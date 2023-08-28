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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اتحاد الدواجن:أكبر تحد واجه الصناعة كان عام 2006

صدى البلد

أكد الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن التحدي الأصعب للدواجن كان في عام 2022، و2023، وكان أصعب من تحدي فترة أنفلونزا الطيور عام 2006، موضحا أن هناك اهتماما بالمشروعات الاستراتيجية القائمة، والتي تحتاج إلى إعفاء ضريبي ومبادرات تمويل لمساعدة المواطنين وأصحاب المشاريع، كما أن تراجع الأسعار سيكون عن طريق الإنتاج وزيادته.

وأوضح خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة صدى البلد، أن هناك اهتمامًا كبيرًا من القيادة السياسية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعزيز صناعة الدواجن المحلية وتطويرها بصفة استراتيجية، معتبرًا هذا الملف أمرًا حيويًا لمصر.

وأشار إلي أن انخفاض أسعار الأعلاف أثر بشكل إيجابي على أسعار منتجات الدواجن، مشيرًا إلى أن الجوانب الأساسية لعملية الإنتاج تكمن في المنتج نفسه.
 

الاتحاد العام لمنتجي الدواجن الإعلامي أحمد موسى الدكتور ثروت الزيني أصحاب المشاريع الرئيس عبدالفتاح السيسي

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