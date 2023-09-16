بعد يومين من إعلان السعر الرسمي.. علبة سجائر كليوباترا بكام في المحلات؟

يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار السجائر بعدما استحوذت شركة إماراتية على 30% من الشركة الشرقية للدخان إيسترن كومباني.

اسعار السجائر

أسعار السجائر

لا تزال أسعار السجائر تسجل مستويات مرتفعة في الأسواق، على الرغم من اتخاذ الشركة الشرقية للدخان العديد من الإجراءات للسيطرة على الأسعار، والتي كان آخرها زيادة الإنتاج بنسبة 40%.

الشركة الشرقية للدخان

أعلنت الشركة الشرقية للدخان مؤخرا عن تعزيز إنتاجها من السجائر بمقدار 15%، مقارنة بالفترة السابقة، وإطلاق كميات زائدة من منتجاتها، وفقا لبيان نشرته البورصة المصرية، كما يأتي هذا الإجراء في ظل محاولات التجار لتخزين السلعة وبيعها في السوق غير الشرعية.

ومن ناحيته قال رئيس شعبة السجائر والدخان باتحاد الصناعات، إبراهيم إمبابي إن قرار شركة جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة، بتخصيص 150 مليون دولار لشراء المواد التبغية، سيزيد من حجم مستلزمات الإنتاج لدى الشركة الشرقية للدخان.

أسعار السجائر الرسمية

بلغ سعر علبة سجائر مونديال لايت 24 جنيهًا.

جاء سعر علبة سجائر كليوباترا بلاك ليبول بـ 24 جنيهًا.

وصل سعر علبة سجائر مونديال سويتش بلو بيري لـ 24 جنيهًا.

سجل سعر علبة سجائر مونديال سويتش منتول نحو 24 جنيهًا.

سعر علبة سجائر بلمونت بـ 24 جنيهًا.

بلغ سعر علبة سجائر كليوباترا كوين سوفت حوالي 24 جنيهًا.

وصل سعر علبة سجائر كليوباترا بوكس أبيض لـ 24 جنيهًا.



السجائر

سعر علبة سجائر مونديال أحمر 24 جنيهًا.

سعر علبة سجائر مونديال أزرق بـ 24 جنيهًا

سعر سجائر كليوباترا سوبر ستار جنيها بـ 24 جنيها.

سعر سجائر بوسطن جنيها نحو 24 جنيها.

سعر سجائر بال مال حوالي 35 جنيها.

سعر سجائر فايسروي لـ 35 جنيها.