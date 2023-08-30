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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المتحدث باسم وزارة الزراعة يكشف سر انخفاض أسعار الدواجن في الأسواق |فيديو

الدواجن
الدواجن

كشف محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أسباب انخفاض وتراجع أسعار الدواجن والأعلاف خلال الأيام الماضية.

 

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وقال محمد القرش في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج "التاسعة" المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، إن هناك جهدًا مبذولاً من الدولة المصرية من أجل توفير الأعلاف بكميات كبيرة في السوق المصرية".

 

وأضاف محمد القرش: "خلال الفترة الماضية تم الإفراج عن 7.3 مليون طن أعلاف وتم ضخها في الأسواق المصرية".

 

وتابع محمد القرش: "أصبح هناك وفرة في الأعلاف بشكل منتظم وأصبحت هناك استدامة في عملية تربية الدواجن".

 

وأكمل محمد القرش: "وفرة الأعلاف أدت إلى زيادة حجم الإنتاج من الدواجن وبالتالي زاد المعروض من الدواجن وبالتالي انخفضت الأسعار".

 

ولفت محمد القرش: "من المتوقع حدوث استقرار في أسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة".

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