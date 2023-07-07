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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

معجزة طبية في السعودية.. تفاصيل فصل توأم سيامي

صدى البلد

7 ساعات ونصف الساعة كانت مدة كافية لتحقيق فريق طبي كامل لمعجزة طبية بفصل توأم سيامي، فلم يكن الأمر سهلاً في فصلهما خاصة وأنها تمت على خمس مراحل شارك فيها 26 طبيبا من الكوادر السعودية المتخصصة في فصل التوائم.

واقعة غريبة أثارت دهشة الجميع، وأدخلت السرور على قلب الأطباء بعد أن تمكنوا من فصل التوأم السيامي «بسام وإحسان»، خاصة وأن أحد الطفلين متطفل على الآخر، فما قصتهما.

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التوأم السيامي بسام وإحسان 

وُلد التوأم السيامي السوري « بسام وإحسان» وهما ملتصقان، ووفقًا لـ وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس»، فإن الطفل إحسان كان متطفلاً على شقيقه التوأم بسام نظرًا لعدم وجود الجهاز البولي والتناسلي «الكليتان والحالبان والمثانة والأعضاء التناسلية الذكورية»، إلى جانب معاناته من عيوب خلقية في الأمعاء.

سعى الأطباء لإنقاذ حياة التوأم 

عمل الفريق الطبي المكون من 26 طبيبا من الكوادر الطبية السعودية المتخصصة في فصل التوائم الملتصقين في منطقة أسفل الصدر والبطن والكبد والأمعاء، جاهدين على مدار 7 ساعات ونصف الساعة، لفصل التوأم السيامي بسام وإحسان، في إحدى غرف العمليات في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض، حيث تمت المعجزة الطبية بنجاح، من خلال 5 مراحل.

الحالة الصحية للتوأم بعد فصلهم

تمكن الفريق الطبي من إنقاذ حياة الطفل بسام، وتعتبر حالته الصحية مستقرة، إلا أن توأمه إحسان توقع الأطباء أنه لن يعيش سوى عدة أيام قليلة نظرًا للقصور الكبيرة في أعضائه، حيث أنه يُعاني من عدم وجود الجهاز البولي والتناسلي « الكليتان، الحالبان، الأعضاء التناسلية الذكورية»، إلى جانب معاناته من عيوب خلقية في الأمعاء، والقلب تعيق حياته مع ضمور في التطور العصبي.

على الرغم من احتمالية فقد أحد التوأم إلا أن والدي التوأم السيامي سعدوا كثيرًا بإنقاذ حياة أحد طفليهما وكون حالته الصحية مستقرة.

 

التوأم السيامي بسام وإحسان مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال الملك عبدالعزيز الرياض المعجزة الطبية

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