عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

1700 جنيه تراجعا| مفاجأة سارة في أسعار السكر.. وهذا ثمنه الآن بالأسواق وفي التموين

صدى البلد

يبلغ حجم استهلاك مصر من السكر بين 3 ملايين و3.2 مليون طن سنويًا، منها 2.4 مليون طن إنتاجا محليا، ويعوض الفارق من الاستيراد، بحسب بيانات من شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، ويبدو أن أزمة السكر التي شغلت المواطنين في الآونة الأخيرة في طريقها للتراجع.

txt

متزوجة وأخرى محجبة| حكاية متسابقتان بملكة جمال مصر تثيران الانتباه.. صور

txt

كنت بصرف عليه وعايز يورثني.. مسنة بريطانية تكشف سبب طلاق زوجها المصري

تراجع كبير في أسعار السكر

قال حسن الفندي، رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن أسعار السكر الأبيض شهدت تراجعا بالأسواق خلال شهر سبتمبر الجاري بنحو 1700 جنيه للطن.

تراجع السكر

وأضاف في تصريحات صحفية، أن متوسط سعر طن السكر الأبيض تراجع إلى 24300 جنيه خلال شهر سبتمبر، مقابل متوسط 26 ألف جنيه في أغسطس الماضي.

txt

حقي أحلم بالفوز|كيف يرى مدرب اتحاد العاصمة مواجهة الأهلي.. ومصير إذاعة المباراة بعد أزمة بي إن سبورتس؟

txt

رجل أعمال يعرض مبلغًا ضخمًا لبقائه.. تصاعد الإثارة في العرض السعودي لنجم الزمالك

txt

كاف يفسخ عقده مع بي إن سبورتس| هانشوف ماتشات الأهلي فين؟.. تفاصيل

txt

كفاية بيانات يا خطيب| غضب أهلاوي عارم ضد محمد فضل .. لماذا؟

سر تراجع سعر السكر

أرجع الفندي، تراجع أسعار السكر إلى طرحه في البورصة السلعية خلال الفترة الماضية، حيث بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية في طرح سلعة السكر الأبيض في البورصة السلعية، اعتبارا من منتصف أغسطس الماضي.

سكر

وكانت وزارة التجارة والصناعة مدت أجل منع تصدير السكر بأنواعه لثلاث شهور أخرى في 22 يونيو الماضي، وذلك بعد انتهاء المدة المحددة لذلك بالقرار الصادر في مارس 2023.

txt

8 آلاف جنيه انخفاضا في طن الحديد| أسعار مواد البناء تفاجئ المصريين.. تفاصيل

txt

يضرك في إيه|رد داعية الحج بالإنابة مقابل 4000 جنيه.. وعلاقته بوزارة الأوقاف؟

txt

ضخ 150 مليون دولار لشراء المواد الخام.. هل تنتهي أزمة السجائر خلال أسبوع؟

txt

تقترب من الـ50.. تفاصيل ساعات اللهيب ودرجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات

أسعار السكر اليوم في الأسواق والتموين

قالت مصادر بسوق الجملة، إن سعر طن السكر السائب تراجع 1700 جنيه خلال الفترة الماضية، من سعر 26000 جنيه للطن، لافتا إلى أن السعر متروك للعرض والطلب وحسب كميات المعروض.

ويتراوح سعر كيلو السكر المعبأ جملة داخل السوق المحلي بين 24.300 جنيه، فيما يسجل سعر كيلو السكر المعبأ للمستهلك المحلي داخل محلات البقالة والسلاسل التجارية حوالي 28 جنيها، وفي أماكن أخرى29.5 جنيه، بحسب مناطق البيع، بينما في منافذ وزارة التموين يباع السكر بـ24.5 جنيه.

وتطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية سلعة السكر على بطاقات التموين بسعر 12.60 جنيه، في ظل الارتفاع في الأسعار التي يشهدها السكر الفترة الحالية.

txt

أسعار اللحوم في انخفاض مستمر| تراجُع يقترب من 100 جنيه.. وهذا سعر الكيلو البلدي

txt

نزلت 10 جنيهات.. تراجع ملحوظ في أسعار اللحوم بعد توافرها

txt

ما نصيب الفرد؟ قائمة أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر 2023 بعد رفع الأرز من البطاقة

txt

زجاجة زيت و2 كيلو سكر.. قائمة أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر.. وموعد الصرف

هل يؤثر سعر السكر على حلوى المولد النبوي؟

وأوضحت مصادر، أنه بمناسبة اقتراب المولد النبوي وتأثير أسعار السكر هذا العام على أسعار الحلوى، فإن فترة صناعة حلوى المولد النبوي لم تشهد زيادة مثلما يحدث كل عام، وذلك نظرا لتراجع القوة الشرائية.

حلوى المولد

وأشارت وزارة التموين، إلى أن المخزون الاستراتيجي من السكر ‏يكفي احتياجات المستهلكين حتى شهر أبريل 2024، مؤكدة ‏تكثيف حملات التفتيش الدورية على الأسواق لمنع أي ممارسات ‏احتكارية على السلع أو التلاعب بالأسعار.‏

1700 جنيه تراجع أسعار السكر التموين استهلاك مصر من السكر شعبة السكر غرفة الصناعات الغذائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه دفعة واحدة|مفاجأة بأسعار الذهب وعيار 21 قبل قرار الحكومة المرتقب

الأمطار تضرب القاهرة خلال ساعات استعدوا| الأرصاد تفجر مفاجأة بعد العاصفة دانيال

بهذه المناسبة.. الخميس إجازة رسمية للقطاعين العام والخاص

مقدرش أقول للخطيب لأ.. فرج عامر يكشف تفاصيل بيع لاعبين للأهلي

رسميا .. الحكومة تعلن موعد إجازة المولد النبوي الشريف

"العاصفة دانيال" في طريقها إلى إسرائيل وتخوفات من حدوث فيضانات

عبء.. رضا عبد العال يفتح النار على نجم منتخب مصر

علامات الحسد والعين.. 18 علامة إذا وجدت إحداها فاعلم أنك محسود واتبع هذا العلاج

ترشيحاتنا

اللحظات الأولى للقاء المرتقب بين كيم جونج أون وبوتين| شاهد

قرية مصرية تفقد 74 من أبنائها في إعصار ليبيا| القصة الكاملة

ليبيا.. 40 جنديا في عداد المفقودين جراء السيول

رانيا يوسف: محدش له عندي حاجة.. وربيت بناتي على الحرية الشخصية |فيديو

حمم متوهجة تتدفق من بركان كيلويا في هاواي| شاهد

سقوط أمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تزف بشرى بشأن حالة الطقس اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول المعمول؟

1700 جنيه تراجعا| مفاجأة سارة في أسعار السكر.. وهذا ثمنه الآن بالأسواق وفي التموين

بملابس مُحتشمة.. الملكة رانيا تخطف الأنظار بإطلالة راقية في لندن |شاهد

نشرة المرأة و الصحة| ريا أبي راشد تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة.. 11 سببا وراء الإصابة بسرطان القولون

فيديو

ميمي جمال لـ«صدى البلد» : أشرف زكي مابينمش لإرضاء كل الفنانين |فيديو

تكهنات إصابة عادل إمام بالزهايمر تلاحقه مجددا.. وشيرين تحسم الجدل «فيديوجراف»

القادم أسوأ.. تحذير من تكرار إعصار دانيال وسيناريو خطير يهدد منطقة البحر المتوسط «فيديوجراف»

مصر ترسل مساعدات إلى ليبيا تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي |فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ