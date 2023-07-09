صدمة لعشاق برشلونة| وفاة لويس سواريز أسطورة البلوجرانا .. تفاصيل

صدمة كبيرة انتابت عُشاق وجماهير نادي برشلونة، عقب الإعلام اليوم في بيان رسمي عن وفاة لويس سواريز أسطورة الفريق الكتالوني.

صدمة غير متوقعة

الجماهير قبلت الخبر بصدمة ظنًا أن من توفى هو النجم الأوروجواياني لويس سواريز صاحب الإنجازات الأسطورية مع الجيل الذهبي لبرشلونة، وثالث أضلاع المثلث الأسطوري MSN إلى جانب ميسي ونيمار.

وفي الحقيقة فإن المتوفي هو النجم الإسباني والأسطورة السابقة لنادي برشلونة الإسباني، لويس سواريز والي يحمل الجنسية الإسبانية وصاحب أول كرة ذهبية لإسبانيا وحصل عليها عام 1960.

من هو الإسباني لويس سواريز ؟

كان لويس سواريز واحدًا من أهم اللاعبين في تاريخ إسبانيا في فترة الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، فقد كان لويس متألقًا مع فريقي برشلونة وإنترميلان ومنتخب إسبانيا، وفاز لويس عام 1960 بالكرة الذهبية، بعد قيادته لفريق برشلونة لثنائية الدوري والكأس ليُصبح أول لاعب إسباني يحقق الجائزة، إلى جانب تحقيقه للمركز الثاني في سباق نفس الجائزة عام 1964م، حينما توج مع إنترميلان بدوري أبطال أوروبا.

حقق لويس سواريز لقب كأس أمم أوروبا مع إسبانيا للمرة الأولى في تاريخها في النسخة الثانية من البطولة عام 1964م.

معاناة برشلونة بدون لويس سواريز

انتقل لويس سواريز إلى في صيف 1961م من البارسا إلى إنترميلان مقابل 100 ألف جنيه استرليني في صفقة قياسية جعلته أغلى لاعب في العالم وقتها، ووصفتها الصحافة الإسبانية في ذلك الوقت بأنها أكبر إخفاق رياضي في تاريخ النادي الكتالوني.

بعد نقل لويس سواريز إلى إنترميلان عانى برشلونة فنيًا واقتصاديًا من الفشل في التتويج بأي لقب للدوري لمدة 14 عام، حتى وصل الهولندي يوهان كرويف من أياكس أمستردام.

اعتزال سواريز كرة القدم

اعتزر لويس سواريز لعب كرة القدم عام 1973 في صفوف سامبدوريا، ليتولى بعد ذلك تدريب إنترميلان والعديد من الأندية الأخرى، كما درب منتخب إسبانيا للشباب، وقاد منتخب تحت 21 عام للفو بكأس اليورو عام 1986م.