ماتت بعد أيام من محاولة إنهاء حياتها.. ما تخبرنا به وفاة كوكو لي عن أسرار شعب كامل

أثارت وفاة مغنية البوب ​​الصينية المشهورة "كوكو لي" صدمة وحزنًا في جميع أنحاء العالم، وتحديدًا في الصين حيث كانت تعتبر نجمة مشهورة ومحبوبة، وتوفيت لي عن عمر ناهز 48 عامًا بعد أن كانت في حالة غيبوبة منذ محاولة الانتحار في عطلة نهاية الأسبوع الماضي.

جدل بسبب وفاة المطربة الصينية كوكو لي

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، كشفت عائلتها عن معاناتها من الاكتئاب في السنوات الأخيرة، مما أثار مناقشات واسعة حول قضايا الصحة العقلية في الصين. ونشر العديد من معجبي لي تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي التي تعبر عن حزنهم وذكرياتهم الجميلة مع الفنانة المحبوبة.

وجاء الحزن على رحيلها لأن “كوكو لي” تعد واحدة من أشهر نجمات البوب ​​في الصين، وتميزت بطاقتها الكهربائية وابتسامتها الجذابة على خشبة المسرح وأمام الجمهور. وقد تسببت وفاتها في صدمة كبيرة لجمهورها في الصين وجميع أنحاء العالم.

جدل حول الصحة النفسية في الصين

يجدر بالذكر أن قضايا الصحة العقلية لا تزال غير مفهومة بشكل كاف في الصين، وهذا يعني أن العديد من الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية عقلية قد لا يتلقون العلاج اللازم.

وتؤكد وفاة كوكو لي على أهمية زيادة الوعي حول هذه القضية وتوفير المساعدة والدعم اللازم للأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية عقلية، وذلك لتجنب حدوث مثل هذه المأساة في المستقبل.

تم تداول العديد من الإشارات عن بالاكتئاب، مثل "مدى قرب الاكتئاب منك" و "أعراض الاكتئاب" على منصات الإنترنت المختلفة، كما قامت الوسائط الحكومية بنشر محتوى لزيادة وعي الناس بمشاكل الصحة العقلية، وذلك في إطار السعي لتحسين الوعي العام بمشاكل الصحة العقلية في الصين.

يقول الدكتور جيا مياو، الأستاذ المساعد في علم الاجتماع بجامعة شنغهاي نيويورك، إن هذا الأمر أصبح على ما يبدو مسألة أكثر انتشارا في ظل الوضع المقلق الذي تواجهه الصين، والتحديات الناجمة عن العدد المتزايد بسرعة من الأشخاص الذين يعانون من مشاكل الصحة العقلية، والتحديات التي تواجه الشبكة الطبية في الصين لمواجهتها.

ومن المعروف أن الاكتئاب وغيره من الأمراض العقلية لا يزالان يحملان صفة الصمة في المجتمع الصيني، حيث تتشابه الكلمة الصينية المستخدمة للإشارة إلى المرض العقلي "jingshen bing" مع مصطلح مهين للمجانين "shenjing bing". ولذلك، فإن الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الصحة العقلية يواجهون التحديات الإضافية للتغلب على التمييز والتحديات النفسية والاجتماعية.

ماذا نعرف عن الحالة النفسية للصينيين ؟

وفقًا لمسح الصحة العقلية الصيني الذي تم إصداره في عام 2019، فإن عدد السكان الذين يعانون من الأمراض العقلية في الصين قد ارتفع بشكل حاد، حيث يعاني واحد من كل سبعة مقيمين صينيين من نوع واحد على الأقل من هذه الأمراض في حياتهم.

ومن الملحوظ أن حتى الأشخاص الذين يُنظر إليهم على نطاق واسع على أنهم ناجحون بدأوا في مشاركة تجاربهم مع الاكتئاب.

وفي مقال نُشر عام 2015، كشف “رين زينفجي” مؤسس شركة هواوي - Huawei العملاقة للتكنولوجيا، أنه عانى ذات مرة من الاكتئاب الشديد والقلق، فيما تحدث مؤسس شركة التكنولوجيا “سوهو” عن تجربته السابقة مع الاكتئاب عدة مرات بصراحة.

وقد أثرت جائحة كوفيد-19 وسياسة الصين الصارمة بشأن عدم وجود كوفيد على الناس، حيث قال الدكتور مياو: “حدثت مشكلات الصحة العقلية أثناء الجائحة، بما في ذلك صعوبة العثور على وظيفة وكثرة المشكلات في حياة الناس”.