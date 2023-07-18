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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

انخفضت 10 جنيهات.. هل يستمر التراجع في أسعار الدواجن؟.. تفاصيل

صدى البلد

تباينت أسعار الدواجن في الآونة الأخيرة بشكل كبير ما بين الإرتفاع والانخفاض، إلا أنها انخفضت منذ بداية الأسبوع الحالي ما يقرب من 10 جنيهات، ومع استمرار الإفراج عن مستلزمات الأعلاف، هل تنخفض أسعار الدواجن أكثر؟

وأعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي  استمرار الإفراج عن مستلزمات الاعلاف بالتنسيق مع البنك المركزي، حيث تم الإفراج عن 119 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 65 مليون دولار، ما أثر بالفعل على أسعار الدواجن..

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انخفاض أسعار الدواجن 

واستقرت أسعار الدواجن في المزارع في الأونه الأخيرة من قبل عيد الأضحى، إذ بلغ سعر الكيلو 67 جنيهًا، حيث أوضح عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، في مداخلة تليفزيونية، أن أسعار الدواجن أنخفضت بفرق 10 جنيهات منذ بداية الأسبوع الحالي، وانها لم تشهد هذا الانخفاض منذ فترة كبيرة.

وشدد رئيس شعبة الدواجن على أن الوضع مستقر، وأن الدولة تسعى إلى أن يشعر المواطن بالانخفاض في الاسعار، منوهًا عن أن المشكلة الرئيسية في ارتفاع أسعار الدواجن تكمن في الحلقات الوسيطة، وأنه يجب أن يكون هناك رقابة فورية من وزارة التموين.

أسعار الدواجن في الأسواق اليوم

سجلت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة 58 جنيهًا للكيلو، وتصل إلى المستهلك بسعر 65 جنيهًا

سعر الكيلو من الدواجن الأمهات 56 جنيهًا وتصل للمستهلك بسعر 60 جنيهًا.

سعر الداجن الساسو « الحمراء» 100 جنيه وتصل للمستهلك بسعر 105 جنيهًا 

بلغ سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 95 جنيهًا، ويصل للمستهلك بسعر 100 جنيه

كيلو الأوراك يتراوح ما بين 76 و 80 جنيهًا للكيلو 

الكبد والقوانص يتراوح سعرها ما بين 65 و 70 جنيه للكيلو 

الأجنحة يتراوح سعرها بين 45 و 60 جنيه 

بلغ سعر كيلو البانية اليوم من 150 لـ 160 جنيه 

البط الفرنساوي من 55 إلى 56 جنيه 

البط المولار من 60 إلى 65 جنيه للكيلو 

البط المسكوفي 100 جنيه للكيلو 

أسعار البيض اليوم 

سجلت أسعار كرتونة البيض الأحمر سعر 115 جنيها بعدما وصل سعرها إلى 118 جنيها خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت كرتونة البيض البلدي 118 جنيها بعدما كان سعرها بالمزرعة 120 جنيهًا منذ يومين .

أما سعر كرتونة البيض الأبيض فبلغ 112 جنيها، بعدما كان متوسط سعره 118 جنيهًا، لتصل للمستهلك بسعر 115 جنيها

اسعار الدواجن انخفاض أسعار الدواجن الأوراك أسعار البيض اليوم السيد القصير وزير الزراعة

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