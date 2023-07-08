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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

يزن نصف طن| حكاية أسمن رجل في العالم .. كيف أصبح شكله بعد التخسيس ؟

صدى البلد

يسعى الكثيرون للحفاظ على رشاقتهم للحفاظ على صحتهم والحصول على قوام ممشوق وجذاب، إلا أنه على الصعيد الأخر هناك أشخاص قليلين لا يبالون تمامًا بالأمر، حتى حملوا الأرقام القياسية، أبرزهم « فرانكو » الذي حمل الرقم القياسي العالمي لـ « أسمن رجل في العالم»، فما قصته؟.. 

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معاناة منذ نعومة أظافره  

بدأت معاناة المكسيكي فرانكو منذ نعومة أظافره، فبينما كان طفل لم يتخطى الـ 6 سنوات، بلغ وزنه 63 كجم، وعلى الرغم من محاولاته المستمرة لإتباع حمية غذائية تساعده على الحصول على الوزن المناسبة له، إلا أن كل الطرق باءت بالفشل، واكتسب وزن 225 كيلوجرام عندما كان في سن السابعة عشر من عمره.

بحلول فرانكو عمر الثالثة والثلاثين اكتسب الوزن الأعلى في تاريخ البشرية وهو 590 كيلوجرام، محققًا بذلك الرقم القياسي في موسوعة جينس، فاقدًا القدرة تمامًا على القيام من سريره الخاص للذهاب إلى المرحاض، فبات يرتدي الحفاض لقضاء حاجته.

فرانكو لم يتحرك من السرير لمدة 10 سنوات

على مدار سنوات طويلة استمر المكسيكي فرانكو في كسب الوزن حتى بلغ وزنه 590 كجم، حاملاً بذلك الوزن لقب اسمن رجل في العالم، وفي خلال 10 سنوات متتالية لم يضع فرانكو قدميه على الأرض.

قضى فرانكو 10 سنوات من حياته دون أن يتحرك من السرير نهائيًا، إذ كان يتطلب تحريكه للذهاب إلى الحمام مساعدته من خلال 8 أفراد بالغين، فقرر ارتداء الحفاض عندما بدأ جميع من حوله يتوفاهم الله واحدًا تلو الآخر.

فرانكو يقرر التخلص من وزنه 

على الرغم من معاناة فرانكو الطويلة مع وزنه الزائد إلا أنه كان متحملاً للامر، لكن مع الوقت بات من حوله يرحلون واحدًا تلو الأخر، وتمكن منه المرض بنسبة 80% -85%، وحدث اختلال في وظائف الغدة الدرقية، وارتفع ضغط دمه كثيرًا إلى جانب إصابته بسوائل في رئتيه، وضغط الوزن على القلب نتيجة لزيادة ضخ الدم.

قرر فرانكو التخلص من لقب أسمن رجل في العالم وخضع لعملية ربط معدة ناجحة، وتمكن من فقد أكثر من 330 كيلو جرامًا مع مرور الوقت، حتى تمكن من الوقوف على قدميه مرة أخرى دون مساعدة أي شخص، وشعر بسعادة كبيرة عندما تمكن من رفع ذراعيه والنهوض من الفراش لشرب الماء والذهاب للمرحاض، ومع استمرار السعي بلغ فرانكو في عام 2021 وزن 208 فقط.

أسمن رجل في العالم فرانكو موسوعة جينس 590 كيلوجرام الرقم القياسى

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