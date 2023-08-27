رئيس شعبة الدواجن: استقرار في أسعار الدواجن والكيلو بـ 58 جنيها

كشف الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، أسباب استقرار أسعار الفراخ في الفترة الحالية، موضحا أن الثبات يرجع لوجود وفرة في مستلزمات الإنتاج خاصة في ظل حصاد الذرة الصفراء حاليا.

وأكد “السيد”، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة صدي البلد، "هناك ثبات في أسعار الدواجن لتصل إلى 56 جنيها في المزرعة.

وأضاف “احتياطي الذرة الصفراء وصل حاليا إلى 5 أشهر”، متابعا “البورصة السلعية للكائنات الحية لا تصلح ولكن تصلح عندما يتحول المنتج لمجمد".