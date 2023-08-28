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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الكيلو بـ 57 جنيها.. 3 أسباب وراء انخفاض أسعار الدواجن والبيض

انخفاض أسعار الدواجن
انخفاض أسعار الدواجن والبيض

نتيجة للزيادة غير المبررة التي شهدتها أسعار الدواجن والبيض في مصر خلال الآونة الأخيرة ، استخدم عدد من أعضاء مجلس النواب أدواتهم البرلمانية في خطوة منهم لخفض الأسعار ، من خلال تقديم العديد من المقترحات لجعلها في متناول الأسر البسيطة .


وتراجعت أسعار الفراخ خلال الساعات القليلة الماضية ، الأمر الذي أثار تساؤلات ملايين المواطنين عن أسباب تراجع أسعار الدواجن لكونها من أبرز الوجبات الأساسية التى يعتمد عليها جميع أفراد الشعب، ونستعرض أسباب تراجع  أسعار الدواجن  فى المحلات فيما يلى:


أسباب تراجع أسعار الدواجن


أرجع النائب عامر الشوربجي، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، فى تصريحات خاصة لـ“صدى البلد”، السبب وراء تراجع  أسعار الفراخ إلى استيراد الحكومة ما يقرب من 50 ألف طن جديدة من الدواجن المجمدة من  البرازيل، الأمر الذي أحدث توازنا كبيرا في السوق ساهم في تراجع الأسعار.

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من جانبه، أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو موازنة البرلمان، أن انخفاض أسعار السلع من المواد الغذائية الهامة، لا سيما الدواجن واللحوم والبيض، يأتي بعد خروج جميع السلع من المنافذ الجمركية، مشيرة إلى أن توجيهات الرئيس بالإفراج عن جميع البضائع ستحدث انفراجة كبيرة في السوق المصرية، وأيضا لدى المستوردين والتجار.

 

شعبة الدواجن تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار الفراخ

 

في سياق متصل ، كشف الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، أسباب استقرار أسعار الفراخ في الفترة الحالية، موضحا أن الثبات يرجع لوجود وفرة في مستلزمات الإنتاج، خاصة في ظل حصاد الذرة الصفراء حاليا.

 

وكانت وزارة الزراعة كشفت عن الإفراج عن 284 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 141 مليون دولار خلال الفترة من 4 حتى 17 أغسطس الجاري.


أسعار الدواجن اليوم

 

سعر كيلو الفراخ البيضاء: يبدأ السعر من 53-54 جنيهًا في المزرعة، و57 جنيهًا وقد يصل إلى 68 جنيهًا للكيلو للمستهلك أو يزيد في بعض المناطق.


الفراخ البلدي: 105 -125 جنيها للكيلو.
الدواجن الساسو: 105- 110 جنيهًات للكيلو.
الأوراك: بين 64 - 75 جنيهًا للكيلو.
البانيه ضمن أسعار الدواجن اليوم: 132- 150 جنيهًا للكيلو حسب المنطقة.
الصدور بالعظم: تبدأ من 90 جنيها للكيلو.
سعر الأجنحة: 45 -50 جنيهًا للكيلو.
سعر الهياكل: 25-40 جنيهًا للكيلو.
الفراخ الامهات البيضاء: 50 جنيهًا في المزرعة، و55-60 جنيهًا للكيلو للمستهلك.


سعر كرتونة البيض الأحمر

ويهتم الكثير بالبحث عن سعر كرتونة البيض الأحمر وجاء كالتالي :

- سعر كرتونة الأحمر 115 جنيهات حاليا في المزرعة بعد أن كان يبلغ 122 جنيها.

- تباع كرتونة الأحمر للمستهلك بدءا من 121 جنيها.


أسعار البيض الأبيض


- سعر كرتونة الأبيض  113 جنيهات، بعدما وصل 119 جنيها

- تباع كرتونة الأبيض للمستهلك بداء من 119 جنيها للمستهلك.

- سجلت كرتونة البيض البلدي نحو 122 جنيها
 

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