شهادة إدخار البنك الأهلى.. كيف تربح 2000 جنيه شهريا بأقل رأس مال ؟

كيف تربح 2000 جنيه شهريا؟ يقدم البنك الأهلي فرصة جيدة للمستثمرين من خلال الشهادة البلاتينية، حيث يمكنهم الحصول على عائد ثابت على استثمارهم على مدى 3 سنوات.

تعتبر الشهادة البلاتينية التي يقدمها البنك الأهلي المصري إحدى الشهادات الادخارية التي توفر عائدًا مرتفعًا.

تصل قيمة العائد السنوي للشهادة البلاتينية إلى 19%، وهو ثابت طوال فترة الاستثمار التي تستمر لمدة 3 سنوات ويتم صرف العائد شهريًا.

تفاصيل الشهادة البلاتينية من البنك الأهلى

- الحد الأدنى لشراء الشهادة البلاتينية هو ألف جنيه ومضاعفاتها، والعائد الثابت للشهادة هو 19%، حيث يبدأ احتساب العائد من اليوم التالي لعملية الشراء.

مدة الشهادة البلاتينية 3 سنوات، يمكن خلالها استخدام الشهادة كضمان للاقتراض، ويتم إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها.

لا يمكن سحب أموال الشهادة البلاتينية أو إلغائها قبل مرور 6 أشهر، ويتم صرف العائد الخاص بها شهريًا.

كيف تربح 2000 جنيه شهريا؟

على سبيل المثال، ووفقًا لجدول أسعار العائد في سبتمبر 2023، إذا كان مالك الشهادة يستثمر مبلغًا قدره 150 ألف جنيه، فسيحصل على عائد شهري قدره 2375 جنيه، أي أكثر من 2000 جنيه شهريا.

يذكر أن البنك المركزي، قد قرر في اجتماعه في يونيو 2023 الابقاء على سعري الإيداع والإقراض والعملية الرئيسية عند مستويات محددة.

واستجابًا لذلك، قرر البنك الأهلي المصري رفع سعر الفائدة بنسبة 1% على شهادات الادخار.

شهادات ادخار البنك الأهلى

بالإضافة إلى الشهادة البلاتينية، يقدم البنك الأهلي المصري أيضًا خيارات أخرى للشهادات الادخارية مثل الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج والشهادة الخماسية وشهادة الأمان، وتتوفر لكل شهادة قيمة عائد مختلفة.

على سبيل المثال، الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج تتيح للمستثمر الحصول على عائد بنسبة 22% في السنة الأولى، و18% في السنة الثانية، و16% في السنة الثالثة.

كما طرح البنك الأهلى، مؤخرا، شهادتين بالدولار، الأولى هي: «الأهلى فورًا الدولارية» وهي شهادة 3 سنوات ذات عائد سنوي %9 يصرف مقدما بالمعادل بالجنيه المصري عن الفترة كلها بواقع 27% من قيمة الشهادة، وتسترد قيمة الشهادة في تاريخ الاستحقاق بالدولار الأمريكي.

أما الثانية: «الأهلى بلس الدولارية» وهي شهادة 3 سنوات ذات عائد سنوي 7%، يصرف العـائـد ربع سنويا بالدولار الأمريكي وتحصل على قرض حتى 50% من قيمتها بالجنيه المصري بحد أقصى 10 ملايين جنيه بفائدة 2.25% أقل من سعر أقراض البنك المركزي.