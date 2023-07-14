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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

ما مصير فتاة سقارة؟.. رحلة سلمى الشيمي من التريند إلى ساحة المحكمة

البلوجر سلمى الشيمي
البلوجر سلمى الشيمي

موديل وبلوجر أثارت حالة من الجدل الواسع حولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، منذ ظهورها عبر السوشيال ميديا وشهرتها بـ « فتاة سقارة»، واستغلال جسدها لتحقيق ارباح مادية كبيرة، حيث اعتادت نشر صور ومقاطع فيديو لها بملابس جريئة وحركات لها إيحاءات منافية للآداب، فما قصة الموديل سلمى الشيمي ؟.. 

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بداية ظهور سلمى الشيمي 

بدأت الموديل سلمى الشيمي في عام 2020، بعد ما أجرت جلسة تصوير مثيرة للجدل في هرم سقارة، حيث ظهرت وهي ترتدي ملابس بيضاء قصيرة من الأسفل، ووضعت اكسسوارات فرعونية.

ولاقت جلسة تصوير سلمى الشيمي في هرم سقارة، جدلاً واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتم القبض على 2 من مفتشي الأثار و 4 من أفراد الأمن ممن كانوا موجودين وقت التقاط الصور، ليتين أنها لم تحصل على تصريح بالتصوير.

وحصلت سلمى الشيمي في ذلك الوقت على شهره واسعة وعُرفت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأسم « فتاة سيشن سقارة»، وتعرضت لهجوم كبير من رواد السوشيال ميديا والعديد من رجال القانون.

نشر صور خليعة منافية للآداب

كانت الموديل والبلوجر سلمى الشيمي تنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي صور ومقاطع فيديو لها تحتوي على العديد من الإيحاءات والحركات المنافية للآداب بهدف زيادة المتابعين لها الحصول على نسب مشاهدة عالية لتحقيق أرباح مادية.

القبض على سلمى الشيمي 

ألقت أجهزة الأمن بمحافظة الإسكندرية القبض على الموديل سلمى الشيمي بإحدى شوارع محافظة الإسكندرية، لإتهامها بنشر صور ومقاطع فيديو مخلة ، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تدعوا إلى الفسق والفجور.

وخلال التحقيقات، اعترفت البلوجر والموديل سلمى الشيمي بعرضها صور ومقاطع فيديو تحتوي على العديد من الإيحاءات والحركات المنافية للآداب بهدف زيادة أعداد متابعيها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بعرضها على النيابة وتقرر حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وحكمت محكمة جنج الاقتصادية بالإسكندرية بمعاقبة سلمى الشيمي بالحبس عامين وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة تصوي وبث مقاطع فيديو إباحية عبر الإنترنت مقابل مبالغ مالية.

قبول استئناف سلمى الشيمي 

تم إحالة قضية الموديل سلمى الشيمي إلى المحكمة الإقتصادية بالقاهرة لنظر قبول الاستئناف في القضية بعد أن نفت التهم الموجهه إليها، وتم تأجيل الجلسة إلى 7 سبتمبر، حيث قالت خلال اعترافاتها أمام النيابة: « أنا مش بنزل صوري بالبكيني، أنا بنزل صور وفيديوهات وأنا لابسة فست كاجوال وسواريهات وبنزل فيديوهات وبعمل فيها حركات، ودي طبيعة لبسي العادي وأنا بخرج وانزل في الشارع باللبس الي بتصور بيه».

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