الفراخ نزلت 30 جنيها مرة واحدة.. انهيار أسعار الدواجن الآن والبيض يتراجع

تراجعت أسعار الدواجن اليوم في مصر إلى مستويات قياسية لم تحدث منذ العام الماضي، إذ تراجع سعر كيلو الفراخ بقوة بنحو 30 جنيها بشكل مفاجئ، وغير مسبوق، إذ تراجع سعر كيلو الفراخ إلى 51 -52 جنيها فقط في المزرعة لتبدأ من 54 جنيها فقط لدى المحلات للمستهلك بعدما سجلت قبل نحو 82 جنيها بعد عيد الأضحى في بعض المناطق.

الدواجن

سعر الدواجن اليوم في مصر

وهبط سعر كيلو الفراخ الأمهات اليوم نوع الأمهات إلى 50 جنيها أو أقل في المزرعة اليوم لتباع للمواطنين بنحو 54 جنيها فيما فوق ، فيما هبط سعر كيلو البانيه من الدواجن البيضاء التسمين بنحو 75 جنيها مقارنة بأسعار قبل عدة أيام.

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أسعار الدواجن اليوم للمستهلك

وهبطت أسعار الدواجن اليوم بقوة للمستهلك ، إلى نحو بداية من 54 جنيها في المحلات ، فيما يبدأ سعر كيلو البانيه من 125 جنيها في بعض المحلات ليتراجع بقوة من 200 جنيه قبل أيام قليلة.

أسعار الدواجن اليوم

سعر كيلو الفراخ البيضاء: يبدأ السعر من 51-52 جنيهًا في المزرعة، و54 جنيهًا وقد يصل إلى 64 جنيهًا للكيلو للمستهلك أو يزيد في بعض المناطق.

الدواجن

الفراخ البلدي : 100 -115 جنيها للكيلو.

الدواجن الساسو: 105- 110 جنيهًات للكيلو.

الأوراك: بين 60- 75 جنيهًا للكيلو.

دبابيس من 70- 80 جنيهًا للكيلو.

البانيه ضمن أسعار الدواجن اليوم: 125- 150 جنيهًا للكيلو حسب المنطقة.

الصدور بالعظم: تبدأ من 90 جنيها للكيلو.

سعر الأجنحة : 35-45 جنيهًا للكيلو.

سعر الهياكل : 25-35 جنيهًا للكيلو.

الفراخ الأمهات البيضاء: 50 جنيهًا في المزرعة، و54-64 جنيهًا للكيلو للمستهلك

سر تراجع الدواجن

من جانبه كشف الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أسباب تراجع الدواجن في الأسواق، موضحًا أن أسعار الدواجن اليوم انخفضت من 68 جنيها إلى 52 جنيها بالمزارع.

وقال ثروت الزيني، خلال تصريحات تليفزيونية، إن من الأسباب الرئيسية لتراجع أسعار الدواجن، تراجع أسعار الأعلاف وتوافرها بصورة عالية.

ونوه إلى أن ارتفاع درجات الحرارة لها دور كبير في تراجع أسعار الدواجن، حيث جعلت المربين يبيعون الدواجن بصورة مبكرة، وعدم بقائها في المزارع، كما أن نسبة النفوق في الدواجن بسبب ارتفاع درجات الحرارة تتراوح ما بين 2 إلى 5%.

سعر كرتونة البيض

وبين الزيني أن سعر كرتونة البيض كان يبلغ 116 جنيه وانخفضت لـ108 جنيهات حاليا، وخلال الفترة المقبلة سيكون هناك تراجع في أسعار البيض حال توافر الأعلاف ووجود مخزون استراتيجية.