحفل، وأعلنت عنها مسابقة بنت مصر Miss Egypt 2023″"، التي جاءت مثيرة لاهتمام الكثيرين، خاصة أن المسابقة لآول مرة في تاريخ مسابقات الجمال في مصر أن تكون إحدى الملكات متزوجة، فضلا عن ظهور وصيفة محجبة، وهذا على غير المعتاد عليه خلال مسابقات الجمال.

مفاجآت بالجملة في حفل ملكة جمال مصر

شهد حفل ملكة جمال مصر 2023، مفاجأة كبرى، حيث أعلنت مسابقة بنت مصر Miss Egypt 2023″"، نتائج المسابقة، التي جاءت متنوعة هذا العام، مع فوز ثلاث ملكات لأول مرة، أحداهن متزوجة وأخرى غير متزوجة، وملكة جمال السياحة والبيئة للمراهقات، ووصيفة محجبة.

توجت شادن جلال ونهلة خالد وسارة ونس بلقب "ملكة جمال بنت مصر" لعام 2023، في حدث كان الأول من نوعه في البلاد، حيث تم اختيار 3 شابات للفوز بالتاج.

منافسة قوية بين 29 متسابقة

أعلنت المسابقة، عن تتويج شادن ونهلة وسارة باللقب، بعد منافسة قوية استمرت أكثر من 4 أشهر، وضمت العشرات من المشاركات في المسابقة.

ملكات جمال مصر

ومنح القائمون على المسابقة هذا العام اللقب لـ3 ملكات، الأولى متزوجة، والثانية غير متزوجة، والثالثة مطلقة وأم لطفل.

ملكة جمال مصر

فازت شادن جلال بلقب "ملكة جمال مصر" لغير المتزوجات، بينما نالت نهلة خالد، التي تعمل خبيرة تسويق رقمي، لقب "سيدة جمال مصر" كأول متزوجة تحصل على اللقب بعد السماح بمشاركة المتزوجات والمحجبات في المسابقة لأول مرة في تاريخها، وفازت سارة كأول مطلقة تشارك في المسابقة.

فيما فازت جنا السبع بلقب ملكة جمال المراهقات، واختيرت الوصيفة الأولى نيروز أحمد، بينما جاءت هنا هيثم ورنا إيهاب في مركز الوصيفة الثانية.

وصيفة محجبة

مفاجأة أخرى شهدها الحفل، حيث جاءت لأول مرة مروة حلمي وصيفة ثالثة "محجبة"، والتي أثارت جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض، الا انها تبقى في النهاية نقلة كبيرة في تاريخ مسابقات الجمال ظهور محجبة.

وصيفة محجبة

مروة حلمي

وقالت مروة حلمي الفائزة بلقب الوصيفة الثالثة، والبالغة من العمر 28، وطبيبة أمراض دم وأورام: "من قديم الزمان معروف إن مسابقة ميس إيجيبت مش للمحجبات، وعندما تم الإعلان عن قبول المحجبات، لقيت انها فرصة كويسة للاشتراك وخوض المنافسات"، مضيفة: "الجمال مش بالشكل فقط ومش بالشعر ولا الفساتين فقط".

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