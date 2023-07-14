صدمت الجميع.. فتاة تصل حفل تخرجها داخل نعش الموتى| ما قصتها؟

أثارت فتاة مراهقة حالة من الجدل الواسع، والدهشة بين الجميع، بعد ظهورها في حفل تخرها محمول داخله نعش الموتى، فماذا حدث لتلك الفتاة؟…

فتاة مراهقة تصل حفل تخرجها داخل نعش

أثارت الفتاة المراهقة البريطانية أبي ريكيتس، البالغة من العمر 16 عام فقط، حالة من الجدل الواسع، وضجة واسعة في مدرستها، عندما وصلت إلى حفل تخرجها محمولة داخل نعش الموتى، حيث دخل الإحتفال والده وشقيقتها وهما يحملان النعش.

ما أن وضع الأب والشقيق النعش، خرجت منه المراهقة أبي ريكيتس، مرتديه فستان أسود شبهًا لما كانت ترتديه شخصية وينزداي الشهيرة، الأمر الذي طرح تساؤلات كثيرة حول سبب حضورها الحفل بهذه الطريقة الغريبة والمريبة؟!

أوضحت المراهقة البريطانية أي ريكيتس، وفقًا لصحيفة نيويورك بوست الأمريكية: « دائما ما أبحث عن التميز وأساتذتي أعجبوا بما فعلته، فهم لم يروا شيئًا مثل ذلك من قبل، وأن التاريخ سيسجل ما فعلته، وأنا أردت دائمًا أن أكون خارج الصندوق».

لماذا وافق الأب على فكرة ابنته الغريبة؟

من المألوف أن يكون الوالدين دائمًا سندًا لأولادهم، يسعون إلى تحقيق السعادة لهم، وهو الأمر الذي سعى والد المراهقة البريطانية على فعله موضحًا: « اعتقدت أنه يجب أن أنفذ ما تريده ابنتي، فكانت لديها عدد كبير من المشكلات في المدرسة ولم أن أعرف حتى ما إذا كانت ستذهب إلى حفل التخرج، لذلك عندما اقترحت تلك الفكرة وافقت على الفور».