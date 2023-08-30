المتحدث باسم وزارة الزراعة يكشف سر انخفاض أسعار الدواجن في الأسواق |فيديو

كشف محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أسباب انخفاض وتراجع أسعار الدواجن والأعلاف خلال الأيام الماضية.

وقال محمد القرش في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج "التاسعة" المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، إن هناك جهدًا مبذولاً من الدولة المصرية من أجل توفير الأعلاف بكميات كبيرة في السوق المصرية".

وأضاف محمد القرش: "خلال الفترة الماضية تم الإفراج عن 7.3 مليون طن أعلاف وتم ضخها في الأسواق المصرية".

وتابع محمد القرش: "أصبح هناك وفرة في الأعلاف بشكل منتظم وأصبحت هناك استدامة في عملية تربية الدواجن".

وأكمل محمد القرش: "وفرة الأعلاف أدت إلى زيادة حجم الإنتاج من الدواجن وبالتالي زاد المعروض من الدواجن وبالتالي انخفضت الأسعار".

ولفت محمد القرش: "من المتوقع حدوث استقرار في أسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة".