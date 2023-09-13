1700 جنيه تراجعا| مفاجأة سارة في أسعار السكر.. وهذا ثمنه الآن بالأسواق وفي التموين

يبلغ حجم استهلاك مصر من السكر بين 3 ملايين و3.2 مليون طن سنويًا، منها 2.4 مليون طن إنتاجا محليا، ويعوض الفارق من الاستيراد، بحسب بيانات من شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، ويبدو أن أزمة السكر التي شغلت المواطنين في الآونة الأخيرة في طريقها للتراجع.

تراجع كبير في أسعار السكر

قال حسن الفندي، رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن أسعار السكر الأبيض شهدت تراجعا بالأسواق خلال شهر سبتمبر الجاري بنحو 1700 جنيه للطن.

تراجع السكر

وأضاف في تصريحات صحفية، أن متوسط سعر طن السكر الأبيض تراجع إلى 24300 جنيه خلال شهر سبتمبر، مقابل متوسط 26 ألف جنيه في أغسطس الماضي.

سر تراجع سعر السكر

أرجع الفندي، تراجع أسعار السكر إلى طرحه في البورصة السلعية خلال الفترة الماضية، حيث بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية في طرح سلعة السكر الأبيض في البورصة السلعية، اعتبارا من منتصف أغسطس الماضي.

سكر

وكانت وزارة التجارة والصناعة مدت أجل منع تصدير السكر بأنواعه لثلاث شهور أخرى في 22 يونيو الماضي، وذلك بعد انتهاء المدة المحددة لذلك بالقرار الصادر في مارس 2023.

أسعار السكر اليوم في الأسواق والتموين

قالت مصادر بسوق الجملة، إن سعر طن السكر السائب تراجع 1700 جنيه خلال الفترة الماضية، من سعر 26000 جنيه للطن، لافتا إلى أن السعر متروك للعرض والطلب وحسب كميات المعروض.

ويتراوح سعر كيلو السكر المعبأ جملة داخل السوق المحلي بين 24.300 جنيه، فيما يسجل سعر كيلو السكر المعبأ للمستهلك المحلي داخل محلات البقالة والسلاسل التجارية حوالي 28 جنيها، وفي أماكن أخرى29.5 جنيه، بحسب مناطق البيع، بينما في منافذ وزارة التموين يباع السكر بـ24.5 جنيه.

وتطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية سلعة السكر على بطاقات التموين بسعر 12.60 جنيه، في ظل الارتفاع في الأسعار التي يشهدها السكر الفترة الحالية.

هل يؤثر سعر السكر على حلوى المولد النبوي؟

وأوضحت مصادر، أنه بمناسبة اقتراب المولد النبوي وتأثير أسعار السكر هذا العام على أسعار الحلوى، فإن فترة صناعة حلوى المولد النبوي لم تشهد زيادة مثلما يحدث كل عام، وذلك نظرا لتراجع القوة الشرائية.

حلوى المولد

وأشارت وزارة التموين، إلى أن المخزون الاستراتيجي من السكر ‏يكفي احتياجات المستهلكين حتى شهر أبريل 2024، مؤكدة ‏تكثيف حملات التفتيش الدورية على الأسواق لمنع أي ممارسات ‏احتكارية على السلع أو التلاعب بالأسعار.‏