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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

للمعاشات والتأمين والبريد.. كيف يمكنك الاستفادة من الكارت الموحد الجديد؟

صدى البلد

تداول الكثير من المواطنين وعبر مواقع التواصل الاجتماعي أقاويل عن الكارت الموحد الجديد الذي من المتوقع أن تُطلقه الحكومة المصرية، حيث أثار إطلاق هذا الكارت حالة من الجدل الواسع، خاصة بعد انتشار شائعات كونه سيكون بديل عن البطاقات التموينية.. فما أهمية هذا الكارت والهدف من إطلاقه؟…

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الهدف من تطبيق الكارت الذكي 

يهدف تطبيق منظومة الكارت الذكي الموحد إلى ضمان وصول الدعم لمستحقيه ومنع عمليات التلاعب، والحد من الاستيلاء على الدعم المُقدم للمواطن المصري، حيث يكون الكارت الموحد متعدد الخدمات يستطيع المواطن منه الحصول على حقوقه في الدعم من الدولة في مختلف القطاعات.

معلومات لا تعرفها عن الكارت الموحد

  • لا يُعتبر الكارت الذكي الموحد بديلا عن البطاقات التموينية. 
  • يتم إصدار الكارت الذكي مجانًا. 
  • يدمج الكارت الموحد بين منطومة التأمين الصحي الشامل والخدمات البريدية
  • يتواجد بالكارت الموحد حصة السلع التموينية ونقاط الخبز
  • يتميز الكارت الذكي الموحد بوجود بصمة ذكية تمكن الدولة من التأكد من وصول الخدمة إلى متلقيها بشكل سليم
  • يستهدف الكارت الذكي تبسيط حزمة الخدمات المقدمة للمواطنين
  • يمكن للمواطن الاستفادة من خدمات المعاشات والتأمين الصحي الشامل وخدمات البريد كمرحلة أولى
  • في المرحلة المقبلة سيمكن الكارت الموحد المواطن من استخدامه في المواصلات والبنوك، وخدمات المدفوعات الالكترونية في المرحلة المقبلة.

تطبيق منظومة الكارت الموحد في بوسعيد 

من المقرر أن يتم تطبيق منظومة الكارت الموحد الذكي في محافظة بورسعيد بشكل تجريبي، أول أغسطس المقبل، لاستخدامه في صرف المقررات التموينية والخبز، إلى جانب سريان البطاقات التموينية كالمعتاد، بحيث يمكن للمواطن صرف مستحقاته من خلالهما.

تم اختيار محافظة بورسعيد لإطلاق تجرب الكارت الموحد من خلالها، بسبب الانتهاء من تطبيق التحول الارقمي وميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل بها.

كيف يمكن الحصول على الكارت الموحد؟ 

يمكن للمواطن المصري الحصول على الكارت الموحد الذكي الخاص به من خلال فتح حساب شخصي في هيئة البريد المصري، ثم يقوم بتحميل البيانات الأولية له، كبيانات بطاقة الرقم القومي، ورقم المحمول المسجل باسمه لدى إحدى شركات المحمول، ويتم بعد ذلك إصدار الكارت مجانًا من خلال مكاتب البريد.

 

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