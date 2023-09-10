أسعار الدواجن والبيض بالأسواق اليوم الأحد 10-9-2023

تحركت أسعار الدواجن مجددا اليوم الأحد 10-9-2023، وسجل سعر الدواجن البيضاء ارتفاعا بنحو جنيهين في الكيلو الواحد، بعد أن شهدت تراجعا خلال اليومين الماضيين.

وسجلت أسعار الدواجن اليوم الاحد 10-9-2023، 61 جنيها للكيلو في المزرعة مقارنة بـ 59 جنيها أمس.

وكانت أسعار الدواجن البيضاء انخفضت بشدة خلال الأشهر الماضية، مقارنة بأسعار بداية العام الجاري مسجله 61 جنيها للكيلو، بعد أن وصلت في بداية العام الجاري إلى ٩٠ جنيها للكيلو.

سعر الدواجن للمستهلك

سعر الدواجن اليوم الاحد 10-9-2023، ، 61 جنيها في المزرعة لتصل إلى المستهلك متراوحة بين 70 و 80 جنيها.

أسعار الدواجن اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري سعر الدواجن والبيض اليوم الاحد 10 سبتمبر 2023، ضمن نشرته الخدمية، التي يقدم من خلالها أسعار الذهب أيضا إلى جانب أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه، وغيرها من الأخبار التي تهم المواطن.

بورصة الدواجن اليوم

سجل سعر الدواجن البيضاء اليوم 61 جنيها للكيلو.

سعر الدواجن الساسو وصل إلى 95 جنيها للكيلو.

واستقرت سعر الدواجن البلدي حر عند 100 جنيه للكيلو.

سعر الدواجن اليوم

وسجلت أسعار الدواجن الأمهات البيضاء اليوم 55 جنيها للكيلو.

وتراوح سعر البانية اليوم بين 160 و170 جنيها للكيلو الواحد.

وسجلت أسعار الدواجن الرزي 95 جنيها للكيلو.

أسعار البيض اليوم

ارتفعت أسعار البيض اليوم الأحد 10-9-2023، سجل سعر طبق البيض الأبيض 125 جنيها ليصل إلى المستهلك بنحو 130 جنيها.

سجل سعر البيض الأحمر إلى 126 جنيهات للطبق ليصل إلى المستهلك بنحو 132 و135 جنيها.

كما ارتفع سعر البيض البلدي إلى 130 جنيها للطبق ليصل إلى المستهلك متراوحا بين 135 و140 جنيها للطبق.

سعر الكتكوت اليوم

ارتفع سعر الكتكوت الأبيض متراوحا بين 18و19 جنيها.

سعر الكتكوت الساسو 14 جنيها

سعر الكتكوت البلدي 10 جنيهات.

سعر الكتكوت الفيومي 10 جنيهات.

أسعار الأعلاف اليوم