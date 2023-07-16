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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

فضائح بالجملة.. قصة زواج حسن شاكوش من سجدة شكر لـ طلاق غيابي

صدى البلد

أثار مطرب المهرجانات حسن شاكوش وزوجته ريم طارق حالة من الجدل الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تحرير انتشار انباء عن طلاقه لها غيابيًا، فعلى الرغم من قصر مدة الزواج إلا أن تلك المدة كانت حافلة بالمشاكل، فما قصة هذا الثنائي؟

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من سجدة في الزفاف لطلاق غيابي 

أثار حفل زفاف مطرب المهرجانات حسن شاكوش حالة من الدهشة وسط معجبيه ومتابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد ما أوضح شاكوش أن حفل الزفاف تكلف ما يقرب ن 4 ملايين و 200 ألف جنيه.

شارك في حفل الزفاف الكثير من الفنانين وتابعه الكثير من متابعي مطرب المهرجانات حسن شاكوش، إلا أن زوجته ريم طارق لفتت الأنظار اليها بسجدتها بفستان الزفاف مُعبرة عن فرحتها بهذه الزيجة.

ما هي إلا أيام قليلة حتى بدأ الخلاف بين الزوجين وانتشرت شائعات بأن حسن شاكوش متزوج من امرأة أخرى غير زوجته ريم، إلا أنه نفى الأمر تمامًا في إحدى اللقاءات التليفزيونية، وما هي إلا فترة قصيرة مرت وفوجئ الجميع بتحرير ريم طارق محضرًا ضد زوجها حسن شاكوش لتضررها وطرها من منزل الزوجية، والاستيلاء على المنقولات الزوجية وشبكتها وإيصال أمانه لصالحها بديل مؤخر الصداق.

بعد سلسلة خلافات انتهت تلك العلاقة الزوجية بالطلاق الغيابي للزوجين، حيث تلقى مأمور قسم أول أكتوبر بلاغًا من المحامية سامية علي، موكلة حسن شاكوش، أفادت خلاله بانفصال موكلها عن زوجته ريم طارق بطلاق غيابي وطلبت إثبات الحالة وتم تحرير محضر وإخطار النيابة العامة.

ما ان علمت ريم طارق بالامر، قامت بإنشاء حساب عبر تطبيق انستجرام فجرت من خلاله فضائح لطليقها حسن شاكوش ونشرت مقطع فيديو روت خلاله: 

« لو طلقتني عرفني، علشان أقول للناس السبب الي خلاك تخطبني وتقول عايز بنت الجيراان اللي مابتسبش فرض.. للي سجدت شكر لله، انا كنت متجوزه قبله في نوفمبر 2020 وانفصلت في فبراي 2022، وهو سأل عليا قبل الجواز وغنى في فرحي القديم».

وتابعت: « لو سمحت أنا هدومي الشخصية عندك بتحتفظ بيها ليه؟ إنت ليه عايش في جو المؤامرة دا انت مش محتاج، أنا كنت مغفلة، الحاجات كتير أوي ماتخصنيش، اللي يخصني إنك قولت إمبارح إحنا بنحافظ على ولاد الناس وقولت حاجات وأنا سكت، إنت ليه معترض إنك تديني حاجتي اللي عندك محتفظ بيها ليه؟».

وأضافت ريم طارق: « سبب أني فتحت الأكونت دا أني أعرف أرد عليه، وأول ما الموضوع يخلص هقفل الأكونت، مش محتاجة شهرة ما أنا ممكن اتصور واتشهر، لكن لقب مرات مطرب دا عبء عليا، أتاري الناس عندها نظر أنا مكنتش عارفة.. ركز في اللي انت بتعمله علشان عيب أنت المفروض جيت وقعدت معايا في بيتنا، وأنا عملت لك كل حاجة، قلبت لي مجنون حاولت أعالجك، وأنا مقصرتش معاك في حاجة وعمري ما كنت أستوعب الغدر».

 

حسن شاكوش ريم طارق مواقع التواصل الاجتماعي انستجرام الطلاق الغيابي

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