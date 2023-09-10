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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مقدم 27 %.. كل ما تريد معرفته عن شهادة "ايليت" الجديدة

صدى البلد

طرح بنك مصر شهادات للمصريين وغير المصريين بعائد يصل إلى 27%، من خلال الموقع الإلكتروني للبنك والإنترنت والموبايل البنكي، وفروع البنك الأهلي المصري وبنك مصر داخل وخارج مصر وشبكة آلات الصراف الآلي.

 

الشهادات الدولارية في بنك مصر

ووفقا لبيان صادر عن البنك، طرح بنك مصر شهادتين جديدتين "القمة" و"إيليت" بالدولار الأمريكي لمدة ثلاث سنوات بدأ العمل بهما في فروعه.

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شهادة القمة من بنك مصر 

 شهادة "القمة" ذات عائد 9% سنوياً، هي شهادة اسمية تصدر للمصريين والأجانب، بفئة 1000 دولار أمريكي ومضاعفاتها، ويصرف العائد مقدماً للثلاث سنوات (27%) تراكمي بالجنيه المصري، ويبدأ تاريخ إصدار الشهادة بداية من يوم العمل التالي للإيداع، ويعتبر أساس العائد والاسترداد، ويتم استرداد الشهادات بالدولار الأمريكي طبقاً للشروط والأحكام المنظمة لذلك.

شهادة "إيليت" ذات عائد 7%

كما أن شهادة "إيليت" ذات عائد 7% سنوياً، هي شهادة أسمية تصدر للمصريين والأجانب بفئة 1000 دولار أمريكي ومضاعفاتها، ويبدأ تاريخ إصدار الشهادة بداية من يوم العمل التالي للإيداع ويعتبر أساس العائد والاسترداد، ويتم صرف العائد ربع سنوي بالدولار الأمريكي، طبقاً للشروط والأحكام المنظمة لذلك، كما يمكن لحاملي شهادة إيليت الإقتراض بالجنيه المصري وحتى 50% من القيمة الاستردادية للشهادة وبحد أقصى 10 ملايين جنيه، و يتم استرداد الشهادات بالدولار الأمريكي طبقاً للشروط والأحكام المنظمة لذلك.

يأتي ذلك انطلاقاً من حرص بنك مصر الدائم على تلبية احتياجات عملائه المتنوعة واستحداث كل ما هو جديد ويتناسب مع احتياجات العملاء، و التطوير الدائم لأوعية البنك الادخارية، يطلق بنك مصر شهادتي ادخار "القمة" و"إيليت" بالدولار الأمريكي لمدة ثلاث سنوات.

 كما يمكن استرداد الشهادات بعد مضي 6 أشهر وفقاً لقواعد الاسترداد المميزة المعمول بها بالنسبة لتلك الشهادات، هذا ويضمن البنك المركزي المصري لمالكي الشهادات الحق في تحويل مبالغ الاستردادات والعائد تبعاً للقواعد المنظمة للشهادات إلى حساب العميل خارج مصر إذا طلب ذلك وبدون حد أقصى للتحويل مع الإعفاء من بعض الرسوم الخاصة بالحساب.

هذا ويعد طرح تلك الشهادات استمراراً للخطط التسويقية المكثفة التي ينتهجها بنك مصر لجذب عملاء جدد، حيث يسعى البنك دائماً لزيادة الحصة السوقية مع تلبية جميع احتياجات العملاء من مختلف المنتجات والخدمات المصرفية، وتوفير أعلى جودة لخدمة العملاء، مع استخدام أحدث التقنيات المصرفية المبتكرة.

 

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