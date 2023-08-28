50 جنيها|تراجع غير مسبوق في أسعار الدواجن بعد هبوط الأعلاف والبيض مفاجأة

تراجعت أسعار الدواجن اليوم بقوة في الأسواق لدى المحلات للمستهلكين، لتهبط بقوة مقتربة من 50 جنيها في المزرعة ، فيما يبدأ كيلو الفراخ اليوم في المحلات بداية من 57 جنيها فقط.

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سعر الفراخ اليوم

وتراجعت أسعار الدواجن اليوم بقوة، إذ يبدأ سعر كيلو الدواجن البيضاء من 54 جنيها بعدما سجلت 75 جنيها بعد عيد الأضحى الماضي.

الدواجن

3.4 مليار دولار

وكانت وزارة الزراعة كشفت عن الإفراج عن 284 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 141 مليون دولار خلال الفترة من 4 حتى 17 أغسطس الجاري.

ويكون إجمالي ما تم الأفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 17أغسطس 2023) 7.2 مليون طن منهم 5.2 مليون طن ذرة ، 2 مليون طن فول صويا وإضافات أعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 3.4 مليار دولار.

وعليه تراجعت أسعار أعلاف الدواجن إلى نحو أقل 20 ألف جنيه بعد 30 ألف جنيه للطن أو يزيد قبل أكتوبر الماضي.

سعر البانيه

وهبطت أسعار الدواجن اليوم للمستهلك بنحو 50 جنيه، إذ يبدأ سعر كيلو البانيه من 132 جنيها في بعض المحلات ليتراجع بقوة من 180 جنيها أو يزيد بنحو 50 جنيها.

أسعار الدواجن اليوم

سعر كيلو الفراخ البيضاء: يبدأ السعر من 53-54 جنيهًا في المزرعة، و57 جنيهًا وقد يصل إلى 68 جنيهًا للكيلو للمستهلك أو يزيد في بعض المناطق.

الدواجن

الفراخ البلدي: 105 -125 جنيها للكيلو.

الدواجن الساسو: 105- 110 جنيهًات للكيلو.

الأوراك: بين 64 - 75 جنيهًا للكيلو.

البانيه ضمن أسعار الدواجن اليوم: 132- 150 جنيهًا للكيلو حسب المنطقة.

الصدور بالعظم: تبدأ من 90 جنيها للكيلو.

سعر الأجنحة: 45 -50 جنيهًا للكيلو.

سعر الهياكل: 25-40 جنيهًا للكيلو.

الفراخ الامهات البيضاء: 50 جنيهًا في المزرعة، و55-60 جنيهًا للكيلو للمستهلك.

سعر كرتونة البيض الأحمر

ويهتم الكثير بالبحث عن سعر كرتونة البيض الأحمر وجاء كالتالي :

- سعر كرتونة الأحمر 115 جنيهات حاليا في المزرعة بعد أن كان يبلغ 122 جنيها.

- تباع كرتونة الأحمر للمستهلك بدءا من 121 جنيها.

البيض

أسعار البيض الأبيض

- سعر كرتونة الأبيض 113 جنيهات، بعدما وصل 119 جنيها

- تباع كرتونة الأبيض للمستهلك بداء من 119 جنيها للمستهلك.

- سجلت كرتونة البيض البلدي نحو 122 جنيها.