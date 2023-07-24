الفراخ بـ 50 جنيه رسميًا| هبوط حاد في أسعار الدواجن والبانيه يفقد 80 جنيهًا

تراجعت أسعار الدواجن اليوم بقوة ، لتسجل ستويات غير مسبوقة لأول مرة منذ العام الماضي، إذ هبط سعر الكيلو رسميا إلى نحو 50 جنيها فقط بالمزرعة بعد 75 بعد عيد الأضحى الماضي ، لتابع للمواطنين بدءا من 54 جنيها في المحلات بعد ما يزيد على 82 جنيه كأعلى سعر.

الدواجن

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سعر الدواجن اليوم في مصر

وتراجع سعر كيلو الفراخ من الأمهات إلى 50 جنيها أو أقل في المزرعة اليوم لتباع للمواطنين بنحو 54 جنيها فيما فوق، فيما هبط سعر كيلو البانيه بنحو يزيد 80 جنيها مقارنة بأسعار قبل عدة أيام.

أسعار الدواجن اليوم للمستهلك

وتراجعت أسعار الدواجن اليوم للمستهلك، إلى نحو بداية من 54 جنيها في المحلات ، فيما يبدأ سعر كيلو البانيه من 120 جنيها في بعض المحلات ليتراجع بقوة من 200 جنيه قبل أيام قليلة بنحو 80 جنيها فارق لكل كيلو.

أسعار الدواجن اليوم

سعر كيلو الفراخ البيضاء: يبدأ السعر من 50-51 جنيهًا في المزرعة، و54 جنيهًا وقد يصل إلى 64 جنيهًا للكيلو للمستهلك أو يزيد في بعض المناطق.

الدواجن

الفراخ البلدي : 100 -115 جنيها للكيلو.

الدواجن الساسو: 105- 110 جنيهًات للكيلو.

الأوراك: بين 60- 70 جنيهًا للكيلو.

دبابيس من 68- 78جنيهًا للكيلو.

البانيه ضمن أسعار الدواجن اليوم: 120- 145 جنيهًا للكيلو حسب المنطقة.

الصدور بالعظم: تبدأ من 90 جنيها للكيلو.

سعر الأجنحة : 35-45 جنيهًا للكيلو.

سعر الهياكل : 25-35 جنيهًا للكيلو.

الفراخ الأمهات البيضاء: 50 جنيهًا في المزرعة، و54-64 جنيهًا للكيلو للمستهلك.

سعر كرتونة البيض الأحمر

ويبحث الكثير عن سعر كرتونة البيض الأحمر كان يبلغ 122 جنيها في المزرعة وانخفضت لـ108 جنيهات حاليا لبتابع للمستهلك بدءا من 115 جنيها، وخلال الفترة المقبلة سيكون هناك تراجع في أسعار البيض ، حسبما أكد الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن.

البيض

أسعار البيض الأبيض

وتراجع سعر كوتونة البيض الأبيض إلى الابيض 110.75 جنيه ، بعدما وصل 119 جنيها ، ويباع للمستهلك بداء من 113 جنيها، وسجلت كرتونة البيض البلدي نحو 123جنيها.

سر تراجع الدواجن

يذكر أن الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، عدد أسباب تراجع الدواجن في الأسواق، موضحًا أن أسعار الدواجن اليوم انخفضت من 68 جنيها إلى 50 جنيها بالمزارع.

وقال ثروت الزيني، خلال تصريحات تليفزيونية، إن الأسباب الرئيسية لتراجع أسعار الدواجن، تراجع أسعار الأعلاف وتوافرها بصورة عالية، وارتفاع درجات الحرارة، جعل المربين يبيعون الدواجن بصورة مبكرة، وعدم بقائها في المزارع، كما أن نسبة النفوق في الدواجن بسبب ارتفاع درجات الحرارة تتراوح ما بين 2 إلى 5%.