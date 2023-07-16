أشعلت السوشيال ميديا .. من هي أنس جابر التي كسبت قلوب الجميع رغم خسارتها؟

« هذه أكثر خسارة مؤلمة في مسيرتي»، هي أول جملة علقت بها لاعبة التنس التونسية أنس جابر بعد خسارتها نهائي ويمبلدون، محتلة التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي واهتمام جميع مشجعي لعبة التنس بها.. فما قصتها ؟

خسارة أنس جابر نهائي ويمبلدون

تتمنى لاعبة التنس أنس جابر طوال مسيرتها الرياضية أن تمنح العرب اللقب الأول في البطولات الأربع الكبرى، وأن تكون هي أول لاعب إفريقية تفوز بلقب كبير، وعلى الرغم من نجاحاتها وبطولاتها المتكررة إلا أنها سقطت في المباراة النهائية أمام التشيكية فوندروسوفا بنتيجة مجموعتين نظيفتين، لتخسر التونسية البطولة للمرة الثانية على التوالي بعد خسارتها النهائي في العام الماضي أيضًا.

عبرت اللاعبة التونسية أنس جابر عن حزنها الشديد على خسارتها نهائي ويمبلدون أمام التشيكية ماركيتا فوندروسوفا بعبارتها: « هذه أكثر خسارة مؤلمة في مسيرتي»، مؤكدة أنها لن تستلم أبدًا وستعود أقوى من قبل للفوز باللقب في يوم ما.

تفاصيل المباراة النهائية لـ أنس جابر

داخل الملعب المغلق الذي شهد المباراة النهائية التي خسرت فيها اللاعبة التونسية أنس جابر أمام منافستها التشيكية فوندروسوفا، بدأت جابر المباراة بشكل مثالي بتقدمها 2 - صفر، لكن فوندروسوفا المصنفة 42 عالميًا استعادت رباطة جأشها وأجبرت منافستها على ارتكاب الأخطاء لتُحقق التعادل.

سرعان ما ردت أنس جابر بالتقدم 4 - 2، لكنها بدت متوترة وارتكبت أخطاء متتالية لتخسر بها 4 أشواط متتالية وتحسم فوندروسوفا المجموعة الأولى.

في بداية المجموعة الثانية نجحت التشيكية فوندروسوفا في كسر إرسال منافستها وتقدمت 40 - صفر، لكن أنس جابر انتفضت فجأة واستعادت مستواها وفازت بثلاثة أشواط متتالية.

استطاعت التشيكية فوندروسوفا إدراك التعادل 3 - 3 ومع عودة أخطاء جابر نجحت فوندروسوفا في كسر إرسال منافستها والتقدم 5 - 4 لتصبح على بعد شوط واحد من تحقيق اللقب، وتقدمت التشيكية 40 - صفر وفرطت في أول فرصة لحسم اللقب بد ارتكاب خطأ مزودج، لكنها أنهت المباراة في النقطة التالية وأصبحت هي ال لاعبة غير مصنفة تبلغ مباراتين نهائيتين في البطولات الأربع الكبرى بعد الخسارة في فرنسا المفتوحة 2019، ورابع لاعبة مولودة في التشيك تفوز باللقب في عصر الاحتراف.

من هي أنس جابر؟

أنس جابر هي لاعبة تنس تونسية دولية، من مواليد 28 أغسطس 1994م في قصر هلال في تونس، ويلقبها أنصارها بلقب وزيرة السعادة، فهي لاعبة محترفة تحتل حاليًا المرتبة الثانية عالميًا في تصنيف رابطة محترفات التنس.

تعتبر أنس جابر اللاعبى التونسية رقم 1 وأفضل لاعبة تنس إفريقية وعربية في تاريخ الاتحاد الدولي لكرة المضرب ورابطة محترفات التنس، حيث فازت أنس بثلاثة ألقاب فردية في جولات رابطة محترفات التنس، و 11 لقب فردي ولقب زوجي واحد على مستوى الاتحاد الدولي لكرة التنس.

أصبحت أنس جابر أول لاعبة عربية تصل إلى ربع نهائي بطولة كبرى في بطولة استراليا المفتوحة للتنس 2020، وهو إنجاز كررته في بطولة 2021، وفازت بأول لقب على مستوى رابطة محترفات التنس خلال بطولة برمنغهام كلاسيك 2021، لتُصبح أول امرأة عربية تفوز بلقب اتحاد لاعباات التنس المحترفات.

فازت أنس جابر بأكبر لقب لها في مدريد للماسترز 2022، لتُصبح أول لاعبة افريقية وعربية تفوز بلقب على هذا المستوة.