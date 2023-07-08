كبرت واتجوزت| حكاية أشهر لقطة في حياة ياسمينا علواني.. ماذا قدمت بعدها؟

طفلة صغيرة تمتعت بموهبة احتلت من خلالها قلوب الملايين بمجرد مشاركتها في أحد برامج المواهب للأطفال، لتنال من خلاله شهرة واسعة انطلقت من خلالها لمسيرتها الفنية الكبيرة، هي المطربة ياسمينا علواني، ذاع صيتها في عمر الطفولة بعد مشاركتها في برنامج المواهب «آراب جوت تالند» في موسمه الرابع.

حصلت المطربة ياسمينا علواني على الباز الذهبي للوصول إلى نصف النهائي، وأصدرت أغنية جديدة لها بعنوان «حنالة» تصدرت تطبيق الأغاني الشهير أنغامي وقت إطلاقها في 4 سبتمبر عام 2017.

حكاية أشهر لقطة في حياة ياسمينا علواني

شغلت المطربة ياسمينا الكثيرين بصوتها العذب في مرحلة طفولتها، حتى أوجدت لنفسها مكانًا في ذاكرة الجميع بهيئتها البريئة والطبيعية، وصوتها الذي اخترق قلوب جميع متابعي البرنامج آنذاك، لتُصبح بذلك هي اللقطة الأشهر ونقطة التحول في حياة ياسمينا علواني.

على مدار سنوات منذ حصول المطربة الشابة ياسمينا علواني على شهرتها من خلال برنامج « آراب جوت تالند»، حققت ياسمينا نجاحات كثيرة بـ أغانيها المميزة وصوتها الجميل، وحققت شهرة واسعة، إلا أنها مازالت محفورة في ذاكرة الجميع بمظهرها الطفولي الهادئ والبريء.

ياسمينا علواني

ماذا قدمت ياسمينا علواني؟

قدمت المطربة الشابة ياسمينا علواني العديد من الأغاني والكليبات المميزة، التي لاقت قبولاً واسعًا لدى جمهورها، جاء أحدث ألبوماتها الغنائية «ايه اللي فيها مش فيا»، والذي يضم 10 أغنيات، وحصد ما يزيد على 3 ملايين مشاهدة بعد أسبوع واحد فقط من طرحه على موقع الفيديوهات «يوتيوب».

وحصدت الأغنية الرئيسية في الألبوم «ايه اللي فيها مش فيا» هذا الكليب عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب عام 2019، وكان قد حصد الكليب ما يقرب من مليون ونصف المليون مشاهدة.

ياسمينا علواني

غنت ياسمينا قبل ذلك العديد من الأغاني وشاركت في العديد من الحفلات في دار الأوبرا المصرية، وقصر ثقافة الإسماعيلية، ومركز الفنون ومسرح الجمهورية مع المايسترو سليم سحاب، وحصلت على العديد من الجوائز التكريمية من قبل جهات حكومية رسمية وأخرى خاصة.

وكانت ياسمينا قد أطلقت أولى أغانيها في قناتها باليوتيوب بعنوان «يارب بدعيلك» في يوليو عام 2015.

زواج ياسمينا علواني

احتلت المطربة الشابة ياسمينا علواني التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار صور من حفل زفافها، الذي تم مساء أمس الجمعة في أحد فنادق مدينة السادس من أكتوبر، بحضور الأهل والأصدقاء.

زواج ياسمينا علواني

وخضعت ياسمينا علواني مع عريسها لجلسة تصوير صباح أمس الجمعة داخل الفندق المُقام به حفل زفافهما، وظهرا الزوجين في لقطات رومانسية لاقت إعجاب الكثيرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي فور انتشار تلك الصور.

ياسمينا علواني وزوجها